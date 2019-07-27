Ежедневный гороскоп, суббота 27 июля 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела до 9 вечера. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас сильные чувства по поводу денег или имущества. Вас может заинтересовать идея зарабатывания денег или вы можете быть обеспокоены финансовыми потерями – может быть что угодно. Остерегайтесь одержимости вещами. Расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с четырьмя планетами, что делает вас возбужденными, интенсивными и немного одержимыми навязчивыми идеями. Возможно, вам придется сдерживаться, если вы чувствуете, что идете за борт в определенном направлении. Умеренность – замечательная вещь, но ее не всегда легко достичь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вам нужно что-то исследовать сегодня или искать ответы или искать решения старых проблем, вы добьетесь успеха, потому что вы мотивированы и настойчивы. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то сильного и ошеломляющего. Или, может быть, вы ошеломляющий, напряженный человек в чужих глазах? В любом случае, имейте это ввиду, имея дело с друзьями и группами сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня будут напряженными. Супер интенсивными. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, потому что вы собираетесь произвести впечатление. Вы не хотите выглядеть слишком сильным. Знайте, что вы говорите и делаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите уехать из города. Вам нужно сменить обстановку и вы полны решимости сделать что-нибудь — что угодно – чтобы стимулировать свой мир. Ну, вы всегда можете быть туристом в своем городе. Идите в ресторан, в котором вы никогда не были. Посетите новый парк. Сделайте что-нибудь, чтобы разрушить вашу привычную рутину.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы не будете упускать из виду ничего, что касается налогов, долгов, счетов, наследства и финансовых договоренностей с другими. Чем бы вы ни занимались сегодня, особенно если это связано с обязанностями других людей или с богатством других людей, вы будете прилипать, как мокрая футболка.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут напряженными. Они будут сосредоточены и, возможно, одержимы чем-то, как и вы. Вы можете объединить силы и убежать, чтобы присоединиться к цирку. Или вы можете быть в ссоре? Просто помните, что вы сильный, своевольный знак.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите внедрить реформы или улучшения на работе сегодня, потому что вы можете увидеть лучшие способы сделать что-то. Тем не менее, в ваших усилиях сделать это, вы можете навязать их и другие люди будут противостоять вам. Подумайте о своей долгосрочной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Романтика страстна сегодня! Даже если вы сегодня не видите своего главного человека, он у вас на уме. Точно так же вы можете быть одержимы спортивными событиями или чем-то, что связано с вашими детьми. Все относительно – взгляните на вещи в перспективе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии сегодня будут интенсивными, потому что люди очень сосредоточены на том, что они хотят, настолько, что они не могут слышать то, что хотят другие. Не позволяйте этому случиться с вами. Да, у вас есть повестка дня, однако, послушайте и другую сторону.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы невероятно убедительны сегодня, поэтому это удивительный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и письмом. Но не заходите слишком далеко! Иногда, чтобы заставить людей слушать, нужно шептать.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая, художник-модельер Таша Строгая (Наталья Фролова) сегодня разделяет ваш день рождения. У вас отличное чувство юмора и интерес к жизни! Вы этичны, ответственны и уверены в себе. В этом году вы заканчиваете то, что начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.