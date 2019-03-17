Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 17 марта 2019

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это идеальный день, чтобы расслабиться и повеселиться, потому что это именно то, что вы хотите сделать. Сначала поставьте свою собственную повестку дня. Наслаждайтесь прогулками, искусством, спортивными мероприятиями, играми с детьми и прежде всего, романтическим отдыхом и дерзкими флиртами! Оле!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы были очень энергичны и популярны в последнее время, поэтому сегодня у вас будет возможность пообщаться дома и перевести дух. Тем не менее, эта высокая энергия может следовать за вами, что означает, что вы будете развлекаться дома. Запасите холодильник.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы особенно бдительны и любопытны ко всему. Вам понравится узнавать что-то новое. Вам также понравится развлекаться творческими выходками других. Короткие поездки и веселые дискуссии порадуют.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это игривый, веселый день! Вам понравится путешествовать и общаться с людьми из разных слоев общества, чтобы вы могли узнать что-то новое. Однако вы будете отождествлять себя со своим имуществом или чем-то, что у вас есть сегодня, поэтому вы хотите что-то защитить или позаботиться об этом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Однако, это также привлекает немного дополнительной удачи на вашем пути, что является хорошим бонусом. Почему бы не проверить это? Попросите вселенную об одолжении, чтобы увидеть, что происходит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В последнее время вы сосредоточились на дружбе и партнерстве, поэтому сегодня вы можете искать уединения. Вам будет приятно уделить немного времени для созерцания и глубин жизни. Вы также можете перекусить темным шоколадом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы много работали в последнее время и сегодня у вас будет возможность пообщаться с подругой и поговорить по душам. Это хороший день, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение, что может быть полезным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди замечают вас сегодня больше, чем обычно (знаете ли вы об этом или нет). Обратите внимание, что это относится и к полиции. На самом деле, по какой-то причине личные данные о вашей личной жизни кажутся публичными. Мы оба знаем, что вы скрытный по своей природе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть желание сделать что-то другое. Вы хотите освободиться от своей бархатной колеи и отправиться куда-нибудь или поговорить с людьми из разных слоев общества, чтобы узнать что-то новое, потому что вам нужна стимуляция! Не бойтесь – вы найдете это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сегодня сильное мнение о долевой собственности, налогах, долгах, завещаниях или о том, что кому-то принадлежит. Вы можете даже позавидовать тому, что кому-то принадлежит, или пожелать, чтобы это было у вас. (Вы всегда любили лейблы.) Бентли, Луи Виттон, Феррагамо, Харли Дэвидсон.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы сосредоточены на партнерах и близких друзьях. Кроме того, это означает, что вы должны идти на компромисс и приспосабливаться к другим. Да, это означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с ними, что не имеет большого значения, верно?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Теперь все идет своим чередом, потому что Солнце в вашем знаке, тем не менее, сегодня вам приходится подчиняться кому-то другому и вполне возможно, ставить свои интересы перед своими. Потому что вы чувствительный, заботливый знак, вы это сделаете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и продюсер Курт Рассел, актриса Екатерина Караченцова, сыгравшая Ленку в сериале «Реальные пацаны» и актриса Лиза Арзамасова, сыгравшая Галину Васнецову в сериале «Папины дочки» разделяют ваш день рождения сегодня. У вас есть исследовательский ум, и вы любите делиться знаниями с другими. Наконец, вся ваша тяжелая работа начинает окупаться! Теперь вы можете начать упрощать свою жизнь и направлять свою энергию на создание прочного фундамента. Работать с целью. Физические упражнения будут важны в этом году. Исследуйте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.