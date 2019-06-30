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Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 30 июня 2019
29.06.2019, 23:58
Якутск
Более 19 тысяч человек приняли участие в торжественном открытии «Ысыаха Туймаады – 2019»
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
29.06.2019, 21:07
Спорт
Первый день Игр Дыгына
29.06.2019, 21:05
Спорт
На Играх Дыгына установлен новый рекорд
29.06.2019, 18:20
Общество
Ысыах Туймаады-2019 может преодолеть рекорд
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
29.06.2019, 12:03
Общество
Айсен Николаев поздравляет с праздником «Ысыах Туймаады 2019»
29.06.2019, 12:00
Происшествия
В Якутске в ДТП пострадали 2 ребенка
29.06.2019, 11:30
Официально
Первый зампред  Якутии посетил объекты компании «Железные дороги Якутии»
29.06.2019, 10:24
Общество
Вести с Ысыаха Туймаады 2019
29.06.2019, 10:19
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
29.06.2019, 10:17
Политика
Резонанс
Открытое обращение от жителей Нюрбинского района — ответ властей
29.06.2019, 9:50
Якутия
Айсен Николаев встретился с делегацией Фонда развития Абу-Даби и SOOAM
29.06.2019, 9:10
Общество
«Мастерская Петр» поздравляет с Ысыахом
29.06.2019, 8:59
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса внедорожника.
29.06.2019, 8:57
Якутия
Задымление в Якутске 
29.06.2019, 8:56
Экология
Причина загрязнения рек Талая, Якокит и Алдан устранена
29.06.2019, 8:54
Якутск
Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Ысыахом
29.06.2019, 8:53
Происшествия
Владелец бара «Приют бодливой козы» оштрафован на 3 млн. рублей
29.06.2019, 8:42
Якутск
Афиша
Программа национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» на 29 июня
29.06.2019, 0:39
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
29.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 29 июня 2019
28.06.2019, 23:25
Политика
В России хотят создать площадь государственного флага
28.06.2019, 20:48
Погода
Прогноз погоды на «Ысыах Туймаады-2019»
28.06.2019, 20:07
Официально
Издан приказ об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожной линии Томмот – Нижний Бестях 
28.06.2019, 19:43
Политика
Экстра
Медведев назначил нового ректора СВФУ
28.06.2019, 18:35
Общество
Письмо
Открытое обращение от жителей Нюрбинского района
28.06.2019, 18:07
Общество
Эксклюзив
Инфорум Союза журналистов России прошел в Якутске
28.06.2019, 18:00
Финансы
Алмазэргиэнбанк направит на выплату дивидендов за 2018 год 14,8 миллиона рублей
28.06.2019, 17:47
Политика
Единороссы выдвинули своих кандидатов на глав улусов, наслегов и в депутаты поселений
28.06.2019, 17:45
Общество
Фонд капремонта Якутии вступился за свою репутацию
28.06.2019, 17:40
Происшествия
Резонанс
Гендиректор «Симиир» потратила деньги дольщиков на строительство… кинотеатра
28.06.2019, 17:40
Спорт
Видео
Все участники Игр Дыгына-2019!
28.06.2019, 17:33
Политика
Рост тарифов на ЖКУ должен быть под строгим контролем
28.06.2019, 17:30
Экономика
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«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!
28.06.2019, 17:20
Культура & Образование
Новое достижение Якутской балетной школы!
28.06.2019, 17:00
Политика
Андрей Находкин: Земли сельхозназначения нужно использовать для экономического развития республики
28.06.2019, 16:40
Культура & Образование
Видео
Как прошел Ысыах в Москве
28.06.2019, 16:20
Экономика
В Верхоянском районе энергетики работают в режиме ЧС
28.06.2019, 16:00
Экология
В Абыйском наслеге введен режим ЧС
28.06.2019, 15:45
Экономика
Без зарплаты могут остаться более 900 сотрудников «Якутцемента»
28.06.2019, 15:30
Происшествия
Резонанс
В Якутске по факту пропажи мальчика во время пожара завели уголовное дело
28.06.2019, 15:20
Погода
Погода на Ысыахе
28.06.2019, 15:00
Якутия
Айсен Николаев потребовал от глав районов не отрываться от стратегии республики
28.06.2019, 14:40
Происшествия
В Якутске выпускник школы наехал на 4-летнюю девочку
28.06.2019, 14:20
Культура & Образование
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28.06.2019, 14:05
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Гороскоп
