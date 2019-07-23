Ежедневный гороскоп, вторник 23 июля 2019

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 1:00 до 3:30. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете счастливее в следующие четыре недели, потому что вы сосредоточитесь на отдыхе и развлечениях. У вас будет сильное желание выйти и хорошо провести время, и нет никаких причин, по которым вы не должны этого делать. Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством, театром и веселыми играми с детьми!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Из-за повышенной активности и хаоса в тылу вы будете больше сосредоточены на доме и семье в течение следующих четырех недель. Используйте все шансы на отдых дома и наслаждайтесь уединением, если можете. Увеличение общения с родителями, вероятно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Темп ваших дней ускорится в течение следующих четырех недель из-за напряженного графика, полного коротких поездок, поручений, заданий, разговоров с братьями и сестрами и родственниками, а также усиленного чтения и письма. Да, вы заняты! Вы также будете убедительными.

Рак (21 июня-22 июля)

Финансовые вопросы будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Вы могли бы увидеть способы увеличить свой заработок, Вы также можете рассмотреть крупные покупки. Вы могли бы также быть более вовлеченными в заботу о своем имуществе, ремонтируя и чистя кое-что.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих четырех недель Солнце будет на вашем знаке, что даст вам возможность перезарядить батареи в течение остальной части года. Вы будете чувствовать себя бодрым! Вы заметите, что вас привлекают люди и благоприятные обстоятельства. (Это может быть полезно.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку ваш день рождения уже виден, это означает, что ваш личный год заканчивается. Используйте следующие четыре недели, чтобы обдумать, что вы хотите на новый год. Определите цели, потому что цели помогают вам сосредоточиться и принимать более четкие решения. Они также дают вам чувство цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Примите все приглашения, потому что вы будете популярны в течение следующих четырех недель! Наслаждайтесь дружескими отношениями с другими людьми, а также улучшайте взаимодействие с клубами, группами и организациями. Вы можете присоединиться к классу. Вы можете быть конкурентоспособны в спорте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих четырех недель Солнце находится наверху вашей диаграммы и это единственный раз за весь год, когда это происходит. Символично, что это бросает вас в центр внимания и делает людей впечатленными вашими способностями (даже если вы не делаете ничего особенного). Сделайте эту работу для вас!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Используйте каждую возможность путешествовать в течение следующих четырех недель, потому что это то, что вы хотите сделать. Вам нужно сменить обстановку! Вам также понравится посещать занятия и курсы, потому что вы хотите расширить свои знания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вопросы, связанные с имуществом, налогами, наследством и завещаниям, а также вопросы страхования, будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Считайте, что это возможность связать некоторые свободные концы. Между тем, многие из вас обнаружат, что ваше сексуальное влечение усиливается.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Постарайтесь больше отдыхать и больше спать в течение следующих четырех недель, потому что вам это нужно. Между тем, ваше внимание к партнерским отношениям будет более значимым, потому что у вас будет возможность объективно увидеть свою роль в отношениях. Помните, что терпение это добродетель.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь много работать в течение следующих четырех недель, потому что вы хотите объединить свои усилия. Вы будете соблюдать свой стиль ведения дел, чтобы лучше управлять своей жизнью. Это замечательная цель! Мы все должны лучше управлять своей жизнью.

Если ваш день рождения сегодня

Политический и общественный деятель Иван Демидов и ведущий Александр Олешко сегодня делят ваш день рождения. Вы оптимистичны и очаровательны. У вас сбалансированный взгляд на жизнь и вы понимаете, что происходит. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.