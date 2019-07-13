Ежедневный гороскоп — суббота 13 июля 2019

Лунная тревога
Сегодня нормальный день, чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.
Овен (21 марта-19 апреля)
Это счастливый день! В частности, вы будете наслаждаться каждой возможностью уехать и путешествовать, потому что вы хотите сменить обстановку. Это идеальный день, чтобы начать образовательный курс или пообщаться с людьми из других культур.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Это прекрасный день для урегулирования споров по вопросам собственности, налогов, наследства и страхования, потому что все будут добросовестны и готовы сотрудничать. Вы также можете сделать покупки или обсудить финансовые вопросы, связанные с домом и семьей.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут живыми и оптимистичными! Одна из причин заключается в том, что вы больше соприкасаетесь со своими чувствами, поэтому вы можете выражать их другим. Вы будете искренними, выслушивая проблемы других людей.
Рак (21 июня-22 июля)
Сегодня вы можете получить информацию о проблеме со здоровьем или решение проблемы со здоровьем. Вы могли бы сегодня сделать домик для домашнего животного. Вы находитесь в практическом настроении и можете сделать многое сегодня, на работе или дома.
Лев (23 июля — 22 августа)
Это творческий, веселый день! Это может быть продуктивный день для тех из вас, кто работает в искусстве или кто хочет проявить свои творческие таланты. Это хороший день для занятий спортом и веселого времяпровождения с детьми. Это также отличный день для свиданий.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это идеальный день для оживленной семейной беседы. Вы также можете заняться ремонтом дома или обсудить, как сделать улучшения дома. Общение между женщинами-членами семьи может быть важным и полезным для обеих сторон.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня вам будет легко разговаривать с другими. На самом деле вы более охотно делитесь своими чувствами с другими, в том числе заявляете о своей привязанности. Это хорошо, потому что всем нравится знать, что их кто-то любит. Мы все хотим, чтобы нас ценили.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы можете сегодня найти способы заработать деньги или более эффективные способы использовать деньги и ресурсы, которые у вас сейчас есть. Вы также можете поделиться своими яркими идеями с боссами, родителями и VIP-персонами, которые будут впечатлены!
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вы сегодня заинтересованы учиться, чтобы узнать что-то новое и расширить свой опыт в мире. Чем больше вы учитесь, тем больше вы чувствуете растущую уверенность в вещах, что, в свою очередь, повышает вашу уверенность и заставляет вас ожидать большего для себя.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вам понравится работать в одиночку или за кулисами. Это отличный день для анализа, особенно в области собственности, наследства, вопросов страхования, налогов и задолженности.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это сказочный день для общения! Приложите усилия для общения с друзьями, партнерами и группами. Вам понравится общаться с представителями общественности, потому что вы хотите что-то сообщить другим. Это не будет улица с односторонним движением — вы также сможете узнать что-то новое!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Люди замечают вас сегодня! Они видят, насколько вы умны, умны и информированы. Воспользуйтесь любой возможностью, чтобы учить других или предоставить свои навыки и знания кому-то. Добро пожаловать в мир взаимопомощи!
Если ваш день рождения сегодня
Вы амбициозны, решительны и уверены в себе. Лично вы предпочитаете спокойную и гармоничную обстановку. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.