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Сегодня день рождения главы улуса, дипломата и пресс-секретаря
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Ежедневный гороскоп. Суббота, 2 марта 2019
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2 марта поликлиника №1 приглашает на День открытых дверей
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В Среднеколымском районе спасли двух человек из замороженного Камаза
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Завершился IV методический турнир «Умное образование — умный регион»
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Культура & Образование
В музее имени Ярославского открылась выставка народных мастериц 
01.03.2019, 17:55
Культура & Образование
Департамент ветеринарии и Якутская ГСХА подписали соглашение
01.03.2019, 17:45
Общество
Четыре несанкционированные свалки ликвидируют в Якутии к 2024 году
01.03.2019, 17:35
Экономика
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Якутск
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01.03.2019, 17:10
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01.03.2019, 16:40
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Дневник судоремонта: Выморозка судов завершается
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Более 40 тысяч кур-несушек доставят в Нюрбинский район
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Гороскоп
2 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Суббота, 2 марта 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 13:30 до 14:30. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не пытайтесь угадать, чего хотят сегодня боссы, родители и VIP-персоны, потому что это будет невозможно. Вместо этого сделайте глубокий вдох и приготовьтесь к нескольким сюрпризам. Люди непредсказуемы и кто-то бросит вам мяч. Возьмите перчатку и приготовьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок до сих пор непредсказуемы. Они могут быть отменены или изменены. Что-то необычное, связанное с религией, политикой или национальными вопросами или возможно, что-то, что вы узнали через СМИ, может вас удивить. Просто возьмите и примите этот день какой он есть.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы по-прежнему сталкиваетесь с последствиями сюрприза, связанного с завещанием, наследством, имуществом, банковскими реквизитами или чем-то, что связано с богатством другого человека. Подождите, пока пыль осядет, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Проверьте предупреждение о Луне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваши самые близкие отношения сегодня немного непредсказуемы. Вы не знаете, чего ожидать. По иронии судьбы, кто-то еще может подумать, что вы непредсказуемы. В любом случае, не рассчитывайте ни на что. Подождите до позднего дня, чтобы увидеть, как все действительно разворачивается.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня – почти наверняка. Это может быть связано с технологиями, поломками оборудования, компьютерными сбоями, нехваткой персонала или чем-то еще на удивление.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть очень бдительными сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Аналогичным образом, проблемы, связанные с романтическими и социальными планами, также непредсказуемы. Веселые события, такие как вечеринки и спорт, не будут разворачиваться, как ожидалось. Приготовьтесь. Будьте готовы к быстрому выходу или альтернативе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Мелкая бытовая техника сегодня может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Внутреннее напряжение также вероятно, что означает, что вы должны быть терпеливы с членами семьи. Семейные споры, расстраивающие каждого человека, возможны это в течение дня. Оставайтесь спокойным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Держите глаза открытыми сегодня, потому что это знаменательный день для вашего знака. Вы можете сделать что-то или сказать что-то, а потом пожалеть об этом. (Постарайтесь избежать этого.) Назначения будут отменены. Транспортные планы будут прерваны. Да, это тот самый день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Это рискованный день для важных финансовых решений, потому что слишком много в воздухе. Плюс люди слишком импульсивные и опрометчивые!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте сбои в вашем дне сегодня. Лично вы можете быть одержимы чем-то необычным или нетрадиционным. Вы также можете чувствовать себя раздражительным, независимым и немного дерзким. Мой совет: помедленнее, успокойтесь и будьте внимательны. Оставайтесь сосредоточенным и спокойным. Для вашей же пользы будьте благоразумны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть расстроены из-за чего-то сегодня, но вы держите это в себе. Это может быть мудрым, потому что многие люди сегодня одержимы глупыми подробностями. Следите за своим поведением со стороны или поведением других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш друг удивит вас сегодня тем, что сделает или скажет то, чего вы меньше всего ожидаете. Не пытайтесь ограничить этого человека или обуздать ситуацию слишком жестко, потому что люди чувствуют себя очень независимыми сегодня! Независимыми и импульсивными!

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Михаил Пореченков и Евгений Дятлов, художник-модельер Вячеслав Зайцев и президент СССР Михаил Горбачёв сегодня делятся твоим днем ​​рождения. Вы верны друзьям и семье. Вы надежны, заботливы и изобретательны. Это ваш урожайный год, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы почувствуете силу и лидерство во всех своих отношениях. Идите, сделайте это! Пора думать об успехе, власти и деньгах. Вы благословлены в этом году!

Источник: SAKHALIFE.RU
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