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У стрелков определилась десятка лидеров
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Ситуация с Мохсоголлохским детским домом: счастливый конец
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Александр Моедо – возможно, лучший из серебряных призеров
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Прогноз погоды на завтра
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6 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Суббота 6 июля 2019

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок и важных решений до 9:45 вечера. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы ремесленник зодиака. Вы попробуете все новое – фотографию, сварку, лепку, шитье, вязание, ткачество, создание фейерверков – все что угодно! Сегодня идеальный день для использования вашего творческого ума и изучения идей. Это также социальный, веселый день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для отдыха дома или для развлечения в кругу друзей и семьи. Вы хотите быть сдержанным и отдыхать в привычной, удобной обстановке, желательно дома. Ваше общение с родственницей может быть важным. Примечание: ограничьтесь расходами на еду, развлечения и бензин.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это непонятный день, поэтому вы не уверены, приходите или уходите. Для начала, есть оповещение о Луне весь день. Поэтому избегайте важных решений и ограничивайте свои расходы едой, газом и развлечениями. Но это веселый, светский день!

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны. Луна находится в одном из ваших домов Денег, но есть Лунная тревога. Это означает, что даже если вы сосредоточены на деньгах и покупках – это плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды, топлива и развлечений. (Вздохните – это суровая реальность.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным. Тем не менее, это также делает вас немного удачливее и привлекает к вам людей и ситуации. Тем не менее, сегодня лунная тревога весь день. Это означает, что это игривый, веселый, социальный день, но плохой день, чтобы тратить деньги, кроме как на еду, бензин и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Жизнь была социальной, потому что вы общались с группами и друзьями больше, чем обычно. Сегодня не исключение. Есть оповещение о Луне весь день, но это дружеский день. Тем не менее, вы можете предпочесть скрыться или быть сдержанным, и это просто прекрасно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хорошо выглядите в глазах других, особенно боссов и VIP-персон, потому что Солнце находится наверху вашей диаграммы. Однако сегодня Луна призывает вас дружить со всеми, особенно с женщинами. Примечание: избегайте покупок и важных решений. (Есть Лунная тревога весь день.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дополнительное образование, возможность исследовать новое место и путешествия – все это понравится вам сегодня. Плюс, потому что есть оповещение о Луне весь день, вам понравится общаться с другими! Тем не менее, будьте мудрыми и практичными и ограничивайтесь расходами на еду, топливо и развлечения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вопросы о наследовании, страховых вопросах и общем имуществе сейчас у вас на уме, поэтому вам важно знать, что сегодня оповещение о Луне весь день, что означает надо избегать важных решений и ограничьте свои расходы только на еду, газ и развлечения. Держите мысли легкими!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше общение с партнерами и близкими друзьями очень важно, потому что Солнце находится напротив вашего знака. Однако сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных Домов, и есть Лунная тревога. Поэтому отложите важные решения. Ограничьтесь расходами на бензин, еду и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для общения с другими людьми! (Ваши планы стать лучше организованными могут немного застопориться, но это только на сегодня.) Наслаждайтесь обществом других, но избегайте важных решений. Не покупайте ничего, кроме еды, топлива и развлечений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это творческий день, потому что вы на связи со своей музой. Исследуйте новые идеи и творческие решения, особенно в области искусства, индустрии развлечений и индустрии гостеприимства. Будьте умны и ограничивайтесь расходами на еду, топливо и развлечения, потому что есть Лунная тревога.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сильвестр Сталлоне и Далай Лама разделяют ваш день рождения сегодня. Вы энергичный, стильный и уравновешенный. Вы заботливы, верны и любите приключения! В этом году вашей темой будет служение другим, особенно в отношении обязанностей перед семьей, а также перед собой. Будь умным и берегите себя, чтобы стать сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.

Источник: SAKHALIFE.RU
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