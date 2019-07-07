Ежедневный гороскоп. Воскресенье 7 июля 2019

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Нечто необычное, возможно, даже революционное, может повлиять на вашу работу сегодня. Новые технологии или умные, оригинальные идеи могут внести изменения. Другие могут иметь необычный опыт, связанный с домашним животным. Вы также можете почувствовать прорыв со своим здоровьем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданное приглашение на веселое социальное событие может прийти вам сегодня. Если это так, потому что это окно возможностей короткое, вам придется действовать быстро. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми мероприятиями с детьми. (Предохранитесь от несчастных случаев.) Романтика также будет иметь несколько сюрпризов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш домашний распорядок дня сегодня будет отличаться по некоторым причинам. Кто-то может постучать в вашу дверь, или произойдет что-то необычное. Семейное обсуждение может привести к неожиданным новостям. Вы также можете купить что-то авангардное или высокотехнологичное для вашего дома.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы полны умных идей, и это хорошо, потому что сегодня вас ожидает несколько сюрпризов. Новые места, новые идеи и новые лица будут частью микса. Оставайтесь на ногах, чтобы вы могли плыть по течению. Возможен внезапный шанс совершить короткую поездку. Наслаждайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Нечто необычное может повлиять на вас в финансовом отношении. Вы можете увидеть новую идею получения прибыли или способ заработать деньги на стороне. Вы можете найти деньги (или потерять их). Вполне вероятно, что сегодня вы совершите импульсивные покупки, необычные и связанные с технологиями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы жаждете эмоционального возбуждения, потому что вы хотите сделать что-то, что отличается от вашей обычной рутины. Вы можете искать необычных людей или провести этот день в разных местах. Вы будете открыты для новых идей и защиты новой политики. (Вот это да.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя вы предпочитаете быть сдержанным и закулисным сегодня, ваш разум пронизан умными, оригинальными, новыми идеями. Вы можете вызвать неожиданность в жизни кого-то другого, или вы можете столкнуться с этим в своей собственной. Будьте готовы ко всему!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете встретить настоящего персонажа сегодня. Или, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, сделает или скажет что-то, что вас удивит. Люди импульсивны сегодня и склонны действовать опрометчиво. Это быстро меняющийся день с некоторыми необычными поворотами. Будьте бдительны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть удивлены боссом, родителем или кем-то еще у власти сегодня. (Это включает полицию.) Надеюсь, это приятный сюрприз. Что бы ни случилось, если вы чувствуете себя застигнутым врасплох – будьте вежливы и подумайте, прежде чем говорить. Внезапные изменения могут быть конструктивными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданный шанс отправиться куда-нибудь может упасть вам сегодня на колени. Или, возможно, запланированная поездка будет отложена, изменена или отменена. У многих из вас будет возможность узнать что-то новое или пройти занятия. Вы также можете встретить кого-то, кто познакомит вас с чем-то передовым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы могли бы по-новому взглянуть на то, как вы справляетесь с общей собственностью или со спором по вопросам страхования или наследства, потому что сегодня вы готовы по-новому взглянуть на вещи. Вы также готовы услышать, что говорят другие. Вы открыты и готовы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы имеете дело с партнерами, друзьями или представителями широкой общественности сегодня, вы можете выступать за перемены или новый тип политики. Вы можете даже взять на себя роль лидера, чтобы внести что-то новое в картину. Или вы можете встретить кого-то, кто хочет это сделать. Захватывающе!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Жанна Агузарова делит сегодня ваш день рождения. Вы страстный, волевой и напористый. Вы стремитесь к совершенству. Это год преподавания и обучения. Возможно, вы узнаете что-то глубокое, что направит вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть?