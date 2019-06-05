Ежедневный гороскоп, среда 5 июня 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок с 8:15 до 9:45. После этого Луна движется из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих трех недель вы можете интеллектуально отстраниться от других, хотя, возможно, вы будете больше связаны с родителями. Будут семейные дискуссии и необходимость решения домашнего ремонта. Подумайте о том, как ваша домашняя жизнь соответствует или не соответствует вашим потребностям.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих трех недель вы будете заряжены психикой, потому что Меркурий находится в той части вашего графика, где он живет. Это будет стимулировать все виды интеллектуальной деятельности. Сейчас не время отдыхать. A наоборот! Темп ваших дней будет ускоряться!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих трех недель вы уделите больше внимания деньгам, денежному потоку и вашим ценностям. Вы будете уделять больше внимания планированию и рассмотрению покупок или зарабатывания денег. Вы можете вступить в переговоры с другими о собственности и деньгах.

Рак (21 июня-22 июля)

Меркурий находится в вашем знаке в течение следующих трех недель, что делает вас более разговорчивым и стремящимся выразить свою точку зрения другим. Вы хотите поделиться своими идеями! (Ваш ум будет быстро переходить от проблемы к проблеме.) Это хорошее время, чтобы уйти и путешествовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Меркурий прячется в вашем графике в течение следующих трех недель, а это значит, что вы захотите спокойно работать и самостоятельно проводить исследования. Вы будете более осведомлены о скрытых сторонах вашей личности, которая освещает. В конце концов, разве не наш квест «Познай себя»?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете связаны с молодыми людьми в течение следующих нескольких недель. Это также отличное время для изучения ваших целей и вашего отношения к друзьям и группам. Никогда не стоит недооценивать, насколько сильно на вас влияют люди, с которыми вы общаетесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих трех недель Меркурий находится на вершине вашей диаграммы, побуждая вас задуматься о своей профессии, карьере и направлении жизни в целом. Вы могли бы начать новые исследования, чтобы помочь вашей карьере. Это хорошее время, чтобы поговорить с начальством, работодателями и родителями. «Как дела?»

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих трех недель Меркурий находится в той части вашего графика, которая побуждает вас учиться и узнавать больше, поэтому будет легко закончить статьи и рукописи. Однако, Меркурий также заставит вас хотеть бросить это и путешествовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш интерес к долевой собственности, финансовым завещаниям, наследствам и всему, чем вы владеете совместно с другими, увеличится в течение следующих трех недель. У вас может быть откровенная дискуссия о деньгах или сексе, потому что вы не сосредоточены на случайных, тривиальных вещах прямо сейчас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку Меркурий будет стоять напротив вашего знака в течение следующих трех недель, сейчас самое время прояснить и объяснить проблемы близкому другу или партнеру. Обсудите и исследуйте трудности, которые возникают в отношениях, потому что вы будете услышаны. Это также хорошее время для подписания контрактов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете более практичны в своем подходе к работе в течение следующих трех недель. Вы будете внимательны к деталям и сможете отточить свою технику в чем-то. Вы хотите сделать все как можно лучше! (Остерегайтесь критиковать коллег.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете шутить в следующие три недели и захотите потратить время на чтение, написание, игры и выполнение всего, что требует умственной ловкости. Короткие поездки и отдых порадуют, наряду со спортивными мероприятиями, вечеринками и веселыми мероприятиями с детьми.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский, актриса Елена Воробей и певец, телеведущий и шоумен Вальдис Пельш разделяют ваш день рождения сегодня. Вам нравится делать вещи в своем собственном темпе. Однако, когда это необходимо – вы делаете шаг вперед, чтобы поступить правильно. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.