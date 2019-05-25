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25 мая 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Суббота 25 мая 2019

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Наслаждайтесь душевной беседой с другом (или незнакомцем, с которым вы встречаетесь в клубе или организации). Будет происходить обмен чувствами, идеями и даже разделение будущих целей. Это хороший момент.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С Венерой в вашем знаке вы очаровательны и дипломатичны со всеми. Примечание: это отличное время для покупки гардеробных сокровищ, потому, что Меркурий и Солнце находятся в одном из ваших Денежных Домов. Вы на вершине сегодня, потому что луна находится в верхней части вашей карты!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы хотите больше ударов из жизни! Вы жаждете приключений и стимуляции, поэтому сегодня идеальный день, чтобы встряхнуть свою рутину. Сделайте что-нибудь другое! Путешествуйте, если можете или будьте туристом в своем городе. Делайте то, что никогда не делали раньше.

Рак (21 июня-22 июля)

Это суббота, но вы чувствуете себя более приватно, чем обычно. Ну, это потому, что и Солнце, и Луна «прячутся» в вашей карте. Тем не менее, Венера не прячется, поэтому вам понравится тусоваться с творческими людьми сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с близкими друзьями и партнерами. Будьте большим человеком. Будьте открытым сердцем и щедрым. И при этом вы можете узнать что-то о своем стиле общения с людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это была напряженная неделя, особенно в конкурентной и физической форме с другими. Вам легко впечатлить боссов и VIP-персон. Путешествие для удовольствия будет привлекательным вариантом. Сегодня вы хотите быть эффективными и закончить свою неделю на продуктивной ноте. Браво!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это суббота и вы хотите принять участие в развлечениях! Встречайтесь с друзьями, принимайте приглашения на светские мероприятия. Наслаждайтесь искусством, спортивными мероприятиями, играми с детьми, семейными тусовками и любыми встречами, где вы сможете насладиться хорошей едой и захватывающими беседами с другими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В то время как многие сегодня выберут вечеринку, вы, возможно, будете счастливы быть дома с семьей или даже со своей компанией. (Имейте в виду, вы можете пригласить других.) По сути, это конец недели и вы хотите отдохнуть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас разговорчивое настроение, поэтому вы стремитесь поделиться своими идеями с другими, особенно с близкими друзьями и партнерами. Коллеги также поддерживают сегодня, а это значит, что вы хотите поговорить со всеми!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Важно быть терпеливым с партнерами и близкими друзьями, потому что Марс напротив вашего знака в этот момент может легко раздражать вас. Сегодня у вас на уме проблемы с деньгами, тем не менее, сегодня суббота и вы готовы к вечеринке!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас немного счастливее всех других знаков. Это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, это также делает вас более эмоциональным, чем обычно. Не важно, потому что каждый из нас проходит это 12 раз в год.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна скрыта в вашем графике, а Солнце находится внизу вашего графика, что означает, что вы чувствуете себя как бы приватно. Тем не менее, вы будете наслаждаться обществом других, но, в частности, вам понравится развлекать их дома. Спорт будет игривым и соревновательным!

Если ваш день рождения сегодня

Певица и актриса Кристина Орбакайте разделяет ваш день рождения сегодня. Вы часто импульсивны с быстро меняющимися настроениями. Вы будете высказывать свое мнение без колебаний. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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