Ежедневный гороскоп. Вторник 19 марта 2019

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих четырех недель, это все о вас, дорогой Овен! Солнце в вашем знаке, что дает вам возможность перезарядить батареи до конца года. Это также привлечет к вам людей и благоприятные обстоятельства. Наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами в течение следующих четырех недель, потому что вы хотите быть более сдержанным. Однако, поскольку ваш личный год заканчивается, это идеальное время, чтобы определить цели и подумать о том, что вы хотите, чтобы охватить ваш новый год.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В ближайшие четыре недели вы будете пользоваться все большей популярностью среди друзей и групп. Это также прекрасная возможность поделиться своими надеждами и мечтами на будущее с другими, чтобы узнать их мнение. Попытайтесь. Все любят вас!

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель Солнце находится наверху вашей диаграммы, освещая вас лестным светом, который делает вас великолепно выглядящими в глазах родителей и боссов. (Вам не нужно делать ничего особенного.) Очевидно, вы можете использовать это влияние для продвижения своей повестки дня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Используйте каждую возможность путешествовать или получить дальнейшее обучение или образование в течение следующих четырех недель, потому что это вас порадует. Вы будете рады расширить свой кругозор и узнать новое! Вы хотите искать приключения, новые лица и новые места.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение следующих четырех недель у вас будет больше интереса к вопросам имущества, налогов, задолженности и страхования. Сотрудники будут вам помогать и старые друзья, которые вернулись в ваш мир, могут помочь. (Или нет.) Приоритет на то, что вы хотите сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Солнце находится напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, повышая ваше внимание к партнерам и близким друзьям. Такое расположение Солнца позволяет вам больше узнать о вашем стиле общения с другими, потому что это дает вам большую объективность в отношении себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете больше думать о том, как вы управляете своей жизнью и как вы можете улучшить эффективность своего повседневного мира в течение следующих четырех недель. Это что-то вроде самосовершенствования. Кроме того, вы также можете улучшить свое здоровье. Это замечательный импульс.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Повезло вам! Следующие четыре недели принесут прекрасные возможности поиграть, пофлиртовать и пообщаться, в том числе весело провести время с детьми. Это происходит только один раз в год, поэтому используйте его максимально эффективно. Романтика будет процветать, а спортивные события будут привлекательными!

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих четырех недель ваше внимание будет сосредоточено на доме, семье и личной жизни. На самом деле, многие из вас могут быть более вовлечены, чем обычно, в общение с родителями. В частности, вы сможете насладиться уютом дома и отдохнуть в знакомой обстановке.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели. Просто примите это и плывите по течению! Ваш график будет занят короткими поездками, поручениями, встречами, беседами с братьями и сестрами, соседями и родственниками, а также усилением чтения, письма и учебы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие четыре недели вы будете больше размышлять о своих ценностях. Что действительно важно для вас? Вы можете сделать несколько крупных покупок. Вы также можете показать что-то. По сути, вы хотите установить больший контроль над своей жизнью с помощью вещей, которыми вы владеете.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Леонтьев и певица Надежда Бабкина разделяют ваш день рождения сегодня. Вы мечтатель с большими идеями. У вас есть чувство юмора и веселый нрав. То, что вы узнаете в этом году, имеет решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году. Поэтому сосредоточьтесь на преподавании и обучении. Это отличный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.