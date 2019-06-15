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Руководство Якутии выражает соболезнование
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Скончался легендарный оперный якутский певец
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Некролог
Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов
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Резонанс
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15 июня 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, суббота 15 июня 2019

12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с  12:30 до конца дня. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, потому что вы, возможно, медленно кипите о чем-то. Родители или пожилые родственники могут установить запрет или сопротивляться вашим идеям. Не пытайтесь делать шоппинг-терапию днем. Ограничьтесь расходами на еду, бензин и развлечения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть недовольны чем-то сегодня, но чувствуете, что не можете говорить, особенно если вы имеете дело с родственниками, братьями и сестрами и соседями. То, что вы решите сделать или предложить, кажется, встречает возражения или препятствия. Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не выдвигайте денежные сделки сегодня или финансовые переговоры, потому что это только приведет к напряжению или усилению противодействия вам. Кроме того, проверьте ограничения оповещения Луны, когда дело доходит до покупок. Оставайтесь спокойными, потому что завтра намного легче!

Рак (21 июня-22 июля)

Это трудный день, потому что Марс в вашем знаке и Марс делает вас агрессивным и готовым идти за тем, что вы хотите. Между тем, сегодня Сатурн противостоит Марсу, что вызывает у вас раздражение или уныние. К счастью, это недолговечно. Завтра совсем другое.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть раздражены чем-то сегодня, но чувствуете, что не можете говорить. Это так расстраивает, что вы можете сделать? Это как если бы вы оказались между молотом и наковальней. Будьте терпеливы сегодня, потому что завтра другое. Завтра предлагает разные варианты и разные возможности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с другом или членами группы сегодня немного раздражительны. Возможно, вы не можете получить то, что вы хотите, и они не могут получить то, что они хотят, что означает, что есть противостояние. Просто работайте с тем, что у вас есть и делайте, что возможно. Завтра будет легче.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения у родителей, боссов и авторитетных деятелей, потому что их ответом будет «нет». Зная это заранее, выберите время. К счастью, завтра гораздо лучший день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для дискуссий по таким деликатным темам, как национальные проблемы, политика и религия, потому что у людей сегодня много сдержанных чувств. Они легко раздражаются и защищаются. Это не здоровая среда для сложной дискуссии. Поэтому держите слова легкими!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для важных дискуссий о финансах, совместной собственности или богатстве вашего партнера. Это плохой день, чтобы обсудить, как разделять обязанности или решать вопросы разделения труда или как разделять расходы. Поскольку люди встревожены, подождите до завтра или понедельника.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы должны будете использовать все свое обаяние и коммуникативные навыки, чтобы поддерживать отношения с другими людьми, особенно с партнерами и близкими друзьями. Это не только вы. Сегодня все слегка раздражены, поэтому улыбка и дружелюбный подход будут иметь большое значение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня и, надеюсь, они будут терпеливы с вами. Сегодняшний день, когда препятствия и мелочи, кажется, мешают и истощают нас. К счастью, это временная ситуация, потому что завтра лучший день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня. Даже в общих случаях может показаться, что они доставляют больше хлопот, чем того стоят. Тем не менее, вы можете быть уверены в том, что сегодня проверяются все, а не только вы. Будьте терпеливы и продолжайте улыбаться.

Если ваш день рождения сегодня

Звезда сериала «Тайны следствия» актриса Анна Ковальчук и актер и ведущий Михаил Державин разделяют ваш день рождения сегодня. Вы любите путешествовать и жить в быстром темпе. Вы быстро мыслите и всегда полоны идей! Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.

Источник: SAKHALIFE.RU
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