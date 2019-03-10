АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-14
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.96
 74.57
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 10 марта 2019
09.03.2019, 23:56
Происшествия
Экстра
В Ленском районе Якутии разыскивается пропавшая несовершеннолетняя
09.03.2019, 23:03
Общество
Афиша
Программа праздника «Масленица» в Якутске 10 марта
09.03.2019, 22:01
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
09.03.2019, 16:45
Спорт
Фотофакт
«Роман Дмитриев-2019». Лучшие моменты второго дня
09.03.2019, 16:18
Экономика
Якутянки победители Всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ»
09.03.2019, 15:53
Желток
Видео
Якутский путешественник с собакой вновь собрался пешком до Москвы
09.03.2019, 15:42
Общество
Некролог
8 марта исполнился год со дня смерти известного якутского журналиста
09.03.2019, 15:20
Спорт
Еще два якутских борца выходят в финал международного турнира
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
09.03.2019, 13:39
Желток
Видео
Позитив
Не перевелись романтики в Якутии
09.03.2019, 13:14
Судебная хроника
Авиакомпания «Якутия» проиграла иск пассажиру
09.03.2019, 12:50
Общество
Как вести себя в гололед?
09.03.2019, 12:27
Спорт
Online видеотрансляция турнира «Роман Дмитриев-2019». Программа
09.03.2019, 12:00
Общество
В Якутии участились случаи выявления поддельных прав
09.03.2019, 11:47
Желток
Фотофакт
Позитив
Эпатажные якутские бабушки вызвали фурор в России
09.03.2019, 11:16
Происшествия
Резонанс
В Якутии произошла страшная трагедия
09.03.2019, 11:13
Происшествия
Экстра
Розыск: в Якутии без вести пропали несовершеннолетние
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
09.03.2019, 10:43
Общество
Резонанс
Как обстоят дела с вывозом мусора в Якутске?
09.03.2019, 10:17
Происшествия
В Якутии трагически погиб ребенок
09.03.2019, 9:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
09.03.2019, 0:55
Общество
Сегодня день рождения скульптора и журналистов
09.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 9 марта 2019
08.03.2019, 21:24
Спорт
Резонанс
ТАСС и Сахамедиа реализуют совместный спортивный информационный проект
08.03.2019, 17:34
Желток
Эксклюзив
Instagram
Терезу Пачеко-Чавес поздравили стихами, а Иннокентий Тарбахов приглашает в ресторан
08.03.2019, 17:01
Происшествия
Резонанс
Якутского бывшего крупного чиновника задержали по подозрению во взяточничестве
08.03.2019, 16:37
Спорт
Пять якутских борцов вышли в полуфинал турнира Романа Дмитриева
08.03.2019, 16:00
Общество
Королева Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
08.03.2019, 15:24
Происшествия
Мужчина вышел в магазин и не вернулся. Ведутся поиски
08.03.2019, 14:30
Общество
Сюрприз от суровых блюстителей порядка
08.03.2019, 11:59
Якутск
В Якутске за сутки вывезено 4594 кубометров снега
08.03.2019, 11:17
Общество
Сардана Авксентьева поздравляет
08.03.2019, 11:00
Общество
Гадания на 8 Марта: как привлечь женское счастье
08.03.2019, 10:53
Происшествия
Видео
