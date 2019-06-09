Ежедневный гороскоп, воскресенье 9 июня 2019

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 14:00 до 15:00. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Повезло вам! В течение следующих нескольких недель вы будете ценить свое повседневное окружение намного больше. Кроме того, вы также увидите, сколько любви в вашем повседневном мире. Да, это похоже на волшебную пыль, падающую со звезд – но это правда.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ищите способы повысить свой доход в ближайшие несколько недель, потому что они будут существовать. Наверняка вы захотите потратить деньги на покупку красивых вещей для себя и своих близких, потому что ваша оценка качества товаров будет сильной.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Венера входит в ваш знак, чтобы остаться на следующие несколько недель, делая вас более дипломатичным и очаровательным. Отношения со всеми будут улучшены. Кроме того, это отличное время для вас, чтобы купить вкусные вещи для гардероба, потому что вам нравится то, что вы видите в зеркале.

Рак (21 июня-22 июля)

Тайные любовные отношения могут начаться для некоторых из вас сейчас и в ближайшие несколько недель. Тем не менее, все вы будете наслаждаться уединением в прекрасной обстановке. Постарайтесь насладиться тишиной и покоем в каком-то месте дома или в другом месте, которое станет для вас особенным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ожидайте тусоваться с творческими людьми больше, чем обычно в ближайшие несколько недель. Кроме того, ваша привязанность к друзьям увеличится. На самом деле, друг может стать любовником. Это прекрасное время, чтобы показать людям, насколько вы заботитесь о них.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если Венера находится наверху вашей диаграммы, другие будут воспринимать вас как источник информации о красоте. Вот почему люди будут спрашивать вас о том, как сделать что-то лучше – сад, страницу, сайт, расстановку мебели – что-то. Отношения с боссами улучшатся.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие ради удовольствия порадует вас в ближайшие несколько недель, а значит, приложите все усилия, чтобы уйти и сменить обстановку. Поскольку ваша оценка красоты будет повышена, вы также будете наслаждаться покупками сокровищ из других культур.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика будет вкусной и страстной в ближайшие несколько недель. Кроме того, вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других людей, возможно, прямым подарком, предложением наличных денег или возможностью использовать то, что принадлежит кому-то другому. Все хорошо!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие несколько недель Венера будет находиться напротив вашего знака, прокладывая путь к теплым отношениям с партнерами и близкими друзьями, что делает это время отличным для всех ваших взаимодействий. Это хорошее время, чтобы обсудить различные аспекты ваших отношений с другими людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вам придется подчинить свои собственные желания для развлечения и удовольствия потребностям кого-то еще в ближайшие несколько недель. Не волнуйтесь, вы не мученик. Это просто подходящая вещь. Практические вопросы важны и вы знаете, что вам нужно иметь дело с реальным миром.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтика будет благословлена ​​в следующие несколько недель, пока Венера путешествует по вашему Пятому дому. Это будет время веселья, развлечений и приятного времяпрепровождения! Вам понравится заниматься творческой деятельностью. Роман будет благословен. Отношения с детьми также улучшатся.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие несколько недель вам понравится ремонт помещений, особенно потому, что вам также понравится развлекаться. Кстати, эти же временные рамки также хороши для недвижимости, будь то проверка новой аренды или спекуляции.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Панова, героиня из сериала «Граница. Таежный роман» сегодня разделяет ваш день рождения. Вы увлечены, волевые и страстные. Вы также веселы и общительны. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.