Ежедневный гороскоп. Среда, 6 марта 2019

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Новолуние в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня новолуние и в разное время Солнце и Луна выстроились в линию с Нептуном. Странным образом, это может заставить вас задуматься. Вы можете сомневаться в своих способностях что-то делать. Не принимайте это всерьез, потому что это временная путаница.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Легко идеализировать друга сегодня или члена группы. Ваше восхищение может даже внушить вам желание подражать этому человеку или изменить свои цели, чтобы вы пошли по их стопам. Это может быть хорошей идеей, но может и не быть.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы захотите представить определенный образ себя другим сегодня, особенно боссам и родителям. Вы можете стремиться быть тем, кем вы надеетесь стать, или это может быть просто поступок. И наоборот, кто-то может представить вам подобные вещи. Это сложный день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку сегодня вы цените красоту, дайте себе возможность насладиться красивыми местами и красивыми вещами. Посетите художественные галереи, музеи, красивые бутики или нетронутые парки, потому что вы будете вдохновлены творчеством других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте принятия важных финансовых решений сегодня, особенно если вы отдаете деньги или делитесь чем-то. Ваши идеалы вдохновляют, и из-за этого у вас может возникнуть соблазн отдать свое. Щедрость – это хорошо, но вы должны действовать, когда вы ясно знаете, что делаете. Сегодня нечетко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете слишком идеализировать партнера или близкого друга сегодня или они могут увидеть вас таким же идеалистическим способом, который может быть лестным, но это нереально. Поэтому очень тщательно обдумайте, прежде чем соглашаться на что-то важное, чтобы не сожалеть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть вдохновлены, чтобы помочь коллеге сегодня или кому-то, с кем вы сталкиваетесь через вашу работу. Или это же астрологическое влияние может вместо этого заставить вас чувствовать себя уставшим от мира и перегруженным задачами, с которыми вы сталкиваетесь. Не волнуйтесь, потому что это мимолетное влияние.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы находитесь в контакте со своей музой и своей творческой энергией, поэтому у вас могут быть творческие идеи о художественных проектах. Вы также можете чувствовать сочувствие к потребностям детей. Между тем, романтика может быть иллюзией.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы захотите помочь члену семьи сегодня, если сможете, потому что чувствуете искреннюю симпатию к его потребностям. Возможно, вы также захотите спланировать какое-то семейное событие, которое будет радостным, дружеским событием, потому что ваш идеализм пробуждается.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не беспокойтесь, если вы проводите много времени, мечтая сегодня или теряясь в фантастическом мире, потому что это очень легко сделать сегодня. В беседах с другими людьми уточните, что они говорят, потому что сегодня людей легко неправильно понять.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, делая покупки сегодня, потому что у вас будет соблазн потратить слишком много денег на элегантные, роскошные вещи. Позже вы можете удивиться, почему вы их вообще купили? Сохраните свои квитанции.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, чтобы реалистично взглянуть в зеркало и посмотреть изображение, которое вы создаете в своем мире. Что вы можете сделать, чтобы создать лучшее впечатление? Когда люди встречают вас, они сразу же оценивают вас – никогда не стоит недооценивать это. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Михаил Звездинский, певица Татьяна Буланова, актер Сергей Бурунов, легендарная женщина – космонавт Валентина Терешкова и писатель – сатирик ихаил Жванецкий разделяют ваш день рождения сегодня. Вы свободны духом и живете по своим собственным правилам. Вы перфекционист, который может вдохновлять других. Наслаждайтесь повышенной популярностью и теплыми дружескими отношениями с другими. Вы будете многим благодарны за этот год. Научитесь ценить счастье и красоту вокруг себя. В этом году вы сделаете важный выбор. Счастье имеет альтернативы.