В якутском парке мужчине стало плохо
08.03.2019, 10:47
Якутск
На главной площади Якутска открылся каток
08.03.2019, 10:31
Экология
Прогноз погоды в Якутии на праздничные выходные
08.03.2019, 10:13
Спорт
Первый день турнира Романа Дмитриева обещает быть зрелищным!
08.03.2019, 10:00
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с 8 марта
08.03.2019, 9:49
Экономика
Мастер котельной Александра Орлова: Трудовой коллектив стал для меня второй семьей
08.03.2019, 9:36
Происшествия
Накануне 8 марта в Якутии вспыхнули пожары
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
08.03.2019, 9:00
Общество
Айсен Николаев поздравляет с Международным женским днем
08.03.2019, 0:54
Общество
Сегодня день рождения шеф-повара, предпринимателя, художника и журналиста
08.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 8 марта 2019
07.03.2019, 21:57
История
Удивительные и шокирующие факты из жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург
07.03.2019, 21:47
Культура & Образование
Фотофакт
В Доме дружбы народов выбрали лучших мастеров и ремесленников Якутии
07.03.2019, 21:29
Общество
Видео
Instagram
Егор Борисов поздравил женщин с прекрасным праздником
07.03.2019, 21:12
Общество
Резонанс
Министр ЖКХ Якутии: Ситуация в Якутске вызывает определенную тревогу
07.03.2019, 20:52
Общество
Резонанс
Валерий Лютый: В Якутске нет системы и логистики вывоза ТКО
07.03.2019, 20:29
Общество
Цукерберг согласился на блокировку в России Facebook и Instagram?
07.03.2019, 20:18
Происшествия
Фотофакт
Возле мэрии Якутска появились «сосули-убийцы»
07.03.2019, 20:12
Общество
Мама Айсена Николаева рассказала, кто повлиял на ее жизнь
07.03.2019, 19:54
Общество
Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?
07.03.2019, 19:22
Общество
В Якутске обсудили жалобы на маршрутных перевозчиков
07.03.2019, 19:04
История
Полвека назад Якутия вздрогнула от счастья
07.03.2019, 18:47
Экономика
В Якутии поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам
07.03.2019, 18:29
Политика
Госдума запретила оскорблять общество и институты власти
07.03.2019, 18:13
Красота & Здоровье
Проект «Преображение» для многодетных матерей Якутска
07.03.2019, 18:00
Якутск
На озере Хатынг-Юрях открылся каток
07.03.2019, 17:57
Желток
Автомобиль Сарданы Авксентьевой восстановят за 48 часов!
07.03.2019, 17:50
Красота & Здоровье
Николай Васильев поздравляет с Международным женским днем 8 марта
07.03.2019, 17:45
Якутск
В Якутске провели рейд по проверке вывоза мусора
07.03.2019, 17:40
Культура & Образование
Объявление
Фестиваль-марафон «Р.И.Т.М.» приглашает танцевальные коллективы
07.03.2019, 17:30
Экономика
График плановых работ энергетиков на 11 марта
07.03.2019, 17:20
Якутск
Единую систему экстренных служб «112» запустили в Якутске и Жатае
07.03.2019, 17:10
Судебная хроника
Экстра
В Якутске завершилось дело об убийстве возле ночного клуба
07.03.2019, 17:00
Спорт
Якутяне возложили цветы к памятнику Романа Дмитриева
07.03.2019, 16:40
Происшествия
Минкультуры Якутии подтвердило факт гибели учащегося Высшей школы музыки
Архив новостей
Гороскоп
10 марта 2019, 0:01
210

Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 10 марта 2019

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Возможно, вы захотите использовать свое имущество или деньги, чтобы помочь кому-то сегодня, особенно тому, кому повезло меньше. Вы испытываете искреннюю симпатию к другим. И вам повезло за то, что вы такой, какой есть. (Разве это не правда?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня в вашем знаке огненный Марс танцует с Нептуном. Это поможет вам увидеть мир вокруг вас с большей чувствительностью. Вы по достоинству оцените потребности своих друзей и соседей и больше склонны им помогать. На самом деле, вы будете чувствовать себя удовлетворенным, если у вас есть возможность сделать это.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для вас будет легко поставить свои потребности на второй план сегодня, особенно для тех, кто страдает. Это легко забыть, но правда в том, что нет ничего более полезного, чем помощь нуждающемуся.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы получите возможность сегодня работать в благотворительной организации, в больнице или в каком-либо учреждении для малоимущих – вы будете чувствовать себя вознагражденными и удовлетворенными. Вы будете чувствовать себя хорошо, используя свою энергию и силу, чтобы помочь другим нуждающимся или сделать их жизнь лучше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы в состоянии использовать свою власть и влияние или влиять на кого-то, кто находится у власти, чтобы они, в свою очередь, могли помогать другим – это вас порадует. Ваш альтруизм пробуждается сегодня, что означает, что вы хотите делать добро в любом качестве.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам понравится быть в окружении красоты сегодня, если вы можете сделать это. Возможно, вы можете посетить музеи или художественную галерею или красивые архитектурные сооружения? Вы также можете насладиться поездкой на дачу или посещением парка. Побалуйте эту художественную чувствительность, если можете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вам придется принимать решения о наследовании, завещаниях или вам приходится делить или делиться чем-то с кем-то сегодня – вы будете более чем щедрыми. На самом деле, если вы имеете дело с кем-то, кому повезло меньше, чем вам, вы будете щедрыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя в последнее время вас, возможно, раздражали партнеры и близкие друзья, сегодня вы чувствуете себя мягче по отношению к ним. Вы чувствуете себя менее осуждающим и добрее. Это хорошо, потому что вы чувствуете себя лучше и конечно, если вы чувствуете себя лучше, другие будут чувствовать себя лучше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите сделать мир лучше сегодня. Если вы на работе – вы будете добрее и восприимчивее к коллегам и клиентам. Если вы занимаетесь другими делами, вы будете чувствительны к нуждам окружающих. Это создает беспроигрышную ситуацию, потому что это также заставляет вас чувствовать себя хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Романтические отношения сегодня будут нежными и ласковыми. Кроме того, те из вас, кто связан с детьми, будут чувствовать себя очень заботливыми и нежными к детям, и захотят помочь им в любом случае. Это прекрасный день, чтобы пообщаться!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете чувствовать удовлетворение, если вы можете помочь члену семьи сегодня. Ведь семья – это золото. Не стесняйтесь использовать свою энергию, свое время, свои усилия или свои ресурсы, чтобы помочь кому-то, кого вы любите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете получить некоторые новые идеи сегодня, потому что вы видите мир новыми глазами. И, конечно, как говорили многие учителя, когда вы меняете то, как вы смотрите на вещи, вещи, на которые вы смотрите, меняются.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор, автор музыки таких известных песен как «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата», «Мир без любимого» – Александр Зацепин, известный ролью Федора Афанасьева в сериале «Дальнобойщики» — актер Виктор Гостюхин и  главная героиня эротического триллера «Основной инстинкт» – актриса Шерон Стоун родились в этот день. Вы парадокс, потому что вы общительный и смелый и все же, вы можете быть застенчивым. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году. Поэтому сосредоточьтесь на преподавании и обучении. Это отличный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
09.03.2019, 11:13
Происшествия
Экстра
Розыск: в Якутии без вести пропали несовершеннолетние
05.03.2019, 11:10
Общество
Резонанс
Интересно
Facebook среагировал на скандальный пост депутата Якутии
06.03.2019, 20:41
Происшествия
Скандал
В Якутии произошло страшное происшествие: Минкультуры проводит проверку
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
06.03.2019, 20:05
Спорт
В Якутии стартовала промо-акция в поддержку Кубка мира по вольной борьбе
06.03.2019, 19:53
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария случилась в Якутске
05.03.2019, 9:01
Общество
В Якутии назначен прокурор
05.03.2019, 11:22
Культура & Образование
Фотофакт
Министр образования Якутии «сдал ЕГЭ»
04.03.2019, 9:44
Красота & Здоровье
Режим обновления: 8 лучших бьюти-трендов
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
09.03.2019

Еще два якутских борца выходят в финал международного турнира

Фотофакт
Происшествия
09.03.2019

Сильное ДТП в центре Якутска

Резонанс
Общество
09.03.2019

С вывозом мусора в Якутске все в порядке?

Судебная хроника
09.03.2019

Авиакомпания «Якутия» проиграла иск пассажиру

Спорт
09.03.2019

Online видеотрансляция турнира «Роман Дмитриев-2019». Программа

Фотофакт
Позитив
Желток
09.03.2019

Эпатажные якутские бабушки вызвали фурор в России

Резонанс
Происшествия
09.03.2019

В Якутии произошла страшная трагедия

Резонанс
Общество
09.03.2019

Как обстоят дела с вывозом мусора в Якутске?