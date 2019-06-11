Ежедневный гороскоп. Вторник 11 июня 2019

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Предостережение: избегайте покупок или важных решений с 5:00 до 17:45. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня легко попасть в беду, обещая больше, чем можете сделать. Вы чувствуете оптимизм – как победитель! Тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне, что плохо для важных решений и покупок. Опасное комбо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не забывайте о деньгах и имуществе. Вы чувствуете себя уверенно в финансовых сделках и стремитесь покупать крупные билеты. Однако сегодня есть оповещение о Луне (см. Выше), что означает, что вы должны ограничивать расходы едой, топливом и развлечениями. (Спойлер.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это счастливый, оптимистичный день, потому что Венера и Солнце находятся в вашем знаке, а Юпитер напротив вашего знака. Вы чувствуете, что можете сделать все что угодно! Тем не менее, сегодня есть Предупреждение о Луне, что плохо для больших решений и траты деньги. К сожалению.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодняшний переворот обманывает, потому что один планетарный аспект заставляет всех чувствовать себя уверенно, оптимистично и готовым делать что-то масштабное! Тем не менее, сегодня есть оповещение Луны, что означает «не действовать и не тратить». Удачи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш энтузиазм будет вдохновлять друзей и членов групп сегодня, поэтому они готовы следовать вашему призыву! Тем не менее, сегодня есть оповещение о Луне, что означает избегать важных решений и ограничивать расходы на еду, бензин и развлечения. Смертельное комбо!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете уверенно разговаривать с родителями, учителями, VIP-персонами и полицией сегодня, потому что Солнце находится наверху вашей диаграммы, напротив Юпитера, заставляя вас чувствовать, что вы не можете сделать ничего плохого. Однако, будьте осторожны! Сегодня Луна в вашем знаке и есть Лунная тревога, что означает – просто подождите на берегу. Не предпринимайте никаких действий, не тратьте денег.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас есть острая необходимость избавиться от всего и наслаждаться сменой обстановки. Тем не менее, это плохой день для важных решений. Это также плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды, газа и развлечений. Хм, это дает вам шанс сделать что-то другое!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны с финансовыми решениями и тратой деньг сегодня, потому что, с одной стороны, вы чувствуете себя уверенно и готовы к действиям, но с другой стороны, сегодня есть оповещение о Луне, что означает ограничение ваших расходов на еду, газ и развлечения. Не обманывайте себя!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы высоки, а именно сегодня и можно сделать публичную ошибку. (Да, все будут знать об этом.) Ваша задача – чувствовать себя уверенно и готовым к действиям, тем не менее, сегодня есть сигнал тревоги Луны, что означает отсутствие действий. Вы должны ограничить расходы едой, газом и развлечениями. Остерегайтесь соблазна!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это вторник и вы готовы к действию, особенно на работе, потому что вы чувствуете оптимизм и энтузиазм. Все идет нормально. Тем не менее, сегодня Предупреждение о Луне, что означает необходимость избегать важных решений и покупок. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. (Сожалею.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для тех, кто занят в искусстве или в сфере развлечений, потому что вы можете мыслить нестандартно и быть уверенными в своих творческих идеях. Работайте с тем, что у вас есть. Подождите, пока не закончится сегодняшнее Лунное оповещение, чтобы действовать или согласиться на что-то важное (См. Выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы сегодня можете играть в сдержанные игры и отдохнуть дома, это вам идеально подойдет. Большую часть этого дня занимает Лунная тревога, что означает надо избегать важных решений и траты деньги. Однако это отличный день для творчества!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Олег Видов и певец Дмитрий Колдун разделяют ваш день рождения сегодня. У вас сильная, общительная личность. Вы разговорчивы, убедительны и иногда неотразимы. В этом году ваша тяжелая работа начнет окупаться. Поэтому упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.