АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-21
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.96
 74.57
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.03.2019, 0:55
Общество
Сегодня день рождения скульптора и журналистов
09.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 9 марта 2019
08.03.2019, 21:24
Спорт
Резонанс
ТАСС и Сахамедиа реализуют совместный спортивный информационный проект
08.03.2019, 17:34
Желток
Эксклюзив
Instagram
Терезу Пачеко-Чавес поздравили стихами, а Иннокентий Тарбахов приглашает в ресторан
08.03.2019, 17:01
Происшествия
Резонанс
Якутского бывшего крупного чиновника задержали по подозрению во взяточничестве
08.03.2019, 16:37
Спорт
Пять якутских борцов вышли в полуфинал турнира Романа Дмитриева
08.03.2019, 16:00
Общество
Королева Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
08.03.2019, 15:24
Происшествия
Мужчина вышел в магазин и не вернулся. Ведутся поиски
08.03.2019, 14:30
Общество
Сюрприз от суровых блюстителей порядка
08.03.2019, 11:59
Якутск
В Якутске за сутки вывезено 4594 кубометров снега
08.03.2019, 11:17
Общество
Сардана Авксентьева поздравляет
08.03.2019, 11:00
Общество
Гадания на 8 Марта: как привлечь женское счастье
08.03.2019, 10:53
Происшествия
Видео
В якутском парке мужчине стало плохо
08.03.2019, 10:47
Якутск
На главной площади Якутска открылся каток
08.03.2019, 10:31
Экология
Прогноз погоды в Якутии на праздничные выходные
08.03.2019, 10:13
Спорт
Первый день турнира Романа Дмитриева обещает быть зрелищным!
08.03.2019, 10:01
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
08.03.2019, 10:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
08.03.2019, 10:00
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с 8 марта
08.03.2019, 9:49
Экономика
Мастер котельной Александра Орлова: Трудовой коллектив стал для меня второй семьей
08.03.2019, 9:36
Происшествия
Накануне 8 марта в Якутии вспыхнули пожары
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
08.03.2019, 9:00
Общество
Айсен Николаев поздравляет с Международным женским днем
08.03.2019, 0:54
Общество
Сегодня день рождения шеф-повара, предпринимателя, художника и журналиста
08.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 8 марта 2019
07.03.2019, 21:57
История
Удивительные и шокирующие факты из жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург
07.03.2019, 21:47
Культура & Образование
Фотофакт
В Доме дружбы народов выбрали лучших мастеров и ремесленников Якутии
07.03.2019, 21:29
Общество
Видео
Instagram
Егор Борисов поздравил женщин с прекрасным праздником
07.03.2019, 21:12
Общество
Резонанс
Министр ЖКХ Якутии: Ситуация в Якутске вызывает определенную тревогу
07.03.2019, 20:52
Общество
Резонанс
Валерий Лютый: В Якутске нет системы и логистики вывоза ТКО
07.03.2019, 20:29
Общество
Цукерберг согласился на блокировку в России Facebook и Instagram?
07.03.2019, 20:18
Происшествия
Фотофакт
Возле мэрии Якутска появились «сосули-убийцы»
07.03.2019, 20:12
Общество
Мама Айсена Николаева рассказала, кто повлиял на ее жизнь
07.03.2019, 19:54
Общество
Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?
07.03.2019, 19:22
Общество
