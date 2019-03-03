Ежедневный гороскоп. Воскресенье 3 марта 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не впадайте в гнев сегодня, потому что вы можете поспорить с другом. Возможно, этот аргумент относится к группе или члену группы? В любом случае вам это не нужно. Продемонстрируйте терпение, потому что терпение является противоядием от гнева.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вас может раздражать то, что сегодня говорит кто-то из авторитетных чиновников. Этим человеком может быть ваш родитель, начальник или сотрудник полиции – кто-то, кто в данный момент контролирует ситуацию. Непонятный ответ от вас не улучшит ситуацию. Вы знаете это.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что это классический день для ссоры с кем-то, потому что вы не согласны. Кроме того, вы не можете заставить кого-то еще увидеть вашу точку зрения, поэтому даже не пытайтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы столкнулись с расхождением во мнениях по финансовым вопросам с кем-то еще, особенно в отношении собственности, наследства или завещания – будьте разумными и терпеливыми. Раздраженная реакция не улучшит ситуацию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть раздражены с партнером или близким другом сегодня, что приводит к нестабильной реакции. Но разумно ли это? Нет ничего хорошего, когда вы злитесь на того, кого любите. Пройдите по большой дороге и ни о чем не говорите, даже если вы думаете, что правы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня, потому что что-то случится, что заставит вас потерять хладнокровие. Это может быть несчастный случай или бездумный комментарий кого-то. Хитрость не в том, чтобы сделать вещи хуже. Не разжигайте огонь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Споры о долевой собственности, чужом имуществе, наследстве или страховых проблемах могут возникнуть сегодня. Кто-то может быть медленным, чтобы заплатить вам то, что они вам должны. В любом случае, будьте разумны и не расстраивайтесь, потому что ваше собственное спокойствие на первом месте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы должны быть терпеливы с членами семьи сегодня, если вы не хотите создать неблагоприятную ситуацию, которая вызывает сожаление у кого-либо. Вы не хотите этого и никто другой тоже.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Считайте до трех, прежде чем отвечать сегодня другим, чтобы избежать слишком резкой речи или высказывания, о котором вы потом пожалеете. Некоторые люди не могут принять вашу честность сегодня. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете закончить спором о деньгах или чем-то, что у вас есть сегодня, что будет неприятно. Но кто хочет пережить неприятный момент? Не вы. Поэтому решайте прямо в начале этого дня не переусердствовать с кем-либо по поводу денег и имущества.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке противоречит огненному Марсу сегодня, поэтому все быстро раздражаются или саркастичны. Просто помните: «Мягкий ответ отвлекает гнев, а тяжелые слова вызывают гнев». Кто-то записал это несколько веков назад и это все еще хороший совет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сильны сейчас, потому что Солнце и Меркурий в вашем знаке, тем не менее, какое-то раздражение будет беспокоить вас сегодня. Если вы мудры, вы не будете слишком остро реагировать, потому что какой смысл? Что вы получите? Вы можете выпустить пар, но вы только оттолкнете кого-то. Будьте крутым.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Римма Маркова и музыкант Александр Иванов родились в этот день. Вы работяга с сильной целью. Вы иногда стесняетесь. Вам нравится быть в окружении красоты и роскоши. В этом году вы переходите от тяжелого бремени к чему-то новому и более легкому! Это время завершений и подведения итогов, потому что вы заканчиваете девятилетний цикл. Вот почему вы попрощаетесь с некоторыми аспектами своей жизни.