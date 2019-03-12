Ежедневный гороскоп. Вторник, 12 марта 2019

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 5:00 до 12:15. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня, когда вы общаетесь с другими, вы хотите приступить к мелочам. Вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню о погоде. Хотя в последнее время разговор о погоде не такой и поверхностный.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня и завтра Луна путешествует по вашему Денежному дому. Это дает вам сильное чувство привязанности к тому, что у вас есть. Вы будете расстроены, потеряв или повредив что-то. Из-за такого неосознанного отношения сейчас не время покупать дорогие вещи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам большую потребность принадлежать и относиться к другим. Вы чувствуете чувствительность к чувствам и настроениям окружающих вас людей, но по иронии судьбы вы можете быть более эмоционально требовательны.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих двух дней Луна прячется в вашей карте, что, в свою очередь, побуждает вас отказаться от всего, что вас окружает. Вам не захочется общаться. Вместо этого вы предпочтете одиночество с ягодным пирогом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш эмоциональный контакт с другими важнее сегодня и завтра из-за расположения Луны. Вот почему вы чувствуете себя более защищающим и поддерживающим других. У вас есть желание связаться с друзьями и показать им, что вы заботитесь о них.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Один раз в месяц, в течение двух дней, Луна находится в верхней части вашего графика. Это происходит прямо сейчас и именно поэтому у вас высокий уровень. Это также заставляет других людей говорить о вас или узнавать личные данные о вашей личной жизни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня и завтра вы хотите уйти от повседневной рутины и заняться чем-то другим. В идеале вы можете путешествовать. По крайней мере, вы можете быть туристом в своем собственном городе и отправиться в место, где вы никогда не были прежде, чтобы удовлетворить свое желание открытий и новых впечатлений!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете чувствовать себя более жизнерадостным, чем обычно, сегодня и завтра из-за расположения Луны. Вы также можете привлечь к себе интересных людей. Вы можете чувствовать себя более склонным к собственности, особенно к тому, чем вы делитесь с кем-то еще.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня и завтра Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. Однако, если вы вступаете в конфликт с кем-то – это удет более эмоционально! О да.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это напряженное и динамичное время для вас, потому что у вас есть полная повестка дня. Тем не менее, сегодня и завтра вам, возможно, придется замедлиться, потому что вы должны ставить интересы кого-то другого выше своих. Вы не можете избежать этой ситуации. Просто примите это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ура! Сегодня и завтра ваш интерес к искусству возрастает, вы общаетесь с другими, наслаждаетесь спортивными событиями и веселитесь, играя с детьми. Роман будет благословен. Вы хотите хорошо провести время!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вы захотите выйти из суеты окружающего вас мира сегодня и завтра, когда Луна проходит через нижнюю часть вашей карты. В конце концов, с Солнцем в вашем знаке, что означает, что даже вам нужно сделать передышку.

Если ваш день рождения сегодня

Певицы Ирина Понаровская и Лайза Миннелли и актер Сергей Селин, сыгравший Дукалиса в сериалах «Опера» и «Улицы разбитых фонарей» разделяют ваш день рождения сегодня. Вы нежны и спокойны, поэтому ладите с другими. Все основные достижения будут реализованы сейчас, когда вы пожнете плоды последнего десятилетия. Ожидайте наслаждаться властью и лидерством во всех ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.