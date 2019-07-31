АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.38
 70.60
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.07.2019, 0:39
Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря
31.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 31 июля 2019
30.07.2019, 21:10
Политика
Владислав Васильев зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 21:05
Судебная хроника
Эксклюзив
Видео освобождения народного бизнесмена Георгия Карамзина
30.07.2019, 18:57
Официально
В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)»  подготовка к зиме идет по плану
30.07.2019, 18:30
Политика
Петр Андросов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 17:32
Якутск
В Якутске состоялась 1-ая регата
30.07.2019, 17:29
Официально
График плановых работ энергетиков на 31 июля
30.07.2019, 17:08
Политика
В Ил Тумэне поражены «непонятным ответом» спикера
30.07.2019, 16:29
Происшествия
ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие
30.07.2019, 16:24
Происшествия
Водолазы Службы спасения Якутии достали еще одного утонувшего
30.07.2019, 16:10
Происшествия
Фотофакт
Возгорание свалки в селе Маган локализовано
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: вице-мэр освобожден из СИЗО (обновлено)
30.07.2019, 15:48
Политика
Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад
30.07.2019, 15:24
Якутск
О новой схеме автобусного маршрута № 9
30.07.2019, 15:20
Общество
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии
30.07.2019, 14:50
Политика
Константин Платонов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 14:45
Происшествия
Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней
30.07.2019, 14:24
Общество
Новый пост самой элегантной якутянки
30.07.2019, 14:20
Общество
Эксклюзив
Якутские медсестры спасли утопающего!
30.07.2019, 14:00
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Российский фонд фундаментальных исследований
30.07.2019, 13:30
Спорт
Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве
30.07.2019, 13:00
Культура & Образование
Анонс
Какую историю хранит в себе одежда якутского народа?
30.07.2019, 12:51
Происшествия
Фотофакт
В Якутске опрокинулся грузовик
30.07.2019, 12:50
Общество
Позитив
Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке
30.07.2019, 12:39
Красота & Здоровье
Анонс
В парке расскажут о психологическом здоровье
30.07.2019, 12:27
Культура & Образование
Сахавуд — лидер!
30.07.2019, 12:14
Происшествия
Мошенничество в социальных сетях
30.07.2019, 12:02
Красота & Здоровье
Горжусь нашей лабораторной службой!
30.07.2019, 11:54
Политика
Резонанс
Кто возглавит «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис»?
30.07.2019, 11:50
Происшествия
В Якутии пациент украл полмиллиона рублей у соседа по палате
30.07.2019, 11:48
Культура & Образование
В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений
30.07.2019, 11:39
Экономика
Кадровые изменения в «Саханефтегазсбыте»
30.07.2019, 11:38
Общество
Эскимос из Чукотки, полюбивший Нижнюю Колыму
30.07.2019, 11:25
Происшествия
В Якутске обокрали комиссионку
30.07.2019, 11:19
Происшествия
Фотофакт
Пыль на дороге спровоцировала автоаварию в Якутии
30.07.2019, 11:13
Судебная хроника
Злой язык довел жителя Якутска до суда
30.07.2019, 11:00
Якутск
Объявление
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
30.07.2019, 10:48
Происшествия
Дерзкое происшествие произошло в школе
30.07.2019, 10:36
Общество
Якутяне рассказали, как выбирают работодателей
30.07.2019, 10:24
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
30.07.2019, 10:12
Якутия
В Якутске проходит выездная сессия ВЭФ-2019
30.07.2019, 10:01
Судебная хроника
В Якутии наказаны казенное учреждение и его руководитель
30.07.2019, 9:49
Экономика
«Камелек» представляет свадебную новинку «Уруу туьулгэтэ»
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
30.07.2019, 9:37
Происшествия
Пожары в Якутии: поджог?
30.07.2019, 9:25
Якутия
Участники выездной сессии ВЭФ-2019 обсудили вклад МФО
30.07.2019, 9:13
Культура & Образование
Видео
Театральный проект запустили на якутских рудниках Nordgold
30.07.2019, 9:00
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: развитие железнодорожной инфраструктуры станции Нижний Бестях
30.07.2019, 0:37
Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства и журналиста
30.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
29.07.2019, 21:41
Общество
Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ
29.07.2019, 21:07
Якутия
Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля
29.07.2019, 21:03
Происшествия
В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ
29.07.2019, 19:50
Красота & Здоровье
В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант
29.07.2019, 19:49
Якутия
Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
29.07.2019, 19:47
Якутия
Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд
29.07.2019, 19:40
Общество
Денис Тон уволился и покинул Якутск
29.07.2019, 19:20
Общество
Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию
29.07.2019, 18:44
Якутия
Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо
29.07.2019, 18:11
Официально
График плановых работ энергетиков на 30 июля
29.07.2019, 17:43
Финансы
Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком
29.07.2019, 17:41
Официально
Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями
29.07.2019, 17:36
Происшествия
Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело
29.07.2019, 16:50
Якутия
Лето с пользой: завершилась уникальная «Академия творческих каникул»
29.07.2019, 16:10
Политика
Василий Жирков зарегистрирован кандидатом
29.07.2019, 16:04
Происшествия
Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске
29.07.2019, 15:40
Красота & Здоровье
На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова
29.07.2019, 15:39
Политика
Кандидатом зарегистрирована Мотрена Дьяконова
29.07.2019, 15:25
Официально
ЯТЭК» поможет найти свое призвание
29.07.2019, 14:59
Якутия
Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 
Гороскоп
31 июля 2019, 0:01
170