В Якутске обсудили жалобы на маршрутных перевозчиков
07.03.2019, 19:04
История
Полвека назад Якутия вздрогнула от счастья
07.03.2019, 18:47
Экономика
В Якутии поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам
07.03.2019, 18:29
Политика
Госдума запретила оскорблять общество и институты власти
07.03.2019, 18:13
Красота & Здоровье
Проект «Преображение» для многодетных матерей Якутска
07.03.2019, 18:00
Якутск
На озере Хатынг-Юрях открылся каток
07.03.2019, 17:57
Желток
Автомобиль Сарданы Авксентьевой восстановят за 48 часов!
07.03.2019, 17:50
Красота & Здоровье
Николай Васильев поздравляет с Международным женским днем 8 марта
07.03.2019, 17:45
Якутск
В Якутске провели рейд по проверке вывоза мусора
07.03.2019, 17:40
Культура & Образование
Объявление
Фестиваль-марафон «Р.И.Т.М.» приглашает танцевальные коллективы
07.03.2019, 17:30
Экономика
График плановых работ энергетиков на 11 марта
07.03.2019, 17:20
Якутск
Единую систему экстренных служб «112» запустили в Якутске и Жатае
07.03.2019, 17:10
Судебная хроника
Экстра
В Якутске завершилось дело об убийстве возле ночного клуба
07.03.2019, 17:00
Спорт
Якутяне возложили цветы к памятнику Романа Дмитриева
07.03.2019, 16:40
Происшествия
Минкультуры Якутии подтвердило факт гибели учащегося Высшей школы музыки
07.03.2019, 16:31
Желток
Фотофакт
Беда приключилась с полицией Якутска
07.03.2019, 16:20
Общество
Парашютисты-пожарные отработали прыжки с самолета
07.03.2019, 16:00
Экономика
Компания «ЯТЭК» поддержала Всероссийский Open Innovations Startup Tour
07.03.2019, 15:50
Культура & Образование
Анонс
Душа скрипки Владимир Бенчик проведет благотворительный концерт
07.03.2019, 15:40
Происшествия
Видео
Жительница Якутска выразила благодарность участковому
07.03.2019, 15:30
Происшествия
В Якутии водитель большегруза перевозил опасный груз по подложным документам
07.03.2019, 15:20
Общество
Цветы для автоледи
07.03.2019, 15:10
Общество
Федерация профсоюзов Якутии: Этот день — еще один повод выразить слова благодарности
07.03.2019, 15:00
Политика
Фотофакт
Михаил Николаев встретился с женщинами-активистами
07.03.2019, 14:50
Общество
Лига отцов Якутии: Вы – наш главный тыл!
07.03.2019, 14:45
Культура & Образование
Хобби якутского чиновника
07.03.2019, 14:40
Политика
Партия «Единая Россия» поздравляет женщин Якутии с 8 Марта
07.03.2019, 14:30
Общество
Коллектив ПАО «ЛОРП» поздравил милых дам Жатая
07.03.2019, 14:29
Общество
Айхал Габышев: Вы – наш главный тыл!
07.03.2019, 14:20
Якутск
К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 7 марта
07.03.2019, 14:10
Общество
Николай Долгунов: Женщины украшают жизнь, наполняют ее смыслом и радостью
07.03.2019, 14:00
Общество
Контрольно-счетная палата Якутска поздравляет с 8 марта
07.03.2019, 13:45
Общество
Саргылана Васильева: Ваша мудрость охраняет домашний очаг
07.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Все свое: как отрастить красивые брови
07.03.2019, 13:15
Политика
Якутские депутаты хотят изменить бюджет
07.03.2019, 13:02
Экономика
Объявление
График работы «Сахатранснефтегаза» в праздничные дни
07.03.2019, 13:00
Экономика
Анатолий Кырджагасов: Вы – символ жизни на Земле
Архив новостей
Гороскоп
9 марта 2019, 0:01
155

