АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.13
 70.31
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.07.2019, 0:51
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
27.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 27 июля 2019
26.07.2019, 21:04
Якутия
Айсен Николаев рассмотрел ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья
26.07.2019, 19:10
Якутск
Горожане единодушно поддержали идею Виктора Федорова
26.07.2019, 19:05
Культура & Образование
В августе летним отдыхом будет охвачено более 13 тысяч детей
26.07.2019, 19:03
Якутск
28 июля в Якутске перекроют две улицы
26.07.2019, 18:58
Политика
Эксклюзив
Кто претендует на пост главы Жатая?
26.07.2019, 18:37
Якутия
Фотофакт
Алдан в ожидании торжеств
26.07.2019, 18:18
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске на завтра
26.07.2019, 16:54
Политика
Эдуард Филиппов зарегистрирован кандидатом
26.07.2019, 16:20
Якутия
Николаев встретился с Штыровым
26.07.2019, 16:06
Якутия
Общество Осуохай поздравляет запевалу с победой на российском уровне!
26.07.2019, 15:51
Культура & Образование
Космические амбиции детей: управление вселенной   
26.07.2019, 15:16
Политика
Кандидатом на главу Кюндяи зарегистрирован Иван Константинов 
26.07.2019, 15:14
Экология
Коллектив «КАМЕЛЕК» с Днем торговли поздравила Сардана Авксентьева
26.07.2019, 14:57
Общество
Алмазэргиэнбанк приглашает жителей и гостей Якутска на Яркий WEEKEND 27 июля!
26.07.2019, 14:41
Политика
«Единая Россия» взяла под контроль объекты благоустройства в Якутске и в Жатае
26.07.2019, 14:27
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ поздравила земляков с открытием участка Томмот–Нижний Бестях
26.07.2019, 14:00
Общество
Не отпускайте детей к водоемам без надзора взрослых!
26.07.2019, 13:29
Якутск
Фотофакт
В центре Якутска ушел свет
26.07.2019, 13:00
Финансы
В 2019 году РСХБ направил на кредитование сезонных работ 181 млрд рублей
26.07.2019, 12:50
Культура & Образование
«Успех каждого ребенка» гарантирует равные стартовые возможности для всех детей
26.07.2019, 12:39
Экономика
В верховьях Лены – движение запрещено из-за лесных пожаров
26.07.2019, 12:27
Якутск
Фотофакт
​На лугу пасутся ко…
26.07.2019, 12:19
Происшествия
Фотофакт
В Якутске столкнулись 4 машины
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
26.07.2019, 12:04
Общество
Объявление
В выходные водителей Якутска ждут рейды и сплошные проверки
26.07.2019, 11:53
Экономика
Ускорены сроки подключения субъектов малого и среднего предпринимательства к газовым сетям
26.07.2019, 11:39
Происшествия
50-летний мужчина совершил преступление
26.07.2019, 11:27
Политика
«Единая Россия» поднимет тему выплат больших бонусов в госкорпорациях
26.07.2019, 11:16
Экономика
Главная задача — помогать речникам Лены
26.07.2019, 11:15
Происшествия
Видео
Мошенники похитили у жительницы Якутска более 3 млн 800 тысяч рублей
26.07.2019, 11:14
Происшествия
На улице Лермонтова вспыхнул пожар
26.07.2019, 11:02
Сахалыы
Позитив
Нам улууһун кинээһэ Мымах туһунан киинэни уһуллулар
26.07.2019, 10:50
Происшествия
Якутянин «купил» жене посудомоечную машину
