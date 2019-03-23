Ежедневный гороскоп. Суббота, 23 марта 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваши эмоции сегодня сильны (что другие заметят, если вы этого не сделаете). По общему признанию, вы могли бы привлечь к себе интересных, влиятельных людей. Вполне вероятно, что вы испытываете сильные чувства по поводу общей собственности, завещаний, наследства или чего-то, что кому-то принадлежит. Вы можете кому-нибудь позавидовать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака. Это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, это означает, что вы должны быть любезны. Другими словами, вы должны идти больше на уступки, имея дело с другими, что на самом деле не имеет большого значения, не так ли?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это популярное время для вас. Многие из вас наслаждаются возможностями путешествий. Однако сегодня, независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы обнаружите, что должны ставить интересы и проблемы кого-то другого, выше собственных.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это страстный день для романтики! Ваши любовные интересы будет более интенсивным – например, как материал для дневников, если не для кино. Знаете ли вы это или нет, вам будет трудно скрыть свои чувства. Вы будете заботиться и защищать других, особенно детей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня суббота, если вы можете уединиться в каком-то месте, вам это понравится. Вы хотите поднять ноги и побаловать себя. Используйте этот день для себя, чтобы вы могли приятно провести время. Вероятно, это невозможно – но, по крайней мере, выделите время для себя. Вы стоите этого.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Говоря сегодня с другими, вы будете напряженными и прямыми. Вы предпочтете разговоры, которые происходят тет-а-тет. Вы избегаете людей, которые небрежно болтают о погоде или своих детях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Знаете ли вы об этом или нет, у вас сегодня есть сильная привязанность к тому, что у вас есть. Вы хотите защитить это и вы конечно не хотите давать это кому-либо. Вы также можете обнаружить, что должны защищать себя, разговаривая с кем-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что приносит вам немного удачи над всеми остальными знаками. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? Проверьте это. По общему признанию, вы будете более эмоциональны, чем обычно, но вам не о чем беспокоиться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна скрыта в вашем графике, поэтому вы хотите скрыться. Вам понравится прогулка в парке, вдоль пляжа или в сельской местности, потому что вы любите отдыхать на свежем воздухе и хотите побыть в одиночестве, размышляя о жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваш эмоциональный контакт с друзьями важен. Вы можете чувствовать себя защищающим по отношению к кому-то, вы будете поддерживать его. Также возможно, что вы чувствуете ревность, если ваш друг уделяет больше внимания другому.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы почувствуете большую эмоциональную чувствительность и сочувствие к другим и это хорошо, потому что люди вас замечают. На самом деле, они знают личные данные о вашей личной жизни. Тем не менее, это хороший день для пиара и продаж.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы чувствуете беспокойство сегодня. Вы хотите сделать что-то другое, чтобы получить ощущение приключений. Действительно, что вы можете сделать, чтобы день стал захватывающим? Для начала это должен быть новый опыт – новые лица, новые места, новые идеи!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дарья Егорова, которая снялась в фильмах: «Я скоро вернусь», «Светофор», «Школьный стрелок», «Формула счастья», «Склифосовский», «Тайны института благородных девиц» и фигурист Максим Маринин сегодня разделяют ваш день рождения. Вы энергичны, импульсивны и предприимчивы! У вас также есть отличные коммуникативные навыки. Этот год будет мягче, потому что вы сможете успокоиться. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Станьте экспертом по сотрудничеству с другими. Ищите способы практиковать доброту и помощь. Будьте доброжелательны и готовы к сотрудничеству. Деловые и личные отношения принесут вам пользу.