Ежедневный гороскоп, среда 31 июля 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

До 8:15 вечера у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это смешанный день. Ваше основное внимание будет уделено дому, семье и вашей личной жизни. У вас может быть важный разговор с женщиной-членом семьи. Это жаркий и холодный день, потому что иногда вы сталкиваетесь с конфликтом, а иногда – плавным ходом. Это жизнь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш подход к событиям сегодня более эмоциональный. Вот почему вы будете руководствоваться своей интуицией, а не мозгом. Да, вы пойдете далеко со своими догадками. Общаясь с другими, вы хотите настоящий разговор, а не поверхностную болтовню.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Может быть путаница в финансовых вопросах сегодня. Сначала вы чувствуете себя заблокированным. Тогда вы решаете двигаться вперед и действовать, возможно, что-то купить? Затем, позже, вы чувствуете одержимость тем, что вы делаете. Это день взлета и падения. Расслабьтесь.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, поэтому вы чувствуете себя более эмоционально. (Это говорит о многом, потому что вы чувствительный.) Утром вы можете чувствовать себя заблокированным, имея дело с авторитетными фигурами или кем-то постарше. Тогда все хорошо в течение большей части дня. Однако ближе к концу дня может начаться борьба за власть. Оставайтесь спокойными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку в вашем знаке три планеты, вы летите в своих цветах! Однако сегодня вы, возможно, захотите занять место сзади и вести себя сдержанно. Держитесь подальше от проблем с определенными людьми на работе. Сделайте это легко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с подругой или членом группы будет значимым сегодня. Вначале все может быть сложно, но затем будет достигнуто какое-то понимание. Однако в конце дня кто-то будет настойчиво добиваться своего. Почти навязчиво! Это можете быть вы?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваше общение с авторитетными фигурами будет колебаться от простого к сложному. Рано утром вы можете встретиться с препятствиями или противодействием. Тогда все смягчится, но к концу дня кто-то может получить свою резервную копию снова. Наберитесь терпения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что утром и в конце дня вы можете запутаться с кем-то из-за этих раздражающих тем. Не ищите неприятностей, потому что вам будет легко.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Конфликты по поводу общей собственности, наследства и страховых споров, вероятно, сегодня. Даже если вы правильно поняли факты, люди сегодня эмоциональны, что не всегда помогает. Терпение – ваш лучший союзник. Не прыгайте сразу, сначала подумайте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в знаке, который на 180 градусов противоположен вам, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. По сути, это означает, что вы должны быть любезны, терпеливы и быть готовыми ослабить кого-то еще. Это не страшно. Это то, какими мы должны быть каждый день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не будьте слишком настойчивы на работе сегодня, особенно утром или вечером, потому что вы об этом пожалеете. Иногда, когда мы сталкиваемся с препятствиями, вместо того, чтобы сталкиваться с ними, мы должны идти вокруг. Это то, что вы должны сделать сегодня. Не будьте слишком раздражительными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте терпеливы с детьми сегодня и аналогичным образом, будьте терпеливы с вашим романтическим партнером, потому что в утренние и поздние вечера, есть несколько моментов, когда может иметь место беспокойство. Кроме этого, это довольно спокойный день.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Эди́та Пье́ха разделяет ваш день рождения сегодня. Вы верный, трудолюбивый, сострадательный и остроумный. Вы выражаете себя ясно в практической манере. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.