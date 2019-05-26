Ежедневный гороскоп. Воскресенье 26 мая 2019

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 8:30 утра сегодня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это чудесный день для общения с друзьями и членами групп или организаций. Вы в отличной форме и все вас любят. Все свободно играют, потому что большую часть этого дня есть Лунная тревога. Тратьте деньги только на топливо, еду и развлечения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы сегодня те, кто вы есть, хотите вы того или нет. Что есть, то есть. Люди замечают вас, но сегодня все игриво и весело, так что вы можете расслабиться. Наслаждайтесь компанией других. Не соглашайтесь ни на что важное, разговаривая с боссами или родителями. Ничего недобровольно не делайте!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы исследовать свой мир и расширить свою вселенную! Вам понравится общаться с людьми из разных стран и других культур, потому что вы хотите узнать больше о мире. Учеба или путешествие или любой опыт, который научит вас чему-то новому, будет стимулировать!

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны с финансовыми обсуждениями или соглашениями относительно завещаний, наследства и общего имущества, потому что это плохой день для важных решений. Согласиться не с чем. Просто заполните свой банк данных и дождитесь завтрашнего дня, чтобы подписать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Просто плывите по течению сегодня, потому что большую часть этого дня занимает лунная тревога, что означает, что вы не можете согласиться ни на что важное, и вы должны ограничить свои расходы забавными вещами – едой, бензином и развлечениями. Наслаждайтесь обществом других и будьте готовы к сотрудничеству.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя вы можете захотеть работать и быть эффективными сегодня (и в меньшей степени это будет возможно); тем не менее, недостатки и задержки будут преследовать вас. Конечно, из-за оповещения о Луне вы не можете тратить деньги ни на что, кроме еды, газа и развлечений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это игривый, счастливый день! Это также прекрасный день, чтобы раскрыть свои творческие таланты. Выйдите и наслаждайтесь другими. В частности, вас порадуют спортивные мероприятия, социальные мероприятия, игровые мероприятия с детьми, фильмы, музыкальные представления и искусство.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вполне вероятно, что несмотря на ваше желание играть и веселиться, вы предпочтете посидеть дома, потому что хотите расслабиться. Пусть ваши друзья приходят к вам. Побалуйте себя хорошей едой и приятными развлечениями. Ограничьте свои расходы на еду, топливо и развлечения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы находитесь в движении, потому что вы хотите приключений и вы хотите узнать что-то новое! Вам понравится встречать новые лица и видеть новые места. Не тратьте деньги ни на что, кроме еды, бензина и развлечений. Наслаждайся этим днем!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы находитесь в настроении бизнеса и вы обеспокоены финансовыми вопросами сегодня. К сожалению, большая часть этого дня – оповещение о Луне, которое является ужасным временем для принятия финансовых решений или траты деньг, за исключением еды, газа и развлечений. Предупрежден – значит вооружен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что сделает вас немного более эмоциональным, чем вчера. Тем не менее, сегодня есть оповещение о Луне, а это совсем другое. Теперь вы не уверен в вещах. Все в порядке. Это плохой день, чтобы делать покупки или принимать важные решения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отдохните сегодня дома и будьте сдержанным. Успокойтесь и наслаждайтесь общением с друзьями, соседями и братьями и сестрами. Не ходите по магазинам. Естественно, вы должны покупать еду или газ и можно покупать билеты на развлекательные развлечения. Вот и все.

Если ваш день рождения сегодня

Российская эстрадная певица Анжелика Варум разделяет ваш день рождения сегодня. Вы адаптируемый, творческий, разговорчивый и остроумный. Люди наслаждаются вашей компанией. Вы также можете быть беспокойным. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.