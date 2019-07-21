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Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 21 июля 2019
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Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:31
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Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
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Желток
Дневник будущей мамочки
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Общество
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Как выйти из семейного ада?
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Якутия
Айсен Николаев поздравил с 95-летием золотодобывающей промышленности Якутии
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Политика
Видео
Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
20.07.2019, 14:17
Происшествия
Резонанс
Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась
20.07.2019, 13:25
Якутск
Фотофакт
Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт
20.07.2019, 13:12
Якутия
Приветствие Айсена Николаева
20.07.2019, 11:17
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
20.07.2019, 11:12
Общество
Фотофакт
Журналист «Якутска вечернего» возглавила газету
20.07.2019, 9:26
Общество
Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»
20.07.2019, 0:04
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
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Гороскоп
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Бесплатный мастер-класс по росписи на фарфоре
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Утверждён состав Оргкомитета в честь 75-летия Романа Дмитриева
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Резонанс
Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами
19.07.2019, 21:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20-22 июля
19.07.2019, 20:51
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Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
19.07.2019, 19:43
Происшествия
В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей
19.07.2019, 19:17
Якутск
Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна
19.07.2019, 18:58
Якутск
С 21 июля проезд по Хатынг-Юряхскому шоссе будет закрыт
19.07.2019, 18:09
Экология
Роспотребнадзор зафиксировал в Батагае опасное загрязнение воздуха
19.07.2019, 17:38
Происшествия
С начала этой недели в Якутске произошло 38 ДТП
19.07.2019, 17:28
Происшествия
ГАИ просит помочь в поисках водителя на черном джипе, сбившего ребенка на велосипеде
19.07.2019, 17:13
Происшествия
В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады
19.07.2019, 16:52
Спорт
Арыйаан Тютрин пройдет отборочный турнир на чемпионат мира
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Видео
В Якутске никто не купил электроскутер с рук у пожилого человека
19.07.2019, 16:31
Происшествия
Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны
19.07.2019, 16:19
Якутск
В Якутске ожидаются временные отключения холодной воды
19.07.2019, 16:11
Экономика
Электроснабжение поселка Усть-Нера восстановлено
19.07.2019, 15:59
Погода
В субботу погода в Якутске нормализуется
19.07.2019, 15:42
Происшествия
В пяти районных больницах Якутии выдавалась сомнительная молочная смесь
19.07.2019, 15:32
Судебная хроника
Дело о банкротстве «Якуткурорта» прекращено
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Якутск
Скандал
Мэрия Якутска огорошила эстонцев
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Культура & Образование
В Центре «Сосновый бор» готовят детям «страновые полдники»
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Культура & Образование
Быть библиотекарем – престижно и модно! 
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Красота & Здоровье
Якутские неврологи обсудили актуальные темы в Санкт-Петербурге
19.07.2019, 14:00
Общество
Волонтеры «Молодой гвардии» помогли пострадавшим от наводнения в Иркутской области
19.07.2019, 13:00
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В Якутии родители требуют полное секвенирование генома
19.07.2019, 12:48
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Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы
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19.07.2019, 12:31
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19.07.2019, 12:18
Культура & Образование
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В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России
19.07.2019, 12:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!
19.07.2019, 11:53
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«Единая Россия» выражает соболезнования
19.07.2019, 11:40
Якутия
Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске
19.07.2019, 11:27
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Прокуроры помогли получить зарплату
19.07.2019, 11:14
Происшествия
Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки
19.07.2019, 11:02
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Автобус 25 поменял маршрут движения
19.07.2019, 10:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ФГАУ «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский»
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Происшествия
Лесные пожары в Якутии
19.07.2019, 10:23
Судебная хроника
Якутянин ударил полицейского
19.07.2019, 10:11
Экономика
Чем отличается текущий от капитального ремонта?
19.07.2019, 10:00
Происшествия
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Информационное сообщение УФСБ России по Якутии
19.07.2019, 9:48
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19.07.2019, 9:32
Якутск
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Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
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Гороскоп
21 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, воскресенье 21 июля 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы находитесь в игривом настроении сегодня, потому что вы чувствуете беспокойство. Вы готовы к действию, но вы не совсем уверены, что делать. Это отличный день для развлечений дома, хотя у вас есть сильные чувства по поводу чего-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете встретить кого-то нового, кто интересен или немного отличается сегодня. Или, может быть, друг чем-то вас удивит? Между тем, в ваших взаимодействиях с другими сегодня вы будете самоуверенными и давайте посмотрим правде в глаза – вы будете хотеть выбрать свой путь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы высоки именно сегодня – без вопросов. Поэтому следует помнить об этом на случай, если вам нужно будет контролировать себя. Вы также можете почувствовать бунт и соблазн сделать что-то немного возмутительное. Вы также можете чувствовать одержимость желанием что-то купить. Удачи.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое. Вы хотите путешествовать или видеть новые места, встречать новые лица и быть вдохновленными новыми идеями. Другими словами, вы хотите немного встряхнуться! На самом деле, с Венерой в вашем знаке напротив Плутона вы чувствуете страсть!

Лев (23 июля — 22 августа)

Проверьте свой банковский счет и другие области, связанные с бюрократизмом, потому что что-то неожиданное может как-то повлиять на ваши финансы, особенно что-то, связанное с наследованием, завещанием и общим имуществом. Вы также находитесь в праздничном настроении сегодня, потому что вы чувствуете себя напряженным, страстным и драматичным!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте любезны с другими, потому что Луна сегодня напротив вашего знака. Кроме того, она танцует с диким Ураном, что означает, что вы можете встретить кого-то необычного или кого-то, кого вы знаете, особенно близкого друга или партнера, может вас удивить. Оставайтесь незаметными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вам будет трудно оставаться на месте, если вы сегодня работаете, потому что что-то неожиданное добавит красок вашей игре. Возможны поломки оборудования и нехватка персонала. Не волнуйтесь, разговаривая с боссами и VIP-персонами, потому что вы можете зайти за борт.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это воскресенье и это игривый день. Вы хотите повеселиться! Вы также хотите сделать что-то другое, необычное. (Пожалуйста, обратите внимание, что это мягкий, подверженный случайностям день для ваших детей, если вы являетесь родителем.) Избегайте страстных споров о политике и религии. Вам это не нужно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня воскресенье, но вы, возможно, захотите остаться дома сегодня. Частично это происходит потому, что дома происходит нечто неожиданное, что меняет ваш распорядок. Возможно, вам придется иметь дело с ремонтом или сюрпризом компании. Остерегайтесь импульсивных покупок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это страстный день для вас! Внезапно все имеет значение. Все черно-белое — серого нет. Точно так же вы самоуверенны! Но ваши идеи могут быть блестящими, потому что сегодня вы мыслите нестандартно. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастных случаев.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. Поэтому держите глаза открытыми. Будьте осторожны с людьми на работе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Ураном, что заставляет вас чувствовать себя независимым и уверенным в себе! В воздухе есть энергия! Вот почему вы изобретательны, оригинальны и спонтанны! Ищите способы завести новых друзей и увидеть новые места.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нонна Гришаева сегодня разделяет ваш день рождения. Вы очаровательны, сострадательны и иногда застенчивы. Вы отличный компаньон и доверенное лицо. Это веселый год для вас! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.

Источник: SAKHALIFE.RU
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