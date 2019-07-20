Ежедневный гороскоп, суббота 20 июля 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений до 14:30. После этого Луна движется из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Существует большая вероятность, что вы услышите новости от родственников, с которыми вы давно не общались. Это потому, что сегодня ретроградный Меркурий возвращается в ту часть вашего графика, которая символизирует дом, семью и недвижимость. И так далее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это очаровательный день, чтобы пообщаться! Тем не менее, уделите дополнительное время тому, что вы делаете, потому что возможны задержки, особенно из-за проблем с транспортом и автомобилем. Уточните Предупреждение о Луне, планируете ли вы тратить деньги на что-либо, кроме еды и топлива.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Многие из вас смогли в последнее время увеличить свой заработок. Точно так же многие из вас хотят покупать красивые вещи для себя и своих близких. Перед тем, как расстаться со своими с трудом заработанными деньгами, ознакомьтесь с ограничениями оповещения о Луне. Тем не менее, выходные наступили!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня ретроградный Меркурий скользит назад от Льва к вашему знаку, что увеличит ваше разочарование глупыми ошибками и задержками в путешествиях. Это также повысит вероятность того, что вы встретите бывших партнеров и старых друзей из прошлого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на разочарование ретроградного Меркурия в вашем знаке, вы полны энергии, потому что Огненный Марс находится во Льве. Это благо для вас! На самом деле это преимущество продлится до середины августа – так что пользуйтесь им! Сделайте как можно больше.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте согласны с другими сегодня, потому что в какой-то момент во второй половине дня Луна будет двигаться напротив вашего знака. (См. «Оповещение о луне» выше.) Когда это происходит, это означает, что вы должны идти больше на уступки, имея дело с другими. Это очень просто. Наслаждайтесь этим вечером.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это приятный, общительный день для вашего знака! Съешьте ланч с кем-нибудь. Встречайтесь с друзьями. Тем не менее, отложите покупки и важные решения, пока Лунная тревога не закончится. (См. Выше.) Вы также можете столкнуться с родителями, руководителями и начальниками из своего прошлого.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривая пятница! Наслаждайтесь общением с другими. Точно так же вы можете общаться с членами семьи чаще, чем обычно, особенно с женщинами. Возможно, вы хотите развлечься дома или принять приглашения, которые приходят к вам? Вы также можете ожидать услышать вести от людей из далекого прошлого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя день сегодня начинается в сдержанном виде (что заставляет вас хотеть остаться дома), после того, как Луна сменит знаки (см. «Оповещение о луне» выше), вы захотите выйти и пообщаться! Держите свои карманы открытыми, потому что кто-то, кто должен вам деньги, может заплатить. Это бонус!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Бывшие партнеры и старые друзья вернулись в ваш мир сейчас, потому что сегодня ретроградный Меркурий движется напротив вашего знака. Это напряженный, динамичный день, полный коротких поездок и встреч с другими. Если вы тратите деньги, имейте в виду ограничения оповещения Луны – см. выше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшний день начинается с Луны в одном из ваших Денежных Домов, что побудит вас потратить деньги. Однако не делай этого. Смотрите ограничения оповещения Луны выше. После того, как Луна сменит знаки, все системы будут работать на вас – и на наступившие выходные!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день начинается в дурной манере, однако – это веселый, творческий день для вас! Наслаждайтесь вечеринками, общественными мероприятиями, искусством, спортивными мероприятиями и романтическими свиданиями. После того, как Луна сменится на ваш знак (см. Лунное оповещение выше), вы будете наделены силой!

Если ваш день рождения сегодня

Композитор, народный артист РФ Давид Тухманов («День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Восточная песня» и др.) сегодня делит ваш день рождения. Вы оптимист с высокими идеалами и большими ожиданиями. У вас есть мудрость, юмор и изящество. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.