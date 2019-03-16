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Гороскоп
16 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Суббота, 16 марта 2019

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 21:00 до 04:00. После этого Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете умны в решении загадок сегодня или в поиске ответов на старые проблемы. Вполне вероятно, что вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами, но вы будете продуктивны! Что бы вы ни делали, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это замечательный день, чтобы тусоваться с другими и особенно наслаждаться компанией молодых людей. Старые друзья вернулись в вашу жизнь сейчас, что дает вам возможность говорить о добрых старых днях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете оказаться в затруднительном положении сегодня, возможно, разговаривая с кем-то важным. Или вы можете попасть в этом положение самостоятельно. В любом случае, имейте в виду ограничения оповещения Луны (см. Выше), если вы принимаете важные решения или тратите деньги.

Рак (21 июня — 22 июля)

Наслаждайтесь дискуссиями с окружающими об оккультных или загадочных темах, потому что вас интересует подтекст всего и вся сегодня. Вы хотите знать, что заставляет все вокруг двигаться. Вы хотите знать, что происходит за кулисами, особенно если надо говорить с кем-то из другой культуры.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете сделать что-то, что связано с банковской или общей собственностью сегодня, если это так, имейте в виду ограничения оповещения Луны (см. Выше). Ограничьте свои расходы только на топливо, еду и развлечения. Не соглашайтесь ни на что важное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку бывшие партнеры и старые друзья вернулись в вашу жизнь, сейчас могут произойти все необычные вещи. Сегодня вы можете привлечь кого-то достаточно влиятельного в вашу жизнь. Не пугайтесь. И не соглашайтесь ни на что, что вы не хотите этого делать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Трудовые секреты могут быть раскрыты сегодня для некоторых из вас. Другие будут заинтересованы в проведении реформ или улучшении того, где вы работаете; однако, это плохой день для этого. Подождите до завтра. Сегодня из-за предупреждения о Луне (см. Выше) вы должны просто уйти.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Старое пламя снова возвращается в вашу жизнь, поэтому вы можете узнать некоторые интересные секреты сегодня. Вы можете обнаружить что-то, что вы даже не подозревали, но это произошло. Все виды вещей могут быть раскрыты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня во время семейных бесед могут раскрыться секреты. Это может произойти из-за того, что родственники из прошлого, которых вы давно не видели, вернулись! Это также хороший день, чтобы починить что-то дома, что было давно пора.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас пытливый ум, поэтому вы внимательно выслушаете все, что все говорят. Вы также увидите подтекст чего-либо и узнаете, если кто-то лжет. Между тем, будьте в курсе Лунной тревоги сегодня. Ограничьте свои расходы только на топливо, еду и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проблемы с деньгами могут возникнуть сегодня, что означает, что вы должны знать об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше). Ограничьте свои расходы. Тратьте только на топливо, еду и развлечения в течение этого времени. Вы можете сделать это.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня сильная любовь, загадка и тайны и вы будете любить разгадывать головоломки или копаться в глубине, чтобы найти правду о чем-то. Это идеальный день для охоты на мусор! (Тем не менее, плохой день для покупок во время оповещения о Луне. См. Выше.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Юрский, снявшийся на сегодняшний момент в 74 кинолентах, среди которых: «Любовь и голуби», «Ищите женщину», «Золотой теленок», «Королева Марго», «Отцы и дети», «Фурцева. Легенда о Екатерине» родился в этот день. Вы творческий, умный и философский. У вас есть сильное любопытство ко многим вещам в жизни. Наслаждайтесь повышенной популярностью и теплыми дружескими отношениями с другими. Вы будете многим благодарны за этот год. Научитесь ценить счастье и красоту вокруг себя. В этом году вы сделаете важный выбор. Счастье имеет альтернативы.

Источник: SAKHALIFE.RU
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