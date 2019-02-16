Ежедневный гороскоп. Суббота, 16 февраля 2019

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не ожидайте слишком многого от других сегодня и не ожидайте слишком многого от себя. Спокойно всем, потому что сегодняшние флюиды немного разочаровывают. Вы можете чувствовать себя одиноким или отрезанным от других. В частности, отношения с родителями, боссами и авторитетными фигурами немного сложны. Ой!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете попасть в режим беспокойства сегодня. Беспокойство это привычка. На самом деле, легкое беспокойство, это вы волнуетесь, не так ли? А если вы не волнуетесь, может, вам следует?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете чувствовать себя сломленным сегодня. Присоединитесь к клубу. У нас есть футболки, но мы не можем позволить себе пиджаки. Это просто временное темное облако на вашем горизонте, так что расслабьтесь. Избегайте споров о деньгах и долевой собственности. Даже не ходите туда.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это рискованный день. Луна в вашем знаке и сегодня утром она напротив Сатурна, а сегодня вечером напротив Плутона. Это значит, что жизнь трудна. Депрессия безудержна. К концу дня вы можете почувствовать ревность. Это просто мимолетное влияние. Завтра будет захватывающе!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы очень амбициозны сейчас, потому что у вас есть повестка дня, которую вы намерены поддерживать. Не позволяйте угнетающим флюидам сегодня сбить вас с толку. Все себя так чувствуют! Вместо этого, будьте маяком надежды для других, потому что вы хороши в этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть разочарованы в чем-то сегодня. Возможно, вы чувствуете себя отрезанным или проигнорированным? Может, вы чувствуете критику? Какой бы ни была причина, вы не одиноки, потому что многие люди чувствуют себя подавленными и нелюбимыми сегодня. К счастью, это краткое влияние!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день, чтобы заявить о себе начальнику или попросить разрешения или одобрения у родителей. Зная это, подождите день или два. Даже завтра гораздо лучший день, хотя он полон сюрпризов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Негативное мышление процветает сегодня. Да, вы не одиноки. Не волнуйтесь, потому что это временно, а завтра совсем другой день. Просто помните – надежда – это чувство, которое у вас есть, что чувство, которое вы испытываете, не является постоянным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это тяжелый день для вас, потому что вы – знак того, кому нужен оптимизм в жизни. Оптимизм и активность – это вопросы выживания для вас! Как вы хорошо знаете, некоторые дни менее оптимистичны, чем другие и это один из них. Эй, даже если ваш стакан наполовину пуст – он все еще наполовину полон.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями могут быть лучше. Вы знаете это. Они тоже это знают. Это только то, что есть. У всех нас есть такие дни и по иронии судьбы сейчас у всех этот день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете бороться сегодня на работе, потому что проблемы с коллегами обескураживают. На самом деле, они могут найти работу с вами обескураживающей, потому что сегодня все обескуражены. Даже деревья обескуражены. Оглянитесь. Но завтра – это другой день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтика может быть сегодня. Вы чувствуете себя нелюбимым и недостойным. Но это не так. Сегодня атмосфера обескураживает всех, поэтому люди немного мрачны, в том числе и ваши дети. Ободритесь тем, что завтра совершенно другой день!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Любовь Толкалина и Анастасия Акатова делятся своим днем ​​рождения. Вы оптимистичны, идеалистичны и целеустремлены. Вы замечаете детали. Вы живете быстро. Вы любите свою свободу. Это веселый, социальный год! Наслаждайтесь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений. Будьте благодарны за то, кто вы есть и что у вас есть. Цените счастье и красоту вокруг вас. В этом году вы сделаете важный выбор. Помните: счастье имеет альтернативы.