Ежедневный гороскоп, среда 31 июля 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о Луне

До 8:15 вечера у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это смешанный день. Ваше основное внимание будет уделено дому, семье и вашей личной жизни. У вас может быть важный разговор с женщиной-членом семьи. Это жаркий и холодный день, потому что иногда вы сталкиваетесь с конфликтом, а иногда – плавным ходом. Это жизнь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш подход к событиям сегодня более эмоциональный. Вот почему вы будете руководствоваться своей интуицией, а не мозгом. Да, вы пойдете далеко со своими догадками. Общаясь с другими, вы хотите настоящий разговор, а не поверхностную болтовню.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Может быть путаница в финансовых вопросах сегодня. Сначала вы чувствуете себя заблокированным. Тогда вы решаете двигаться вперед и действовать, возможно, что-то купить? Затем, позже, вы чувствуете одержимость тем, что вы делаете. Это день взлета и падения. Расслабьтесь.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, поэтому вы чувствуете себя более эмоционально. (Это говорит о многом, потому что вы чувствительный.) Утром вы можете чувствовать себя заблокированным, имея дело с авторитетными фигурами или кем-то постарше. Тогда все хорошо в течение большей части дня. Однако ближе к концу дня может начаться борьба за власть. Оставайтесь спокойными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку в вашем знаке три планеты, вы летите в своих цветах! Однако сегодня вы, возможно, захотите занять место сзади и вести себя сдержанно. Держитесь подальше от проблем с определенными людьми на работе. Сделайте это легко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с подругой или членом группы будет значимым сегодня. Вначале все может быть сложно, но затем будет достигнуто какое-то понимание. Однако в конце дня кто-то будет настойчиво добиваться своего. Почти навязчиво! Это можете быть вы?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваше общение с авторитетными фигурами будет колебаться от простого к сложному. Рано утром вы можете встретиться с препятствиями или противодействием. Тогда все смягчится, но к концу дня кто-то может получить свою резервную копию снова. Наберитесь терпения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что утром и в конце дня вы можете запутаться с кем-то из-за этих раздражающих тем. Не ищите неприятностей, потому что вам будет легко.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Конфликты по поводу общей собственности, наследства и страховых споров, вероятно, сегодня. Даже если вы правильно поняли факты, люди сегодня эмоциональны, что не всегда помогает. Терпение – ваш лучший союзник. Не прыгайте сразу, сначала подумайте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в знаке, который на 180 градусов противоположен вам, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. По сути, это означает, что вы должны быть любезны, терпеливы и быть готовыми ослабить кого-то еще. Это не страшно. Это то, какими мы должны быть каждый день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не будьте слишком настойчивы на работе сегодня, особенно утром или вечером, потому что вы об этом пожалеете. Иногда, когда мы сталкиваемся с препятствиями, вместо того, чтобы сталкиваться с ними, мы должны идти вокруг. Это то, что вы должны сделать сегодня. Не будьте слишком раздражительными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте терпеливы с детьми сегодня и аналогичным образом, будьте терпеливы с вашим романтическим партнером, потому что в утренние и поздние вечера, есть несколько моментов, когда может иметь место беспокойство. Кроме этого, это довольно спокойный день.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Эди́та Пье́ха разделяет ваш день рождения сегодня. Вы верный, трудолюбивый, сострадательный и остроумный. Вы выражаете себя ясно в практической манере. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
25.07.2019, 11:54
Якутск
Эксклюзив
Кадровые перестановки в мэрии Якутска
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: вице-мэр освобожден из СИЗО (обновлено)
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Официально
30.07.2019

В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)»  подготовка к зиме идет по плану

Официально
30.07.2019

График плановых работ энергетиков на 31 июля

Происшествия
30.07.2019

ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие

Фотофакт
Происшествия
30.07.2019

Возгорание свалки в селе Маган локализовано

Якутск
30.07.2019

О новой схеме автобусного маршрута № 9

Интервью
Общество
30.07.2019

Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии

Общество
30.07.2019

Новый пост самой элегантной якутянки

Эксклюзив
Общество
30.07.2019

Якутские медсестры спасли утопающего!