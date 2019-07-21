Ежедневный гороскоп, воскресенье 21 июля 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы находитесь в игривом настроении сегодня, потому что вы чувствуете беспокойство. Вы готовы к действию, но вы не совсем уверены, что делать. Это отличный день для развлечений дома, хотя у вас есть сильные чувства по поводу чего-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете встретить кого-то нового, кто интересен или немного отличается сегодня. Или, может быть, друг чем-то вас удивит? Между тем, в ваших взаимодействиях с другими сегодня вы будете самоуверенными и давайте посмотрим правде в глаза – вы будете хотеть выбрать свой путь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы высоки именно сегодня – без вопросов. Поэтому следует помнить об этом на случай, если вам нужно будет контролировать себя. Вы также можете почувствовать бунт и соблазн сделать что-то немного возмутительное. Вы также можете чувствовать одержимость желанием что-то купить. Удачи.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое. Вы хотите путешествовать или видеть новые места, встречать новые лица и быть вдохновленными новыми идеями. Другими словами, вы хотите немного встряхнуться! На самом деле, с Венерой в вашем знаке напротив Плутона вы чувствуете страсть!

Лев (23 июля — 22 августа)

Проверьте свой банковский счет и другие области, связанные с бюрократизмом, потому что что-то неожиданное может как-то повлиять на ваши финансы, особенно что-то, связанное с наследованием, завещанием и общим имуществом. Вы также находитесь в праздничном настроении сегодня, потому что вы чувствуете себя напряженным, страстным и драматичным!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте любезны с другими, потому что Луна сегодня напротив вашего знака. Кроме того, она танцует с диким Ураном, что означает, что вы можете встретить кого-то необычного или кого-то, кого вы знаете, особенно близкого друга или партнера, может вас удивить. Оставайтесь незаметными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вам будет трудно оставаться на месте, если вы сегодня работаете, потому что что-то неожиданное добавит красок вашей игре. Возможны поломки оборудования и нехватка персонала. Не волнуйтесь, разговаривая с боссами и VIP-персонами, потому что вы можете зайти за борт.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это воскресенье и это игривый день. Вы хотите повеселиться! Вы также хотите сделать что-то другое, необычное. (Пожалуйста, обратите внимание, что это мягкий, подверженный случайностям день для ваших детей, если вы являетесь родителем.) Избегайте страстных споров о политике и религии. Вам это не нужно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня воскресенье, но вы, возможно, захотите остаться дома сегодня. Частично это происходит потому, что дома происходит нечто неожиданное, что меняет ваш распорядок. Возможно, вам придется иметь дело с ремонтом или сюрпризом компании. Остерегайтесь импульсивных покупок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это страстный день для вас! Внезапно все имеет значение. Все черно-белое — серого нет. Точно так же вы самоуверенны! Но ваши идеи могут быть блестящими, потому что сегодня вы мыслите нестандартно. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастных случаев.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Поэтому держите глаза открытыми. Будьте осторожны с людьми на работе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Ураном, что заставляет вас чувствовать себя независимым и уверенным в себе! В воздухе есть энергия! Вот почему вы изобретательны, оригинальны и спонтанны! Ищите способы завести новых друзей и увидеть новые места.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нонна Гришаева сегодня разделяет ваш день рождения. Вы очаровательны, сострадательны и иногда застенчивы. Вы отличный компаньон и доверенное лицо. Это веселый год для вас! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.