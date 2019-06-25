Ежедневный гороскоп, вторник 25 июня 2019

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 16:00 до 20:00. После этого Луна из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это приятный день! Вы счастливы иметь дело с другими, но вы также чувствуете себя расслабленным. Это потому, что вы, скорее всего, проведете больше времени, мечтая сегодня или потерявшись в фантастическом мире. Это нормально. Вы можете придумать некоторые умные идеи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны с финансами сегодня. (Проверьте Предупреждение о Луне.) Если вы делаете покупки, у вас будет соблазн потратить деньги на элегантную роскошь. Если вы ведете переговоры по финансовым вопросам, вы можете подумать, что все выглядит лучше, чем на самом деле.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня прекрасная Венера находится в вашем знаке с нечетким Нептуном. Это может наградить вас нереалистичными ожиданиями. Может быть, поэтому вы разочарованы в ком-то? Ведь невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня все немного нечетко, поэтому трудно начинать эту гонку с самого начала этой недели. На самом деле, вы можете задержаться и отступить, чтобы вы могли работать в одиночку или в стороне. Тем не менее, Солнце и Марс в вашем знаке заряжают вас энергией!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть разочарованы в друге сегодня. Может быть, ваши ожидания были нереальными? Может быть, вы поставили свои идеалы слишком высоко? Может быть этот человек, как бы зацепил вас и вы влюбились? Подумайте дважды, прежде чем переходить к важным целям или идеалам сегодня. Убедитесь, что они выполнимы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то в положении власти или босс может быть соблазнительным в ваших глазах сегодня. Возможно, вы ставите их на пьедестал? Спросите себя, действительно ли вы видите этого человека ясно, потому что, скорее всего, это не так. Можно держать голову в облаках до тех пор, пока вы можете держать ноги на земле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку ваша оценка красоты повышается сегодня, вы будете наслаждаться прекрасными местами, такими как музеи, художественные галереи, великолепные архитектурные здания и нетронутые парки. Дайте себе возможность насладиться красивыми вещами и местами, потому что это вас порадует. (Вы любите привлекательное окружение.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

При обсуждении общей собственности, наследства или страховых споров убедитесь, что у вас есть свои факты. Уточнить все, что нечетко. Не делайте предположений. Если вам нужно что-то делить или делиться, не отдавайте ферму!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Некоторые из вас могут пережить разрыв отношений с этим временем. Вы можете спросить себя, были ли эти отношения основаны на реальности? Не позволяйте никому уговаривать вас делать то, что вы не хотите делать сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с коллегами сегодня дружеские, тем не менее, если вы чувствуете, что происходит что-то подозрительное – это так. Доверяйте своим внутренним инстинктам. Не позволяйте кому-либо воспользоваться вами и не позволяйте никому винить вас. Тем не менее, кто-то может предложить вам искреннюю похвалу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сложный день для романтики. Начнем с того, что легко думать, что вы любите кого-то, а на самом деле это не так. Причина, по которой вы на самом деле не в том, что вы не можете видеть их ясно. Они на самом деле выдумка в ваших глазах, но на данный момент у вас вазелин на объективе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейные дискуссии сегодня не могут быть искренними и честными, потому что люди пытаются угодить друг другу или что-то скрыть – в любом случае вы можете наслаждаться домашними развлечениями сегодня, особенно если все беззаботно.

Если ваш день рождения сегодня

Чемпион мира по шахматам шахматист Владимир Крамник разделяет ваш день рождения сегодня. Вы частное лицо, которое предпочитает окружать себя друзьями и семьей. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.