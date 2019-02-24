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В Якутии произошло страшное ДТП
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Гороскоп
24 февраля 2019, 0:01
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 24 февраля 2019

20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете испытывать сочувствие к кому-то, кому сегодня не повезло, поэтому вы хотите им помочь. Вы можете увидеть способы использования богатства других людей для извлечения выгоды. Между тем, страстный роман будет таким романтичным, это материал для фильмов!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете поговорить по душам с хорошим другом или партнером, потому что легко чувствовать взаимную симпатию. Возможно, вы захотите огласить определенные детали или может быть, другие чувствуют такую необходимость, а вы окажетесь им сочувствие? В любом случае, будет установлена ​​теплая связь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вы работаете сегодня, вы можете почувствовать симпатию к коллеге или клиенту. Если это так, вы постараетесь помочь им, если сможете. Другие будут тратить время на мечтания и придумывать фантазии и прекрасные идеи, потому что ваше воображение сегодня перегружено.

Рак (21 июня — 22 июля)

Возможно романтическое свидание, потому что вы чувствуете идеализм в любви. Это также сказочный день для тех, кто занимается искусством, потому что вы на связи со своей творческой стороной. Муза с вами. Выражайте свои творческие интересы, чтобы угодить только себе. Вы будете сочувствовать детям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вы захотите побыть дома сегодня вечером, потому что вам понравится уединение и возможность насладиться уединением. Обсуждение с членом семьи вызовет у вас симпатию к кому-либо. Если вы можете помочь этому человеку – вы поможете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше воображение сегодня усиливается, поэтому вам легко мыслить нестандартно. Это великий день для тех из вас, кто пишет, учит или действует. Тем не менее, это также творческий день для тех из вас, кто продает и покупает, потому что вы увидите новые способы взглянуть на жизнь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Делая покупки сегодня, вы захотите купить привлекательные вещи, которые подходят вашей оценке красоты. Вы также можете испытать желание перерасходовать деньги на роскошные и элегантные вещи. Некоторые из вас поделятся тем, что у вас есть, с кем-то, кому повезло меньше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Нептуном, который зажигает ваше воображение и позволяет вам увидеть мир вокруг вас новыми глазами. Вы можете провести время, мечтая или потерявшись в фантастическом мире, но это будет освежающим опытом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Многих из вас привлекут духовные предметы или вы почувствуете себя более связанными с потусторонним элементом сегодня. Вы можете заниматься йогой, медитацией потому что вы чувствуете себя мягко и спокойно в себе. Это может быть ощущение неизвестное для некоторых.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше общение с подругой сегодня будет теплым и милым. Вы быстро создадите связь с этим человеком, потому что вы чувствуете общую общность. И действительно, у всех нас много общего.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете обратиться к родителю или руководителю или кому-либо из авторитетных лиц за сочувствием или поддержкой сегодня. Или, возможно, вы подадите это обращение от имени кого-то еще? Возможно, кто-то из авторитетных людей обратится к вам за пониманием. Кто знает?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сегодня вы цените красоту, дайте себе возможность насладиться красивыми местами. Посетите музеи, художественные галереи, красивые бутики и великолепные архитектурные сооружения. Нетронутые парки успокоят вашу душу.

Если ваш день рождения сегодня

Основатель компьютерного гиганта Стив Джобс и певица Любовь Успенская родились сегодня. Хотя вам удобно общаться с группами, вы часто предпочитаете быть сдержанным. Вы сосредоточены и любите придерживаться плана. В этом году ваша очередь отдыхать. Естественно, вы должны сотрудничать с другими. Начните с поиска способов практиковать доброту и быть полезным. Будьте спокойны. Деловые и личные отношения будут вам полезны.

Источник: SAKHALIFE.RU
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