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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.07.2019, 0:10
Гороскоп
Ежедневный гороскоп — суббота 13 июля 2019
12.07.2019, 23:31
Культура & Образование
Айсен Николаев встретился с участниками XXVI Международной олимпиады школьников «Туймаада»
12.07.2019, 21:39
Общество
Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите
12.07.2019, 21:18
Якутск
В Общественной палате Якутска новые члены
12.07.2019, 21:17
Якутия
Идет прием заявок на республиканский Конкурс «Лучшие товары Якутии»
12.07.2019, 21:16
Якутск
В Якутске планируется построить Парк Победы
12.07.2019, 18:33
Официально
В Якутии объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области
12.07.2019, 18:17
Общество
Режиссёр ребячьих душ
12.07.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутске ведущие мастера мира представили свои работы
12.07.2019, 17:50
Экология
Медведь из охотничьего клуба «Кыымаан» переехал в зоопарк «Орто Дойду»
12.07.2019, 17:40
Политика
Архитектурные изыски должны повысить комфорт якутян
12.07.2019, 17:20
Якутск
20 июля в Якутске стартует первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia»
12.07.2019, 17:10
Экономика
В Якутске временно ограничат холодное водоснабжение
12.07.2019, 17:00
Экономика
Союз строителей Якутии поздравляет Михаила Охлопкова
12.07.2019, 16:50
Судебная хроника
Суд отклонил иск к «Трансстрою» на 6 млрд рублей по железной дороге Томмот — Нижний Бестях
12.07.2019, 16:45
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконный вылов осетров на 4,5 млн рублей
12.07.2019, 16:35
Экономика
Приз передан победителю
12.07.2019, 16:30
Официально
Объявлена благодарность главы Республики Саха (Якутия)
12.07.2019, 16:15
Общество
В Якутии временно отключат телевизионное вещание
12.07.2019, 16:00
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске 13 июля
12.07.2019, 15:45
Политика
Интервью
Сергей Черных: В Якутске нацпроекты уже работают
12.07.2019, 15:35
Якутия
Айсен Николаев рассмотрел вопросы развития Мангазейского рудного поля
12.07.2019, 15:25
Экономика
В минтрансе Якутии состоялась третья встреча с японцами по поводу строительства моста
12.07.2019, 15:15
Экология
В Сунтарском улусе могут появиться лесные бизоны
12.07.2019, 15:05
Светская хроника
Видео
Мэр Якутска спела в ресторане
12.07.2019, 14:55
Якутск
На здании Дома быта появится подсветка
12.07.2019, 14:49
Происшествия
Экстра
В страшном ДТП на Автодорожной пострадали три девочки и их отец
12.07.2019, 14:35
Политика
Единороссы к выборам в Олекме готовы
12.07.2019, 14:20
Якутия
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
12.07.2019, 14:00
Якутия
Власти обеспокоены небольшой продолжительностью жизни населения Якутии
12.07.2019, 14:00
Общество
Петров день 2019 — что нельзя делать 12 июля
12.07.2019, 13:30
Экономика
Фотофакт
В доме по улице Курашова полным ходом идет ремонт
12.07.2019, 13:00
Якутия
Коллективу ГУП «ЖКХ РС(Я)» представлен новый гендиректор
12.07.2019, 12:48
Общество
SOS
В Якутске начинается сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
12.07.2019, 12:36
Происшествия
Преступление в столице республики
12.07.2019, 12:24
Общество
Журналист «The Washington Post» о Якутии
12.07.2019, 12:23
Экономика
Фотофакт
В Якутске на газоперерабатывающем заводе потушили «пожар»
12.07.2019, 12:14
Происшествия
Аферисты выманили у пенсионерки за «экстрасенсорное лечение» более одного миллиона рублей
12.07.2019, 12:12
Экономика
Счастливчики получили суперпризы от СК «Стерх»
12.07.2019, 11:59
Происшествия
Жительница Якутска стала жертвой мошенничества
12.07.2019, 11:47
Экономика
Проведите незабываемый корпоратив в туристическом комплексе «Орто Дойду»!
12.07.2019, 11:37
Судебная хроника
В Якутии осужден любитель дурмана
12.07.2019, 11:24
Общество
Анонс
«ҮЙЭ»: спикер Ил Түмэн Гоголев, лайфхаки путешественников, англичане и немцы в Якутии
12.07.2019, 11:13
Экономика
Фотофакт
Фонд капремонта ремонтирует дома по улице Дзержинского
12.07.2019, 11:00
Судебная хроника
Жителя Якутии жестоко избили ногами по голове
12.07.2019, 10:49
Экономика
«Капитан Бабичев» проведет ледовую разведку
12.07.2019, 10:37
Судебная хроника
Бродячие животные — пятно на репутации главы поселка в Якутии
12.07.2019, 10:24
Спорт
Анонс
Фишка пляжного сезона — 2019!!!
12.07.2019, 10:12
Происшествия
Пожарные Батагая спасли дом от огня
12.07.2019, 10:01
Финансы
РСХБ назвал города проведения фестиваля «СВОЁ»
12.07.2019, 9:50
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств
12.07.2019, 9:38
Экономика
Объявление
13 июля выездная касса Энергосбыта будет в Магане
12.07.2019, 9:25
Происшествия
В Якутии психически неуравновешенный мужчина угрожал убийством продавцу
12.07.2019, 9:12
Якутия
Владимир Солодов рассказал о проводимой работе в социальной сфере
12.07.2019, 9:03
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В Якутске мужчина признался в преступлении
12.07.2019, 0:08
Гороскоп
Ежедневный гороскоп – пятница 12 июля 2019
12.07.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
11.07.2019, 21:53
Официально
График плановых работ энергетиков на 12 июля
11.07.2019, 18:26
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Мэрия Якутска экономит деньги
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Айсен Николаев: Работа идет хорошо, но расслабляться рано
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На аварийном участке дороги «Нам» установили освещение
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Гороскоп
13 июля 2019, 0:10
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Ежедневный гороскоп — суббота 13 июля 2019

