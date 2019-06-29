Ежедневный гороскоп, суббота 29 июня 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы импульсивны и быстры в действиях. Однако сегодня вы будете чувствовать себя консервативно в отношении денег – как с ними обращаться, как вы их зарабатываете и как вы их тратите. Если вы совершаете покупки, вы предпочитаете покупать что-то практичное и продолжительное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Сатурном, что дает вам трезвый и реалистичный взгляд на жизнь. Вам будет легко набраться терпения и терпеть неприятности или дискомфорт, чтобы достичь своих целей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для спокойных исследований. Вы многого достигнете, потому что у вас есть ментальный настрой, чтобы быть терпеливым и терпеть некоторые трудности, чтобы найти то, что вы ищете. Сначала вы поставите свои цели, а затем свой личный комфорт. (Впечатляет.)

Рак (21 июня-22 июля)

Кто-то старше или авторитетнее может помочь вам сегодня или дать совет. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел раньше вас?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы поразите боссов, родителей и высокопоставленных лиц своим здравым смыслом и тяжелой работой, потому что вы готовы потратить энергию и дать все, в чем они нуждаются. Вы не будете требовательны. Вы будете прилежны, трудолюбивы и надежны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для учебы, особенно для изучения чего-то из прошлого, например истории. У вас хватит терпения разобраться с административными подробностями, связанными с юридическими вопросами или с тем, что связано с медициной и высшим образованием, потому что вы не будете перегружены волокитой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хорошее время для решения вопросов о наследстве, страховых вопросах, налогах, долгах и долевом имуществе. Для начала, вы не пропустите детали, потому что вы в терпеливом настроении. Вы также готовы сделать любую работу, необходимую для выполнения этой работы. Браво!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто-то старше или возможно, представитель общественности может помочь вам сегодня или дать вам несколько практических советов или немедленных ответов на то, что вам нужно знать. Если у вас есть проблемы – обратитесь к другим. Возможно, вы тот, кто кому-то поможет?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это продуктивный день на работе, потому что вы находитесь в правильном свободном пространстве. Нет вопросов. Вы чувствуете себя практичным, преданным и настойчивым, поэтому вы будете делать все необходимое, чтобы выполнить работу. Да, другие будут восхищаться вашим упорством.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы работаете в сфере искусства, индустрии развлечений или индустрии гостеприимства, сегодня вы многого добьетесь, потому что готовы работать. У вас реалистичный взгляд на жизнь, вы терпеливы и терпимы. То же самое терпение и выносливость будут применяться к работе с детьми сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам поможет разговор с одним из родителей или старшим членом семьи, потому что этот человек может дать совет или воспользоваться своим опытом. Вы также можете хотеть быть одни дома. Прошлое привлечет вас, поэтому вы можете разобраться с семейными атрибутами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы в здравом уме и обладаете умственной выносливостью. Вы не будете упускать из виду детали, и вы будете готовы делать любую работу под рукой. Вы готовы принять совет, особенно от кого-то старше, потому что сегодня вы уважаете традиции.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сосо Павлиашвили разделяет ваш день рождения сегодня. Вы интересны и креативны. Для вас неудача – не вариант. Вы любитель, который ориентирован на цель. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.