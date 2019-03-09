Ежедневный гороскоп. Суббота, 9 марта 2019

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Внимание: сегодня после полудня избегайте покупок или важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не будьте опрометчивым, когда вы разговариваете с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это. Вам не суждено будет кого-то обидеть. (Поверьте мне.) Поэтому будьте осторожны с реакциями, даже если вы раздражены. Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, сегодня вы медленно кипите. Вы не счастливы, но вы чувствуете, что не можете говорить, потому что вы будете звучать мелко или это будет неуместно. (Да, вы застряли между молотом и наковальней.) К счастью, вы тот, кто ждет, чтобы выбрать время для выступления.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не впутывайтесь в споры с другом или членом группы сегодня, потому что это просто не стоит. Это также плохой день, чтобы добровольно предлагать что-либо или пытаться переделать все, что важно. Проверьте Предупреждение о Луне выше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте споров с родителями, начальниками и полицией сегодня, потому что они могут быть неприятными. Кроме того, вы ничего не добьетесь, потому что большую часть этого дня есть Лунная тревога, что означает, что все, что вы инициируете, просто исчезнет в эфире. Будьте умным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте таких деликатных тем, как политика, религия и национальные проблемы, потому что у вас будут проблемы. Вы можете столкнуться лицом к лицу с кем-то, кто против. У вас могут быть большие планы поездок сегодня и вы надеетесь на действительный результат.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры о собственности, наследстве и завещании могут возникнуть сегодня. Вы также можете испытать желание отдать слишком много денег. В любом случае, это действительно плохой день для финансовых решений. Отложите большие решения до понедельника.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сложный день, потому что большую часть этого дня есть оповещение о Луне. Люди возбудимы и спорят, поэтому имейте это в виду. Также легко быть слишком оптимистичным по отношению к чему-либо или перенапрягаться. Не обещайте больше, чем можете сделать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не делайте предложений об улучшениях и реформах на работе сегодня. Не говорите кому-нибудь, как они могут сделать что-то лучше, потому что это может вызвать негодование или спор. Избегайте больших планов сегодня – подождите до понедельника.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Романтические пары должны быть терпеливы друг с другом сегодня, потому что ревность и склонность к спорам скрываются под поверхностью. Точно так же родители должны быть терпеливы со своими детьми. Это сложный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас могут быть большие идеи о том, как сделать домашние улучшения сегодня. Однако кто-то может не согласиться. Не выдвигайте проблемы сегодня, потому что могут возникнуть споры. Также легко что-то переоценить. Кроме того, сегодня есть Предупреждение о Луне! Подождите до понедельника, чтобы действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не обещайте больше, чем вы можете сделать сегодня, хотя у вас может возникнуть соблазн сделать это. Кроме того, не спешите прыгать в спор, чтобы попытаться доказать свою точку зрения. Это того не стоит. Из-за оповещения о Луне сегодня просто отдохните. Ограничьтесь расходами на еду и топливо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды, топлива или развлечений. Берегите свое имущество и ваши деньги от потери и кражи. Не делайте финансовых обещаний или соглашений – подождите до понедельника. Вы будете рады, что сделали это.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михай Волонтир, актрисы Лариса Голубкина и Наталия Медведева, первый космонавт Юрий Гагарин родились в этот день. Вы интуитивны и настроены на вибрации вселенной. Вы также игривы и с чувством юмора. В этом году у вас есть обязанности перед семьей и самим собой, потому что важно служить другим. Поэтому берегите себя, чтобы стать сильным ресурсом. Развивайте отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями. Сделайте ваш дом желанным местом.