30 июня 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, воскресенье 30 июня 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 11:00 до 14:30. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваш приоритет – дом, семья и возможно, родитель. По какой-то причине дома усиливается хаос и активность, возможно, из-за ремонта, реконструкции или посещения гостей. К счастью, Венера поможет вам быть очаровательными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это быстрое время для вас, потому что короткие поездки, визиты, поручения и встречи со многими людьми ускорили ваш ежедневный темп. Вы не можете игнорировать это. Просто встряхнитесь и плывите по течению, потому что вы можете увидеть способы увеличить свой заработок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Деньги и имущество сейчас у вас на уме, потому что вы больше задумываетесь о том, как вы зарабатываете свои деньги. Вы делаете то, что вам нравится зарабатывать на жизнь? Вы также можете купить что-то серьезное.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы уполномочены сейчас, потому что и Марс и Солнце находятся в вашем знаке. Марс в вашем знаке один раз в два года. Солнце в вашем знаке один раз в год в течение четырех недель. Это означает, что вы уполномочены! Делайте то, что хотите, потому что люди будут относиться к вам серьезно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лучше работать в одиночку или за кулисами, пока Солнце не войдет в ваш знак 22 июля. До тех пор отдохните где-нибудь. Ставьте цели для того, чего вы хотите достичь в новом году. Почему бы не сделать себе эту услугу?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дружба, клубы и группы на вашей повестке дня. Это отличное время для работы и сотрудничества с другими людьми или создания рабочих подразделений, потому что ваше взаимодействие с другими принесет вам пользу. Тем не менее, важно стремиться установить, кто вы есть с другими, и не нарушать вашу честность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Раз в год, в течение четырех недель, Солнце находится на вершине вашей диаграммы, выставляя вас в лучшем свете. Это все еще происходит и дает вам выгоду! Очевидно, что сейчас самое время сделать все возможное, чтобы добиться желаемого, потому что вы впечатлили боссов и родителей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хватайте все шансы уйти в отпуск или получить дополнительное образование, потому что вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой кругозор. Вы хотите получить больше от жизни и строить планы, чтобы получить больше от жизни в будущем. (Звучит неплохо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас настало напряженное время, потому что вы вовлечены в богатство вашего партнера или кого-то еще через наследство, совместную собственность, страховые споры — что-то. Просто сделайте это как можно более умело, потому что, что еще вы можете сделать?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Получите больше сна сейчас, потому что вам это нужно. Это также отличное время для наблюдения за вашими ближайшими партнерами и отношениями и при этом соблюдайте собственный стиль отношений. Как вы можете их улучшить? Можете ли вы увидеть способы улучшить отношения?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Уместно больше думать о том, как вы управляете своей жизнью. Если вы управляете своей жизнью умелыми средствами, все пойдет легче. Если вы откладываете вещи, вы бежите позади и не имеете дела с тем, что у вас на тарелке — вы будете страдать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательное, игривое время для вас! Романтика будет процветать. Спортивные мероприятия, барбекю, пикники на пляже и игровые занятия с детьми — вершины вашего меню. Кроме того, свяжитесь с вашим творческим настроением, потому что искусство манит вас!

Если ваш день рождения сегодня

Американский пловец Майкл Фелпс и американский боксёр-профессионал Майк Тайсон разделяют ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны. Вы также благородны и верны в защите своей семьи. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.

Источник: SAKHALIFE.RU
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