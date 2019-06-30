Ежедневный гороскоп, воскресенье 30 июня 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 11:00 до 14:30. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваш приоритет – дом, семья и возможно, родитель. По какой-то причине дома усиливается хаос и активность, возможно, из-за ремонта, реконструкции или посещения гостей. К счастью, Венера поможет вам быть очаровательными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это быстрое время для вас, потому что короткие поездки, визиты, поручения и встречи со многими людьми ускорили ваш ежедневный темп. Вы не можете игнорировать это. Просто встряхнитесь и плывите по течению, потому что вы можете увидеть способы увеличить свой заработок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Деньги и имущество сейчас у вас на уме, потому что вы больше задумываетесь о том, как вы зарабатываете свои деньги. Вы делаете то, что вам нравится зарабатывать на жизнь? Вы также можете купить что-то серьезное.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы уполномочены сейчас, потому что и Марс и Солнце находятся в вашем знаке. Марс в вашем знаке один раз в два года. Солнце в вашем знаке один раз в год в течение четырех недель. Это означает, что вы уполномочены! Делайте то, что хотите, потому что люди будут относиться к вам серьезно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лучше работать в одиночку или за кулисами, пока Солнце не войдет в ваш знак 22 июля. До тех пор отдохните где-нибудь. Ставьте цели для того, чего вы хотите достичь в новом году. Почему бы не сделать себе эту услугу?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дружба, клубы и группы на вашей повестке дня. Это отличное время для работы и сотрудничества с другими людьми или создания рабочих подразделений, потому что ваше взаимодействие с другими принесет вам пользу. Тем не менее, важно стремиться установить, кто вы есть с другими, и не нарушать вашу честность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Раз в год, в течение четырех недель, Солнце находится на вершине вашей диаграммы, выставляя вас в лучшем свете. Это все еще происходит и дает вам выгоду! Очевидно, что сейчас самое время сделать все возможное, чтобы добиться желаемого, потому что вы впечатлили боссов и родителей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хватайте все шансы уйти в отпуск или получить дополнительное образование, потому что вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой кругозор. Вы хотите получить больше от жизни и строить планы, чтобы получить больше от жизни в будущем. (Звучит неплохо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас настало напряженное время, потому что вы вовлечены в богатство вашего партнера или кого-то еще через наследство, совместную собственность, страховые споры — что-то. Просто сделайте это как можно более умело, потому что, что еще вы можете сделать?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Получите больше сна сейчас, потому что вам это нужно. Это также отличное время для наблюдения за вашими ближайшими партнерами и отношениями и при этом соблюдайте собственный стиль отношений. Как вы можете их улучшить? Можете ли вы увидеть способы улучшить отношения?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Уместно больше думать о том, как вы управляете своей жизнью. Если вы управляете своей жизнью умелыми средствами, все пойдет легче. Если вы откладываете вещи, вы бежите позади и не имеете дела с тем, что у вас на тарелке — вы будете страдать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательное, игривое время для вас! Романтика будет процветать. Спортивные мероприятия, барбекю, пикники на пляже и игровые занятия с детьми — вершины вашего меню. Кроме того, свяжитесь с вашим творческим настроением, потому что искусство манит вас!

Если ваш день рождения сегодня

Американский пловец Майкл Фелпс и американский боксёр-профессионал Майк Тайсон разделяют ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны. Вы также благородны и верны в защите своей семьи. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.