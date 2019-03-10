Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 10 марта 2019

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Возможно, вы захотите использовать свое имущество или деньги, чтобы помочь кому-то сегодня, особенно тому, кому повезло меньше. Вы испытываете искреннюю симпатию к другим. И вам повезло за то, что вы такой, какой есть. (Разве это не правда?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня в вашем знаке огненный Марс танцует с Нептуном. Это поможет вам увидеть мир вокруг вас с большей чувствительностью. Вы по достоинству оцените потребности своих друзей и соседей и больше склонны им помогать. На самом деле, вы будете чувствовать себя удовлетворенным, если у вас есть возможность сделать это.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для вас будет легко поставить свои потребности на второй план сегодня, особенно для тех, кто страдает. Это легко забыть, но правда в том, что нет ничего более полезного, чем помощь нуждающемуся.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы получите возможность сегодня работать в благотворительной организации, в больнице или в каком-либо учреждении для малоимущих – вы будете чувствовать себя вознагражденными и удовлетворенными. Вы будете чувствовать себя хорошо, используя свою энергию и силу, чтобы помочь другим нуждающимся или сделать их жизнь лучше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы в состоянии использовать свою власть и влияние или влиять на кого-то, кто находится у власти, чтобы они, в свою очередь, могли помогать другим – это вас порадует. Ваш альтруизм пробуждается сегодня, что означает, что вы хотите делать добро в любом качестве.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам понравится быть в окружении красоты сегодня, если вы можете сделать это. Возможно, вы можете посетить музеи или художественную галерею или красивые архитектурные сооружения? Вы также можете насладиться поездкой на дачу или посещением парка. Побалуйте эту художественную чувствительность, если можете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вам придется принимать решения о наследовании, завещаниях или вам приходится делить или делиться чем-то с кем-то сегодня – вы будете более чем щедрыми. На самом деле, если вы имеете дело с кем-то, кому повезло меньше, чем вам, вы будете щедрыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя в последнее время вас, возможно, раздражали партнеры и близкие друзья, сегодня вы чувствуете себя мягче по отношению к ним. Вы чувствуете себя менее осуждающим и добрее. Это хорошо, потому что вы чувствуете себя лучше и конечно, если вы чувствуете себя лучше, другие будут чувствовать себя лучше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите сделать мир лучше сегодня. Если вы на работе – вы будете добрее и восприимчивее к коллегам и клиентам. Если вы занимаетесь другими делами, вы будете чувствительны к нуждам окружающих. Это создает беспроигрышную ситуацию, потому что это также заставляет вас чувствовать себя хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Романтические отношения сегодня будут нежными и ласковыми. Кроме того, те из вас, кто связан с детьми, будут чувствовать себя очень заботливыми и нежными к детям, и захотят помочь им в любом случае. Это прекрасный день, чтобы пообщаться!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете чувствовать удовлетворение, если вы можете помочь члену семьи сегодня. Ведь семья – это золото. Не стесняйтесь использовать свою энергию, свое время, свои усилия или свои ресурсы, чтобы помочь кому-то, кого вы любите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете получить некоторые новые идеи сегодня, потому что вы видите мир новыми глазами. И, конечно, как говорили многие учителя, когда вы меняете то, как вы смотрите на вещи, вещи, на которые вы смотрите, меняются.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор, автор музыки таких известных песен как «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата», «Мир без любимого» – Александр Зацепин, известный ролью Федора Афанасьева в сериале «Дальнобойщики» — актер Виктор Гостюхин и главная героиня эротического триллера «Основной инстинкт» – актриса Шерон Стоун родились в этот день. Вы парадокс, потому что вы общительный и смелый и все же, вы можете быть застенчивым. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году. Поэтому сосредоточьтесь на преподавании и обучении. Это отличный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.