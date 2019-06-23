Ежедневный гороскоп, воскресенье 23 июня 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

С полуночи до 7:30 утра избегайте покупок или важных решений. После этого «все ясно». Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку вы предпочитаете быть немного сдержанным сегодня, вы можете работать в одиночку или за кулисами. Возможно, вам понравится отдыхать дома? Семейные дискуссии, а также ремонт дома могут поглотить ваше внимание. («Именно пренебрежение своевременным ремонтом делает необходимым восстановление».)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете насладиться теплой, душевной беседой с подругой, возможно, с женщиной. Потратьте время из своего напряженного, быстро меняющегося графика, чтобы сделать это, потому что это может быть полезным для вас. Почему бы не поделиться своими надеждами и мечтами о будущем с кем-то?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

По какой-то причине личные данные о вашей личной жизни кажутся сегодня публичными. Это может означать, что вам нужно контролировать повреждения. Знайте, что вы говорите и делаете.

Рак (21 июня-22 июля)

Напрягите свою рутину сегодня и сделайте что-то другое, потому что в глубине души вы хотите приключений. Если нет ничего другого, отправляйтесь в место, где вы никогда не были. Выпейте кофе в другой части города. Поговорите с людьми из разных слоев общества, чтобы узнать что-то новое.

Лев (23 июля — 22 августа)

В целом, вы ведете себя сдержанно прямо сейчас. В частности, сегодня вы можете быть связаны с банковскими вопросами или чем-то связанным с общим имуществом, завещаниями и наследством. Вы хотите позаботиться о бюрократизме, чтобы все было готово.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам, возможно, придется идти более на уступки, имея дело с кем-то еще и это требует от вас смирения и щедрости. Но это на самом деле не имеет большого значения и это, безусловно, то, что вы можете сделать. Обратитесь к кому-нибудь и посмотрите, что произойдет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не беспокойтесь, если сегодня вам нужно ставить интересы кого-то другого выше собственных, потому что это временно. И это не имеет большого значения, не так ли? Кстати, вы заметны. Теперь нужно, чтобы люди заметили вашу щедрость к другим. (Хороший пиар никогда не повредит.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это суббота и вы хотите играть! Выделите сегодня немного времени, чтобы вы могли развлечься. Вам также могут понравиться игровые занятия с детьми или романтическая встреча с кем-то? Спортивные события, искусство и веселые путешествия – все это понравится вам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы по достоинству оцените, если у вас будет немного времени на отдых у себя дома и отдых в знакомой обстановке. Вы могли бы быть вовлечены в разговор с членом семьи женского пола. Дела пойдут гладко, потому что прекрасная Венера находится напротив вашего знака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В сегодняшней дискуссии с другими вы хотите иметь настоящий разговор. Вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню. Так как это так есть, начните прямо с того, что вы хотите знать. Откажитесь от пустой информации в первую очередь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете думать о деньгах, денежном потоке и вашем имуществе. Возможно, вам придется защищать себя в области, где вы действительно ничего не ставите на карту. Такие моменты заставляют вас задуматься, не так ли?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке, что всегда заставляет вас чувствовать себя немного более эмоционально, чем обычно. Это происходит только в течение двух дней каждый месяц, однако, это также может сделать вас немного более счастливым, чем все остальные 11 знаков. (Не так уж и плохо.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Меладзе разделяет ваш день рождения сегодня. Вы талантливы в своей области. Вы также преданный перфекционист. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.