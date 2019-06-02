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Гороскоп
2 июня 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп воскресенье 2 июня

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о Луне

До 15:30 у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день для денежных вопросов. Доверяйте своим идеям зарабатывания денег и будьте готовы инициировать долгосрочные планы относительно бюджета или финансовых вопросов. Аналогичным образом, если вы делаете покупки, вы будете довольны своими покупками. Тем не менее, в магазин только до 15:30.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Сатурном и Венерой, поэтому вы чувствуете себя стабильно и мирно. Ваши отношения с окружающими будут приятными и спокойными. Это отличный день для составления планов поездок, но сделайте это до 15:30.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Тайный роман с кем-то разного возраста произойдет сегодня. Сегодня вам понравится общаться с другими, потому что Луна выстроена в линию с Венерой, а Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке. Вы уполномочены!

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день для общения с творческими, артистичными людьми. Вы можете чувствовать заботу или защиту по отношению к другу. Вы могли бы помочь благотворительной организации. Конечно, с Марсом в вашем знаке в это время у вас есть энергия для всего!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы высокий, и именно сегодня. Однако люди смотрят на вас очень доброжелательно, возможно, с восхищением, конечно же, с любовью. Кто-то старше или опытнее может быть полезным для вас сегодня, особенно на работе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы путешествовать ради удовольствия или сбежать в другое место, которое стимулирует и отличается! Вы также можете встретить кого-то из другой культуры, которая интригует. Между тем, вы производите невероятное впечатление на боссов, VIP-персон и полицию. Эй, это хорошо!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку в какой-то степени вы сосредоточены на финансовых вопросах сегодня, особенно на наследовании, завещаниях и совместном владении, помните об ограничениях оповещения о Луне, которое начинается в конце дня. Не слишком хлопотно, но они есть. Делайте покупки и принимайте важные решения до того, как начнется Лунная тревога.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте любезны с другими сегодня. Поскольку Луна находится напротив вашего знака, вам придется идти больше, на уступки, имея дело с другими. Однако это будет легко для вас, потому что Луна выстроена в линию с Венерой и все полны улыбок и рады вас видеть!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Коллеги поддерживают вас сегодня. На самом деле, вы можете получить повышение или конечно, похвалы от других. Не стесняйтесь обращаться за помощью к кому-то старше или опытнее. Будьте терпеливы в спорах о совместной собственности, деньгах и наследствах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это игривый, романтичный, творческий день! Соберитесь с романтичными партнерами для приятных времен. Наслаждайтесь веселыми развлечениями с детьми. Спортивные мероприятия и общественные мероприятия также порадуют вас сегодня, потому что все в приподнятом настроении. (Это также продуктивное время для вас.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы могли бы хотеть отдохнуть дома сегодня или расслабиться в своем внутреннем дворике, особенно чтобы наслаждаться беседой с членом семьи женского пола. На самом деле, это отличное время для отдыха, потому что вы хотите отдохнуть. Если вы проводите косметический ремонт, помните об ограничениях покупок в «Лунном предупреждении» (см. Выше).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Многие из вас будут зарабатывать деньги на ваших словах сегодня, что является хорошей новостью для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством и письмом. Именно поэтому ваше общение с другими людьми будет приятным, дружелюбным и интуитивно понятным. Семейные дискуссии, в частности, будут позитивными.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая Ирину в фильме «Крепкий орешек 5», Раду Гаал в фильме «Обитаемый остров» и Екатерину 2 в сериале «Великая» сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы креативны и адаптируемы. Людям нравится быть с вами, потому что вы остроумны и интересны. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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