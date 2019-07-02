Ежедневный гороскоп, вторник 2 июля 2019

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Репортаж
Якокитский агропром
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Эксклюзив
Андрей Борисов: Музыкой должны заниматься все люди планеты!
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Политика
О сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе
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Политика
Медведев объявил курс на перемены «Единой России»
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Якутия
Названы победители фестиваля «Поэзия – колыбель добра и дружбы»
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В Якутии вышла книга о каюрах-алмазных проводниках
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Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
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Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
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Культура & Образование
В НХМ пройдет арт-встреча с ювелиром Александром Манжурьевым
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В Нерюнгри наркополицейские задержали пятерых человек
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Экстра
На ГОК «Денисовский» произошел пожар
01.07.2019, 17:14
Светская хроника
Фотофакт
Ил Дархан и первая леди вместе с известным шаманом
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Общество
Некролог
Якутское отделение «Единой России» выражает соболезнования
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Якутск
Ысыах Туймаады: Чем были недовольны горожане?
01.07.2019, 16:50
Культура & Образование
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Происшествия
В Кобяйском районе трое детей попали в дорожную аварию
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Погода
Погода в Якутске готовит сюрпризы
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В Вилюйске установлен памятник ракете «Союз-2»
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На Чаяндинском НГКМ ведутся пусконаладочные работы
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Данил Лаврентьев — серебряный призер России по легкой атлетике
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Резонанс
В Якутии на главу муниципалитета завели уголовное дело
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Экономика
Об изменениях в режиме работы касс Энергосбыта в Мегино-Кангаласском улусе
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Завтра — День реки Лена
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Главы Приморья, Якутии и ЕАО подключились к решению проблем «Востокцемента»
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Экономика
Новая котельная на Полюсе Холода обрела «божественное» название
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Экология
Фотофакт
Детеныша косули передали в зоопарк «Орто Дойду»
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Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
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Призовой фонд на скачках на приз главы Якутии увеличат до пяти миллионов рублей
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Культура & Образование
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«Розовая чайка» воспарила над культурным пространством Якутии
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Новое назначение в мэрии Якутска
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Жаркая борьба за кубок главы Якутска
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В Якутии бушуют лесные пожары
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Общество
В Якутске предпенсионеров приглашают на бесплатные курсы
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Культура & Образование
Археологические памятники на Верхней Амге будут спасать
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Происшествия
В Якутии продолжают ловить бутлегеров
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Красота & Здоровье
Интервью
Лайфхак от травматолога
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Якутск
На ысыахе Туймаады выбрали самый вкусный саламаат
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Происшествия
Коварный план подростков не сбылся
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Общество
Фотофакт
Самое гостеприимное тусулгэ Ысыаха Туймаады
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Экономика
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Экономика
Ленский мост повысит транспортную доступность в Якутии до 83%
01.07.2019, 10:39
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01.07.2019, 10:27
Происшествия
Ночные пожары всполошили жителей Нерюнгри
01.07.2019, 10:15
Экономика
70 призов от компании «Стерх»
01.07.2019, 10:04
Якутск
Эксклюзив
Глава Якутии указал на еще одно «слабое звено»
01.07.2019, 9:52
Культура & Образование
Эксклюзив
«Кут» вызвал культурный шок у москвичей
01.07.2019, 9:33
Якутск
Объявление
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
01.07.2019, 9:32
Судебная хроника
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Судья огласил решение по апелляции Георгия Карамзина
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Путешествие по Новой Зеландии и Австралии
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Уже на этой неделе — конференция предпринимателей в Орто Дойду
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Ежедневный гороскоп, вторник 2 июля 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 14:30 по 17:00. После этого Луна движется из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня ваш правитель Марс переходит в вашего знакомого Огненного знака Льва на следующие семь недель! Это отличные новости! Это придаст вам уверенности и энергии, даст возможность повеселиться и весело провести время с другими, включая детей. Повезло вам!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих семи недель ожидайте усиления хаоса и активности дома. Это может быть связано с переездом в гости, посещением гостей, ремонтом или косметическим ремонтом. В любом случае, ваше терпение будет проверено. Оставайтесь спокойными и запасите холодильник.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша способность общаться с другими людьми будет смелой и бодрящей в течение следующих семи недель, когда огненный Марс войдет в ваш Третий Дом общения и повседневной деятельности. Темп ваших дней ускорится, и ваш график будет занят!

Рак (21 июня-22 июля)

Вы будете более активны в отношении финансовых вопросов, активов и имущества, которыми вы владеете в течение следующего месяца. Вы будете усердно работать, чтобы заработать деньги. Вы также будете думать о крупных расходах. Вы могли бы реорганизовать часть того, что у вас есть (что довольно много).

Лев (23 июля — 22 августа)

Огненный Марс в вашем знаке сегодня, где он будет оставаться в течение следующих семи недель. Это хорошая новость, потому что она зарядит вас энергией! Вы будете активны, агрессивны и готовы взяться за проекты. Будьте осторожны, приходя слишком сильным для некоторых. Делайте больше физических упражнений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте внимательны в следующие семь недель, потому что кто-то может работать против ваших интересов. Помните об этом. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное – это, вероятно, так. Доверяйте только тем, кто заботится о вас и у кого есть ваша поддержка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак, потому что вам нравится общество других. В течение следующего месяца вы будете более физически активны, возможно, в соревновательных видах спорта. Вы также будете более активно вовлечены в практическую работу с клубами и ассоциациями. Вы намерены преследовать свои цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши амбиции пробуждаются на следующий месяц, потому что вы видите то, чего хотите достичь, и готовы к этому. Это замечательная вещь, потому что вы чего-то хотите, и у вас есть стремление осуществить свои мечты!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы – путешественник по зодиаку, и хорошая новость заключается в том, что Марс сейчас перемещается через ваш дом путешествий и стран дальнего зарубежья, что означает, что в течение следующих семи недель вы будете путешествовать больше и участвовать во всем, что расширяет ваш мир. Наслаждайтесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы к спорам о долевой собственности, наследстве и страховых вопросах в следующем месяце. Вы можете быть в ссоре с кем-то. Тем не менее, в течение этого же времени ваше сексуальное влечение будет усиливаться. (У вас будет много отвлекающих факторов.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Марс выступает против вашего знака в течение следующих семи недель, что делает вас легко раздражаемым другими. Это означает, что вы должны быть терпеливы с партнерами и близкими друзьями. (Имейте в виду, что это люди, которых вы любите.) Подумайте об этом, чтобы воспитать терпение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь усердно работать, поэтому вы будете напрягаться в следующем месяце. Вы хотите стать лучше организованным и намереваетесь достичь определенных результатов. Кроме того, вы хотите думать, что вы работаете умно и не тратите свое время. Повезло вам!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Павел Деревянко сегодня разделяет ваш день рождения. Вы интуитивны, творчески и чувствительны. У вас отличная память. Если вам угрожают, вы отступаете в свою раковину. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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01.07.2019

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