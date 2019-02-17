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Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?
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Гороскоп
17 февраля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 17 февраля 2019

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке

Рак

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 9:00 до 11:00. После этого Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы неспокойны от перемен и хотите хорошо провести время! Одна из вещей, которая может сделать этот день интересным, это то, что вы встретите кого-то нового и другого. Этот человек может быть авангардистским или богемным. На самом деле, этот человек может быть тем, кого вы уже знаете!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это непредсказуемый день. На внутреннем фронте все сложно, особенно это касается таких авторитетных фигур, как родители. Будьте готовы ко всему. Если вас застали врасплох неожиданные изменения – никогда не стоит недооценивать силу вежливости. Будьте крутым.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы очень любопытны сегодня. Но сегодня все по-другому. Кто-то может познакомить вас с необычными идеями или различными способами мышления. Это очень провоцирует мысль.

Рак (21 июня — 22 июля)

То, что связано с деньгами, ресурсами, богатством вашего партнера или собственностью, может удивить сегодня. Когда дело доходит до денег, вы не любите сюрпризы. Вы любите планировать и следите за своими доходами. Сегодня тот день, чтобы держать глаза открытыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Луна в вашем знаке сегодня, что делает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, вы, вероятно, реагируете на то, что делает кто-то другой – на партнера или близкого друга, и это то, чего вы не предвидели вообще.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В тех местах, где вы работаете сегодня, могут появиться новые технологии, потому что вас ждет что-то неожиданное. Это может вызывать недоумение. Сохраняйте открытость – но не настолько открытую, чтобы все выпало.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неожиданное приглашение на светское мероприятие может порадовать вас сегодня. Следует признать, что запланированное событие может быть отменено. Ваши дети могут также удивить вас сегодня. Ожидайте энергичного обсуждения с подругой. Но в целом это веселый день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди замечают вас сегодня, хотя ваша главная задача – спрятаться в кокон дома и уйти от всего этого. Марс напротив вашего знака заставляет вас чувствовать, что другие раздражают – и они, вероятно, есть. Оглянитесь вокруг, потому что жизнь прекрасна.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите сделать что-то другое сегодня, потому что вам надоело все то же старое. В идеале было бы неплохо путешествовать. В конце концов, вы путешественник зодиака. Но если вы не можете путешествовать, вы можете, по крайней мере, изучить свой собственный двор. Попытайтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете увидеть новые способы заработать деньги сегодня или немного заработать на стороне. Или, возможно, вы заметите что-то, что вы хотите импульсивно купить, потому что это необычно. Очень тщательно проверяйте все финансовые сделки, потому что сегодня все непредсказуемо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня беспокойный. Вы полны волнения, потому что вы что-то планируете или надеетесь, что что-то случится. Это тот день, когда вы можете пойти со своими импульсами, чтобы увидеть, куда они вас ведут. Ожидайте чуда!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это воскресенье и вы хотите выходной. Выпейте еще одну чашку кофе и прочитайте газету или разгадайте кроссворд, чтобы вы могли расслабиться. Вам нужен перерыв сегодня. Дайте себе немного времени для хорошего поведения. Вы заслуживаете это.

Если ваш день рождения сегодня

Певцы Вячеслав Малежик и Денис Майданов, актрисы  Светлана Пермякова,  Перис Хилтон и актер Игорь Бочкин разделяют ваш день рождения сегодня. Вы трудолюбивы и амбициозны. Вы решаете проблемы с достоинством и силой. В этом году тяжелый труд и оплата труда окупятся. Начните с упрощения своей жизни, чтобы вы могли создать прочную основу. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения будут важны в этом году. Исследуйте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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