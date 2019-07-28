Ежедневный гороскоп, воскресенье 28 июля 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Слава Аллилуйя! Это хороший день! Поскольку вы оптимистично настроены в отношении сегодняшней жизни, вам будет приятно проводить время с другими. Спортивные состязания, культурные мероприятия, театр, веселые мероприятия с детьми и романтикой. Хорошего вам дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник зодиака и сегодня у вас на уме деньги. У вас могут быть идеи зарабатывания денег или вы планируете большие расходы. Или, возможно, вы хотите знать, как лучше всего позаботиться о чем-то, что у вас уже есть?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с другими планетами. Это означает, что вы чувствуете себя довольным и довольны происходящим. Вы готовы оставить все как есть, потому что это спокойный день. Разница в вашем отношении ко всему (все не так сильно изменилось).

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вам понравится работать в одиночку или за кулисами, потому что вы хотите сделать передышку. Вам нужно немного отдохнуть для хорошего поведения. Поэтому останьтесь дома или найдите тихое место, где можно отдохнуть. Вы будете чувствовать себя лучше, плюс вы это заслужили.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня прекрасная Венера движется в ваш знак, чтобы присоединиться к Солнцу и Марсу, что заставляет вас чувствовать себя общительными и очаровательными со всеми. Ожидайте беседу по душам с подругой или членом группы. Это хороший день, чтобы поделиться с кем-то своими надеждами и мечтами на будущее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы немного заметны, а именно сегодня. Фактически, по какой-то причине, личные данные о вашей жизни являются публичными. Помните об этом на случай, если вам нужно будет контролировать действия. Вероятно, это ничего, потому что планеты хорошо сбалансированы сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сделайте что-нибудь, чтобы встряхнуть свою рутину, потому что вы хотите немного стимуляции. Другими словами, вы хотите сделать этот день зрелищным! В идеале, уйти в короткую поездку. Если нет, исследуйте свой собственный двор. Выйдите из своего пути, чтобы узнать что-то новое.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам будет приятно выделить 30 минут сегодня, ознакомиться с некоторыми бюрократическими документами и выяснить детали, которых вы избегали, особенно в отношении налогов, задолженности, общего имущества, наследства или вопросов страхования. Просто сделайте что-нибудь – тогда вы свободны!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны быть в согласии с другими. Будьте готовы идти на уступки, общаясь с ними, особенно с партнерами и близкими друзьями. Но это легкий день, так что это не важно. Наслаждайтесь этими взаимодействиями!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете быть связаны с домашним животным или ухаживать за домашним животным больше, чем обычно. Вы также можете сосредоточиться на своем здоровье и на том, как каким-то образом улучшить свое здоровье. Это потому, что вы готовы поставить нужды других на первое место или поступить правильно сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это замечательный, игривый день! Наслаждайтесь спортивными событиями, отдыхом на пляже, барбекю, пикниками, веселыми семейными событиями или возможно, романтическим свиданием. Ускользните в отпуск, если можете. Ваша миссия, если вы решите принять это, это случится!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для отдыха дома в приятной обстановке. Если вы сможете найти время побыть в одиночестве, оно будет восстановительным и восстанавливающим. Тем не менее, вы также можете развлекаться дома сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Юлия Меньшова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы теплые, игривые, веселые и дружелюбные. Вы также очень проницательны и бдительны. Вы знаете, как привести в восторг других. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.