Лунная тревога

Сегодня нормальный день, чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это счастливый день! В частности, вы будете наслаждаться каждой возможностью уехать и путешествовать, потому что вы хотите сменить обстановку. Это идеальный день, чтобы начать образовательный курс или пообщаться с людьми из других культур.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для урегулирования споров по вопросам собственности, налогов, наследства и страхования, потому что все будут добросовестны и готовы сотрудничать. Вы также можете сделать покупки или обсудить финансовые вопросы, связанные с домом и семьей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут живыми и оптимистичными! Одна из причин заключается в том, что вы больше соприкасаетесь со своими чувствами, поэтому вы можете выражать их другим. Вы будете искренними, выслушивая проблемы других людей.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы можете получить информацию о проблеме со здоровьем или решение проблемы со здоровьем. Вы могли бы сегодня сделать домик для домашнего животного. Вы находитесь в практическом настроении и можете сделать многое сегодня, на работе или дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это творческий, веселый день! Это может быть продуктивный день для тех из вас, кто работает в искусстве или кто хочет проявить свои творческие таланты. Это хороший день для занятий спортом и веселого времяпровождения с детьми. Это также отличный день для свиданий.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день для оживленной семейной беседы. Вы также можете заняться ремонтом дома или обсудить, как сделать улучшения дома. Общение между женщинами-членами семьи может быть важным и полезным для обеих сторон.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам будет легко разговаривать с другими. На самом деле вы более охотно делитесь своими чувствами с другими, в том числе заявляете о своей привязанности. Это хорошо, потому что всем нравится знать, что их кто-то любит. Мы все хотим, чтобы нас ценили.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете сегодня найти способы заработать деньги или более эффективные способы использовать деньги и ресурсы, которые у вас сейчас есть. Вы также можете поделиться своими яркими идеями с боссами, родителями и VIP-персонами, которые будут впечатлены!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы сегодня заинтересованы учиться, чтобы узнать что-то новое и расширить свой опыт в мире. Чем больше вы учитесь, тем больше вы чувствуете растущую уверенность в вещах, что, в свою очередь, повышает вашу уверенность и заставляет вас ожидать большего для себя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится работать в одиночку или за кулисами. Это отличный день для анализа, особенно в области собственности, наследства, вопросов страхования, налогов и задолженности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сказочный день для общения! Приложите усилия для общения с друзьями, партнерами и группами. Вам понравится общаться с представителями общественности, потому что вы хотите что-то сообщить другим. Это не будет улица с односторонним движением — вы также сможете узнать что-то новое!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас сегодня! Они видят, насколько вы умны, умны и информированы. Воспользуйтесь любой возможностью, чтобы учить других или предоставить свои навыки и знания кому-то. Добро пожаловать в мир взаимопомощи!

Если ваш день рождения сегодня

Вы амбициозны, решительны и уверены в себе. Лично вы предпочитаете спокойную и гармоничную обстановку. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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