Ежедневный гороскоп. Суббота, 9 марта 2019

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о Луне

Внимание: сегодня после полудня избегайте покупок или важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не будьте опрометчивым, когда вы разговариваете с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это. Вам не суждено будет кого-то обидеть. (Поверьте мне.) Поэтому будьте осторожны с реакциями, даже если вы раздражены. Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, сегодня вы медленно кипите. Вы не счастливы, но вы чувствуете, что не можете говорить, потому что вы будете звучать мелко или это будет неуместно. (Да, вы застряли между молотом и наковальней.) К счастью, вы тот, кто ждет, чтобы выбрать время для выступления.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не впутывайтесь в споры с другом или членом группы сегодня, потому что это просто не стоит. Это также плохой день, чтобы добровольно предлагать что-либо или пытаться переделать все, что важно. Проверьте Предупреждение о Луне выше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте споров с родителями, начальниками и полицией сегодня, потому что они могут быть неприятными. Кроме того, вы ничего не добьетесь, потому что большую часть этого дня есть Лунная тревога, что означает, что все, что вы инициируете, просто исчезнет в эфире. Будьте умным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте таких деликатных тем, как политика, религия и национальные проблемы, потому что у вас будут проблемы. Вы можете столкнуться лицом к лицу с кем-то, кто против. У вас могут быть большие планы поездок сегодня и вы надеетесь на действительный результат.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры о собственности, наследстве и завещании могут возникнуть сегодня. Вы также можете испытать желание отдать слишком много денег. В любом случае, это действительно плохой день для финансовых решений. Отложите большие решения до понедельника.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сложный день, потому что большую часть этого дня есть оповещение о Луне. Люди возбудимы и спорят, поэтому имейте это в виду. Также легко быть слишком оптимистичным по отношению к чему-либо или перенапрягаться. Не обещайте больше, чем можете сделать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не делайте предложений об улучшениях и реформах на работе сегодня. Не говорите кому-нибудь, как они могут сделать что-то лучше, потому что это может вызвать негодование или спор. Избегайте больших планов сегодня – подождите до понедельника.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Романтические пары должны быть терпеливы друг с другом сегодня, потому что ревность и склонность к спорам скрываются под поверхностью. Точно так же родители должны быть терпеливы со своими детьми. Это сложный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас могут быть большие идеи о том, как сделать домашние улучшения сегодня. Однако кто-то может не согласиться. Не выдвигайте проблемы сегодня, потому что могут возникнуть споры. Также легко что-то переоценить. Кроме того, сегодня есть Предупреждение о Луне! Подождите до понедельника, чтобы действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не обещайте больше, чем вы можете сделать сегодня, хотя у вас может возникнуть соблазн сделать это. Кроме того, не спешите прыгать в спор, чтобы попытаться доказать свою точку зрения. Это того не стоит. Из-за оповещения о Луне сегодня просто отдохните. Ограничьтесь расходами на еду и топливо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды, топлива или развлечений. Берегите свое имущество и ваши деньги от потери и кражи. Не делайте финансовых обещаний или соглашений – подождите до понедельника. Вы будете рады, что сделали это.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михай Волонтир, актрисы Лариса Голубкина и Наталия Медведева, первый космонавт Юрий Гагарин родились в этот день. Вы интуитивны и настроены на вибрации вселенной. Вы также игривы и с чувством юмора. В этом году у вас есть обязанности перед семьей и самим собой, потому что важно служить другим. Поэтому берегите себя, чтобы стать сильным ресурсом. Развивайте отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями. Сделайте ваш дом желанным местом.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
05.03.2019, 11:10
Общество
Резонанс
Интересно
Facebook среагировал на скандальный пост депутата Якутии
06.03.2019, 20:41
Происшествия
Скандал
В Якутии произошло страшное происшествие: Минкультуры проводит проверку
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
06.03.2019, 20:05
Спорт
В Якутии стартовала промо-акция в поддержку Кубка мира по вольной борьбе
06.03.2019, 19:53
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария случилась в Якутске
05.03.2019, 11:22
Культура & Образование
Фотофакт
Министр образования Якутии «сдал ЕГЭ»
05.03.2019, 9:01
Общество
В Якутии назначен прокурор
04.03.2019, 9:44
Красота & Здоровье
Режим обновления: 8 лучших бьюти-трендов
04.03.2019, 9:38
Политика
Скандал
Алкоголь: Позор всей якутской политики?
06.03.2019, 9:00
Красота & Здоровье
Медсестры травматологии: Наших пациентов нужно хвалить
06.03.2019, 19:50
Происшествия
Резонанс
Город Нюрба стал участником уголовного дела
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
08.03.2019

Сардана Авксентьева поздравляет

Видео
Происшествия
08.03.2019

В якутском парке мужчине стало плохо

Экология
08.03.2019

Прогноз погоды в Якутии на праздничные выходные

Видео
Желток
08.03.2019

Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске

Эксклюзив
Общество
08.03.2019

Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты

Общество
08.03.2019

Айсен Николаев поздравляет с Международным женским днем

История
07.03.2019

Удивительные и шокирующие факты из жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург

Резонанс
Общество
07.03.2019

Министр ЖКХ Якутии: Ситуация в Якутске вызывает определенную тревогу