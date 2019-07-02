Ежедневный гороскоп, вторник 2 июля 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 14:30 по 17:00. После этого Луна движется из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня ваш правитель Марс переходит в вашего знакомого Огненного знака Льва на следующие семь недель! Это отличные новости! Это придаст вам уверенности и энергии, даст возможность повеселиться и весело провести время с другими, включая детей. Повезло вам!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих семи недель ожидайте усиления хаоса и активности дома. Это может быть связано с переездом в гости, посещением гостей, ремонтом или косметическим ремонтом. В любом случае, ваше терпение будет проверено. Оставайтесь спокойными и запасите холодильник.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша способность общаться с другими людьми будет смелой и бодрящей в течение следующих семи недель, когда огненный Марс войдет в ваш Третий Дом общения и повседневной деятельности. Темп ваших дней ускорится, и ваш график будет занят!

Рак (21 июня-22 июля)

Вы будете более активны в отношении финансовых вопросов, активов и имущества, которыми вы владеете в течение следующего месяца. Вы будете усердно работать, чтобы заработать деньги. Вы также будете думать о крупных расходах. Вы могли бы реорганизовать часть того, что у вас есть (что довольно много).

Лев (23 июля — 22 августа)

Огненный Марс в вашем знаке сегодня, где он будет оставаться в течение следующих семи недель. Это хорошая новость, потому что она зарядит вас энергией! Вы будете активны, агрессивны и готовы взяться за проекты. Будьте осторожны, приходя слишком сильным для некоторых. Делайте больше физических упражнений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте внимательны в следующие семь недель, потому что кто-то может работать против ваших интересов. Помните об этом. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное – это, вероятно, так. Доверяйте только тем, кто заботится о вас и у кого есть ваша поддержка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак, потому что вам нравится общество других. В течение следующего месяца вы будете более физически активны, возможно, в соревновательных видах спорта. Вы также будете более активно вовлечены в практическую работу с клубами и ассоциациями. Вы намерены преследовать свои цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши амбиции пробуждаются на следующий месяц, потому что вы видите то, чего хотите достичь, и готовы к этому. Это замечательная вещь, потому что вы чего-то хотите, и у вас есть стремление осуществить свои мечты!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы – путешественник по зодиаку, и хорошая новость заключается в том, что Марс сейчас перемещается через ваш дом путешествий и стран дальнего зарубежья, что означает, что в течение следующих семи недель вы будете путешествовать больше и участвовать во всем, что расширяет ваш мир. Наслаждайтесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы к спорам о долевой собственности, наследстве и страховых вопросах в следующем месяце. Вы можете быть в ссоре с кем-то. Тем не менее, в течение этого же времени ваше сексуальное влечение будет усиливаться. (У вас будет много отвлекающих факторов.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Марс выступает против вашего знака в течение следующих семи недель, что делает вас легко раздражаемым другими. Это означает, что вы должны быть терпеливы с партнерами и близкими друзьями. (Имейте в виду, что это люди, которых вы любите.) Подумайте об этом, чтобы воспитать терпение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь усердно работать, поэтому вы будете напрягаться в следующем месяце. Вы хотите стать лучше организованным и намереваетесь достичь определенных результатов. Кроме того, вы хотите думать, что вы работаете умно и не тратите свое время. Повезло вам!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Павел Деревянко сегодня разделяет ваш день рождения. Вы интуитивны, творчески и чувствительны. У вас отличная память. Если вам угрожают, вы отступаете в свою раковину. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.