26.07.2019, 10:38
Якутия
Анонс
Хит-Коктейль в первом пассажирском!
26.07.2019, 10:25
Общество
В Якутии грубо нарушили права ребенка-инвалида
26.07.2019, 10:13
Экономика
Энергетики ловят похитителей электричества в Якутии
26.07.2019, 10:01
Красота & Здоровье
А помнишь? Конечно, помнишь…
26.07.2019, 9:49
Происшествия
Судприставы провели рейд в Зырянке
26.07.2019, 9:37
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 940 тысяч га
26.07.2019, 9:25
Спорт
Поддали газу
26.07.2019, 9:13
Экономика
Более 75 млн рублей взыскал Теплоэнергосервис с должников за полгода
26.07.2019, 9:00
Якутия
Якутия получит 5 млрд рублей на строительство социальных объектов
26.07.2019, 0:51
Политика
Сегодня день рождения премьер-министра
26.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 26 июля 2019
25.07.2019, 23:18
Политика
Ольга Окунева: Мы поддерживаем экономически активных родителей, изменяя критерии нуждаемости
25.07.2019, 21:25
Якутск
Сардана Авксентьева: Отвратительное исполнение!
25.07.2019, 21:20
Официально
Открылась продажа билетов на поезда со станции Нижний Бестях!!!
25.07.2019, 21:18
Погода
Жара — погода в Якутске на завтра
25.07.2019, 18:39
Общество
«Молодая Гвардия» выступила против «наливаек» в жилых домах
25.07.2019, 18:32
Экономика
Новые страницы «Сахабулт» в instagram
25.07.2019, 18:01
Экология
Черные лебеди украсили озеро Щорца
25.07.2019, 17:59
Якутия
Организация перевозки грузов в период навигации на особом контроле у Правительства Якутии
25.07.2019, 17:24
Общество
Суд оштрафовал журналиста «Якутска вечернего» за фейк-ньюс
25.07.2019, 17:19
Официально
График плановых работ энергетиков на 26 июля
25.07.2019, 17:12
Якутия
Спасать памятники Верхней Амги отправится археологический студотряд
25.07.2019, 16:56
Якутия
На трассе «Амга» временно прекращено движение
25.07.2019, 16:55
Якутия
В Якутске проходит экологическая акция «Раздельный сбор»
25.07.2019, 16:53
Общество
Прокуратура Якутии подвела итоги за первое полугодие 2019-го
25.07.2019, 16:40
Культура & Образование
Резонанс
Толбонова: Прошу снисхождения к руководителю ансамбля «Сээдьэ»
25.07.2019, 16:15
Официально
Фонд капремонта: В Якутии действуют меры господдержки на оплату коммунальных услуг
25.07.2019, 15:51
Красота & Здоровье
Как не стать жертвой солнца?
25.07.2019, 15:30
Происшествия
Инвалид 3 группы был найден спасателями Якутии в 3 км от с. Эльгяй
25.07.2019, 14:42
Якутск
Гордума Якутска предлагает вернуть субсидии детским садам
25.07.2019, 14:02
Якутск
Эксклюзив
Служба заказа такси «Максим» оштрафована в Якутске на полмиллиона
25.07.2019, 14:00
Экономика
В Среднеколымске начнутся работы по восстановлению проточности Юкагирской виски
25.07.2019, 13:45
Красота & Здоровье
Прочитай и запомни! Как правильно оказать первую помощь
25.07.2019, 13:30
Якутск
Фотофакт
Как проходит ремонт одной из самых длинных улиц Якутска
25.07.2019, 13:15
Спорт
Афонин пробился в финал, но отстает от лидера
25.07.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Интервью
100 дней главврача Ивана Иванова
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
Гороскоп
27 июля 2019, 0:01
207

Ежедневный гороскоп, суббота 27 июля 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела до 9 вечера. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас сильные чувства по поводу денег или имущества. Вас может заинтересовать идея зарабатывания денег или вы можете быть обеспокоены финансовыми потерями – может быть что угодно. Остерегайтесь одержимости вещами. Расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с четырьмя планетами, что делает вас возбужденными, интенсивными и немного одержимыми навязчивыми идеями. Возможно, вам придется сдерживаться, если вы чувствуете, что идете за борт в определенном направлении. Умеренность – замечательная вещь, но ее не всегда легко достичь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вам нужно что-то исследовать сегодня или искать ответы или искать решения старых проблем, вы добьетесь успеха, потому что вы мотивированы и настойчивы. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то сильного и ошеломляющего. Или, может быть, вы ошеломляющий, напряженный человек в чужих глазах? В любом случае, имейте это ввиду, имея дело с друзьями и группами сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня будут напряженными. Супер интенсивными. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, потому что вы собираетесь произвести впечатление. Вы не хотите выглядеть слишком сильным. Знайте, что вы говорите и делаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите уехать из города. Вам нужно сменить обстановку и вы полны решимости сделать что-нибудь — что угодно – чтобы стимулировать свой мир. Ну, вы всегда можете быть туристом в своем городе. Идите в ресторан, в котором вы никогда не были. Посетите новый парк. Сделайте что-нибудь, чтобы разрушить вашу привычную рутину.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы не будете упускать из виду ничего, что касается налогов, долгов, счетов, наследства и финансовых договоренностей с другими. Чем бы вы ни занимались сегодня, особенно если это связано с обязанностями других людей или с богатством других людей, вы будете прилипать, как мокрая футболка.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут напряженными. Они будут сосредоточены и, возможно, одержимы чем-то, как и вы. Вы можете объединить силы и убежать, чтобы присоединиться к цирку. Или вы можете быть в ссоре? Просто помните, что вы сильный, своевольный знак.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите внедрить реформы или улучшения на работе сегодня, потому что вы можете увидеть лучшие способы сделать что-то. Тем не менее, в ваших усилиях сделать это, вы можете навязать их и другие люди будут противостоять вам. Подумайте о своей долгосрочной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Романтика страстна сегодня! Даже если вы сегодня не видите своего главного человека, он у вас на уме. Точно так же вы можете быть одержимы спортивными событиями или чем-то, что связано с вашими детьми. Все относительно – взгляните на вещи в перспективе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии сегодня будут интенсивными, потому что люди очень сосредоточены на том, что они хотят, настолько, что они не могут слышать то, что хотят другие. Не позволяйте этому случиться с вами. Да, у вас есть повестка дня, однако, послушайте и другую сторону.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы невероятно убедительны сегодня, поэтому это удивительный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и письмом. Но не заходите слишком далеко! Иногда, чтобы заставить людей слушать, нужно шептать.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая, художник-модельер Таша Строгая (Наталья Фролова) сегодня разделяет ваш день рождения. У вас отличное чувство юмора и интерес к жизни! Вы этичны, ответственны и уверены в себе. В этом году вы заканчиваете то, что начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
23.07.2019, 14:10
Экология
Видео
В Якутии найдены уродцы на месте падения ступени ракеты
22.07.2019, 12:49
Судебная хроника
Эксклюзив
Николай Местников: Меня отправили в самое адское место на Земле…
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
22.07.2019, 10:37
Происшествия
Резонанс
Беглец из якутской колонии задержан
22.07.2019, 12:45
Якутия
Айсен Николаев объявил о подписании двух кадровых указов
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
23.07.2019, 12:30
Некролог
Ушла из жизни якутская актриса
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
26.07.2019

В августе летним отдыхом будет охвачено более 13 тысяч детей

Эксклюзив
Политика
26.07.2019

Кто претендует на пост главы Жатая?

Фотофакт
Якутия
26.07.2019

Алдан в ожидании торжеств

Погода
26.07.2019

Аномальная жара — погода в Якутске на завтра

Якутия
26.07.2019

Общество Осуохай поздравляет запевалу с победой на российском уровне!

Экология
26.07.2019

Коллектив «КАМЕЛЕК» с Днем торговли поздравила Сардана Авксентьева

Общество
26.07.2019

Алмазэргиэнбанк приглашает жителей и гостей Якутска на Яркий WEEKEND 27 июля!

Фотофакт
Якутск
26.07.2019

В центре Якутска ушел свет