Ежедневный гороскоп, воскресенье 16 июня 2019

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 2:00, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы хотите уйти от повседневной рутины куда-нибудь. Вы чувствуете беспокойство и жаждете приключений, потому что вам нужно сменить обстановку. Вы скучаете в своей повседневной жизни, и вы хотите немного волнения!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваши эмоциональные переживания более интенсивны, чем обычно, поэтому вы можете привлечь к себе напряженных людей. Также легко почувствовать собственничество к чему-то или желать чего-то, что есть у кого-то другого. К счастью, это год, когда вы извлечете пользу из богатства других!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, близкие и партнеры будут для вас важнее, чем обычно. Однако точно так же конфликты с другими будут более эмоциональными. Найдите эту счастливую золотую середину.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы играете сдержанно или за кадром. Но сегодня вам, возможно, придется ставить желания и нужды кого-то другого перед собой. (Это именно то, что происходит.) Помните, что это год, когда вы можете улучшить свое здоровье.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя в большей гармонии с собой и другими, поэтому вы хотите общаться и наслаждаться обществом других. Флирты, романтика, отдых, спортивные и развлекательные мероприятия с детьми — отличный выбор. Вы в игривом настроении и готовы к веселью!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это единственный месяц в году, когда Солнце находится наверху вашей диаграммы, освещая вам путь лучезарным прожектором. Вот почему вы легко производите впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Сегодня вы хотите, чтобы отдохнуть дома и иметь сердечный разговор с кем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите поговорить с другими сегодня, потому что вам есть что сказать. То, что вы хотите – это иметь с кем-то искреннюю беседу , а не поверхностную болтовню. Вы готовы исследовать большие идеи и расширить свой кругозор, потому что вы хотите узнать больше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

И Солнце и Луна сейчас находятся в разных Денежных домах на вашем графике, поэтому вы озабочены финансовыми вопросами. Подарки, вкусности и деньги от других могут прийти к вам сейчас. Делая покупки сегодня, сохраняйте свои чеки, потому что вы можете сделать эмоциональный выбор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы щедрый, спокойный знак и сегодня Луна находится в Стрельце, что немного повышает вашу удачу! Это означает, что у вас есть преимущество над всеми остальными знаками. Почему бы не проверить это, попросив вселенную об одолжении? Что вам терять?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы были трудолюбивы в последнее время, что может быть одной из причин, почему вы легко раздражаетесь с кем-то, особенно с партнером или близким другом. Однако сегодня вам нужен выходной! Вы хотите спрятаться где-нибудь, чтобы расслабиться и смотреть, как движется мир.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это теплый, социальный день для вас. Вы готовы повеселиться и вам понравится тусоваться с подругой или членом группы. Спортивные мероприятия, веселые занятия с детьми и теплое обсуждение с кем-то о ваших будущих целях порадуют вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы высоки, а именно сегодня, что означает, что люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, личные данные о вашей личной жизни могут быть публичными. Между тем, вы сосредоточены на доме, семье и ремонте, где вы живете прямо сейчас. Наслаждайтесь хорошими вещами.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, композитор и музыкант Леонид Агутин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы талантливы с широким спектром интересов. В частности, вы талантливый оратор. В этом году вы заканчиваете то, что начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.