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18 июня 2019, 0:01
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Ежедневный Гороскоп, вторник 18 июня 2019

14, 15 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 1:00 до 9:30. После этого Луна движется от Стрельца к Козерогу.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте внимательны и справедливы во всех ваших сегодняшних общениях, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Люди смотрят на вас. Или, другими словами, вас заметят. Почему бы не быть замеченным как герой?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете столкнуться со спорами о собственности, наследстве или о том, что связано с богатством или обязанностями других людей. Это определенно тот день, когда нужно идти по шоссе. Покажите другим, как это делается, потому что, в конце концов, вы финансовый волшебник зодиака.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Когда все идет гладко, вы не можете практиковать терпение. Вы можете практиковать терпение только тогда, когда ваше терпение оспаривается. Поэтому считайте этот день прекрасной возможностью, потому что сегодня у вас есть возможность развивать терпение, практикуя с партнерами и близкими друзьями.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня у вас есть возможность произвести впечатление на коллег, клиентов и людей, связанных с вашей работой и возможно, чем-то, что не связано с работой, но связано с вашим здоровьем или домашним животным. Как бы то ни было, вы будете демонстрировать сострадание и умение справляться с ошибками других людей.

Лев (23 июля — 22 августа)

По словам Шекспира, путь истинной любви никогда не шел гладко. Это природа жизни. Но, ничто из того, что мы делаем, никогда не проходит гладко вечно – особенно романтика. И иметь дело с детьми! Считайте, что это шанс для вас развить терпение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете столкнуться с трудными ситуациями с членами семьи, особенно с родственниками. Мозг должен думать о вашей долгосрочной цели. Вы хотите ладить, потому что семья – это золото и иногда вам приходится идти вместе, не так ли? Так было всегда.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сохраняйте спокойствие сегодня, потому что это потенциально опасный день. Авария может быть физической или словесной. В любом случае, вы не хотите делать то, о чем позже пожалеете. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Оставайтесь спокойными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Умный менеджмент в сфере розничной торговли или индустрии гостеприимства знает, что недовольного покупателя можно превратить в поклонника на всю жизнь при правильном подходе. Они знают, как превратить плохую ситуацию во что-то позитивное. Вы можете сделать это сегодня, особенно с финансовыми вопросами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Полнолуние сегодня в вашем знаке утром. Это может создать стресс у партнеров и близких друзей. По иронии судьбы, это люди, которых вы действительно любите, так зачем их отталкивать? Получите выгоду в перспективе. Помните, с какой стороны ваш хлеб намазан, эмоционально говоря.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете чувствовать себя более эмоциональным, чем обычно, в отношении определенных проблем сегодня. Это нормально. Просто знайте об этом. Следите за своими эмоциями, потому что они ваши эмоции. Вы контролируете ситуацию, потому что это ваш фильм – и ваш выбор ответа.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с друзьями и членами групп сегодня, потому что, если вы нетерпеливы, каковы преимущества? Кто хочет выглядеть как дурак? Не вы. Вы цените своих друзей и свою способность общаться с группами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам приходится совмещать требования дома и семьи с требованиями вашей работы, карьеры и вашей общественной репутации. Это нелегко. Но если вы идете медленно и осторожно и вежливы со всеми – вы можете сделать это. Зачем? (Люди любят вас, потому что знают, что вы сострадательны.)

Если ваш день рождения сегодня

Юморист, пародист, актер Максим Галкин  разделяет ваш день рождения сегодня. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что, будьте открыты для взаимодействия с другими.

Источник: SAKHALIFE.RU
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