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Общество
День памяти и скорби — история 22 июня
22.06.2019, 0:16
Общество
Сегодня день рождения спортсмена, режиссера и юриста
22.06.2019, 0:00
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 22 июня 2019
21.06.2019, 22:58
Экономика
Ювелирная мастерская Петра Алексеева поздравляет с праздником Ысыах!!! 
21.06.2019, 22:49
Якутск
Огонь VII спортивных игр народов Якутии встретили на границе Намского улуса
21.06.2019, 22:43
Якутия
График плановых работ энергетиков на 22-23 июня
21.06.2019, 19:43
Якутия
Обсуждены вопросы организации перевозки гостей VII Спортивных игр народов Якутии
21.06.2019, 19:39
Происшествия
В Якутске водитель сбил велосипедиста с трехлетним малышом
21.06.2019, 19:38
Общество
Лучших сказителей олонхо среди взрослых наградили денежными премиями 
21.06.2019, 19:35
Спорт
В Намском улусе прошли конные скачки «Кубок Энсиэли»
21.06.2019, 19:31
Спорт
На Ысыахе Олонхо выявили сильнейших в национальных видах спорта
21.06.2019, 19:29
Общество
В Якутске проверят водителей на трезвость
21.06.2019, 19:28
Официально
Опровержение Якутского городского суда
21.06.2019, 16:45
Экология
Сахамин Афанасьев провел осмотр объектов «АЛРОСА» в Мирнинском районе
21.06.2019, 16:15
Происшествия
В Якутске на ребенка упали качели
21.06.2019, 15:55
Происшествия
Во все тяжкие: В Якутске мужчина оборудовал под нарколабораторию элитный коттедж
21.06.2019, 15:50
Якутия
Спектакль «Воитель Джырыбына» станет основой церемонии закрытия Ысыаха Олонхо
21.06.2019, 15:05
Якутия
Айсен Николаев выступил на конференции, посвященной древнетюркской письменности
21.06.2019, 14:25
Происшествия
На месте аварии в Мирнинском районе собрано около тонны нефти
21.06.2019, 13:00
Общество
День летнего солнцестояния 2019 – приметы и обычаи 21 июня
21.06.2019, 13:00
Якутия
ГИМС об открытии навигации в районах Якутии
21.06.2019, 12:44
Происшествия
Для жителя Белой Горы наступили темные времена
21.06.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Егор Борисов о любви
21.06.2019, 12:17
Происшествия
Креативный воришка
21.06.2019, 12:13
Красота & Здоровье
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Диагностика и лечение в Южной Корее, г. Пусан
21.06.2019, 12:03
Политика
Организация детского досуга должна находиться под строгим контролем
21.06.2019, 11:49
Происшествия
В Якутске опять горели гаражи
21.06.2019, 11:36
Экономика
Объявление
Изменен режим работы кассы Энергосбыта в Жатае
21.06.2019, 11:27
Путешествия
Фешенебельный отель в Ялте подарит вам истинное наслаждение!
21.06.2019, 11:12
Общество
Прокуратура защитила права ребенка
21.06.2019, 10:59
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Что порадовало Айсена Николаева?
21.06.2019, 10:48
Происшествия
В районе Якутии выявили факт злоупотребления должностными полномочиями
21.06.2019, 10:30
Погода
В Якутске резко изменится погода
21.06.2019, 10:17
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В Нюрбе осужден изверг
21.06.2019, 10:02
Экономика
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21.06.2019, 9:45
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Глава Якутии: Ысыах — самый большой национальный праздник
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Судебная хроника
Крупные земельные махинации в Якутске
21.06.2019, 9:22
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График плановых работ энергетиков на 21 июня
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21.06.2019, 0:17
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Ежедневный гороскоп, пятница 21 июня 2019
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22 июня 2019, 0:00
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Ежедневный гороскоп, суббота 22 июня 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о Луне

Предостережение: после 6:45 утра избегайте покупок или важных решений до конца дня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

(Проверьте Предупреждение о Луне!) В течение следующих четырех недель ваше внимание будет уделено дому, семье и возможно родителю. Многие из вас будут участвовать в семейных обсуждениях, ремонте дома, посещении гостей или чем-то сумасшедшем занятии!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Пристегните ремни безопасности, потому что следующие четыре недели быстро развиваются с напряженным графиком. Короткие поездки, визиты и поручения, плюс чтение, письмо и учеба — вот несколько причин, по которым вы улучшите свою игру! Обратите внимание на предупреждение о Луне сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих четырех недель вы будете сосредоточены на заработке, движении денежных средств и финансовых вопросах. У вас могут быть отличные идеи для зарабатывания денег! Вы также хотите сделать крупные покупки. Обратите внимание: проверьте оповещение о Луне сегодня и ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Солнце входит в ваш знак, чтобы остаться в течение следующих четырех недель, давая вам возможность перезарядить свои батареи для остальной части года! Это также привлечет к вам людей и благоприятные обстоятельства – так что будьте готовы! Между тем, проверьте сегодняшнюю Лунную тревогу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку ваш день рождения приближается, ваш личный год заканчивается. Это означает, что следующие четыре недели являются идеальным временем для определения целей с указанием сроков на новый год. Чего вы хотите достичь? Помните: вы никогда не будете так же молоды, как сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Приготовьтесь к популярному месяцу, потому что в ближайшие четыре недели вы привлечете людей и внимание! Вы будете больше связаны с друзьями, группами, клубами, классами и ассоциациями. Ожидайте активности с молодыми людьми и интересные ситуации. (Проверьте Лунное оповещение.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих четырех недель Солнце находится на вершине вашей диаграммы, ставя вас в лучшем свете, что означает, что вы выглядите фантастически в глазах боссов, родителей и VIP-персон. Это происходит только один раз в год, поэтому используйте это в своих интересах! (Проверьте Лунное оповещение.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие из вас будут путешествовать больше в течение следующих четырех недель, потому что вы стремитесь расширить свой кругозор. Или вы можете пройти курс обучения или изучить что-то интересное, чтобы обогатить свою жизнь, узнав что-то новое. В любом случае, будьте готовы к захватывающему месяцу!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение следующих четырех недель вы сосредоточитесь на собственности, наследовании, налогах и долгах. Тем не менее, это также будет более страстным, напряженным временем для вас – включая страстную, физическую близость. Тем временем, проверьте сегодняшнее Предупреждение о Луне, чтобы сэкономить деньги.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Солнце будет прямо напротив вашего знака в течение следующих четырех недель. (Это происходит только один раз в год и когда это происходит, это означает, что вам нужно больше спать.) Это также усиливает ваше внимание к партнерским отношениям и близким отношениям. Ограничьте свои расходы сегодня на еду, топливо и развлечения сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Теперь вы начнете обращать внимание на практические вопросы, потому что в течение следующих четырех недель вы хотите лучше управлять своей жизнью. Вы хотите чувствовать, что находитесь на вершине своей игры. Вы также хотите улучшить свое здоровье. Многие из вас будут больше связаны с домашним животным. (Проверьте Лунную тревогу сегодня.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это веселый город для вас в ближайшие четыре недели! Принимайте приглашения на вечеринку. Ускользните в отпуск. Романтика, любовные отношения, спортивные мероприятия, пикники, шашлыки и игровые занятия с детьми будут лучшим выбором в вашем меню. (Проверьте Лунную тревогу сегодня.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Варлей сегодня делит ваш день рождения. Вы харизматичный, теплый и любящий. Люди любят ваш оптимизм и готовность помогать другим. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.

Источник: SAKHALIFE.RU
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