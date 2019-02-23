Ежедневный гороскоп. Суббота, 23 февраля 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений в течение часа сегодня с 10 до 11 утра. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ожидайте некоторые сюрпризы и неожиданности рано утром. Позже ваша способность исследовать что-то будет фантастическим! С другой стороны, если вы должны держать что-то в секрете – так и сделайте!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сюрпризы, связанные с вашей работой, вашим здоровьем или домашним животным, вероятнее всего рано утром. Позже в тот же день вы будете очень убедительны, когда общаетесь с другими. Вы можете заручиться помощью кого-то, чтобы докопаться до чего-то, потому что вы хотите знать реальную причину.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, чтобы не быть слишком настойчивым, разговаривая с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня, что вы можете сделать, если считаете, что правы и знаете, о чем говорите. Если вы уверены, то ничто не будет вас сдерживать! Вы собираетесь сказать это так, как есть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понравится исследовать новые идеи, особенно связанные с эзотерическими понятиями, такими как метафизика и древние знания. Академические секреты сегодня будут привлекательны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, чтобы избежать неожиданных случаев сегодня рано утром. Позже вы будете просматривать подробности об общем имуществе, наследстве, завещаниях и страховых спорах. Вы хотите докопаться до чего-то и вы намерены это сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следите за своими деньгами и имуществом рано утром, чтобы избежать потери чего-либо. Позже в тот же день ожидайте интенсивного обсуждения с партнером или близким другом. Это может быть вызвано ревностью или выяснением секрета. Или, может быть, вы хотите убедить кого-то согласиться с вами?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Партнер или близкий друг может удивить вас рано утром. (У вас могут быть разногласия.) Позже в тот же день вы добьетесь успеха в проведении следственной работы, если вам придется искать скрытые решения проблем. Вы могли бы также придумать ответы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то удивительное может застать вас врасплох этим утром. Позже романтическая дискуссия будет интенсивной. Но, по большей части, вы хотите играть в игры сегодня, особенно с умственными головоломками и загадками, особенно с детьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рано утром у друга могут быть удивительные новости. Семейные дискуссии будут интенсивными сегодня. Это отличный день для ремонта дома, особенно для ремонта ванных комнат, утилизации отходов, уборки мусора и стирки. Вы хотите добраться до корня проблемы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте споров с родителями и родственниками рано утром. Позже в этот день вам понравится что-то исследовать. Ваш разум будет исследовать проблемы для решения. Вам также понравится читать загадки и сводки сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны рано утром, чтобы избежать несчастных случаев словесных и физических. Позже сегодня у вас будет сильное мнение о финансовых вопросах. Например, если вы делаете покупки, вы намерены что-то купить. Никто не отговорит вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете очень сильны, разговаривая с другими сегодня, если есть что-то, что имеет для вас значение. Если нет, вы будете игривы и дразнящими. Но если вы о чем-то заботитесь – вы будете непоколебимы, сосредоточены и полны решимости.

Если ваш день рождения сегодня

Девушка-загадка Анна Чапман и актер Олег Янковский родились в ваш день рождения. Вы мотивированы своими целями и будете усердно работать для их достижения. Партнерство важно для вас. В этом году вы начинаете новый цикл захватывающих изменений и начинаний, поэтому пришло время уточнить ваши цели. Помните: то, что вы начинаете сейчас, развернется в будущем. Будьте готовы взять на себя инициативу. К счастью, ваша физическая сила увеличится в этом году!