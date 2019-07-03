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03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
03.07.2019, 0:07
Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителей
03.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 3 июля 2019
02.07.2019, 22:37
Культура & Образование
Анонс
Якутян приглашают на выставку приморского художника Владимира Листрового
02.07.2019, 21:02
Общество
Некролог
Союз строителей Якутии соболезнует
02.07.2019, 20:51
Политика
Экстра
Кадровые указы Ил Дархана
02.07.2019, 18:59
Якутск
Ысыах Якутской городской Думы встретил гостей
02.07.2019, 18:48
Светская хроника
Сардана Авксентьева празднует день рождения
02.07.2019, 18:39
Якутия
Ысыах Олонхо-2020 пройдет в многонациональной Олекме
02.07.2019, 18:37
Общество
Как молодогвардейцы подружились с ветераном тыла Валентиной Роженковой
02.07.2019, 18:00
Якутия
Кирилл Бычков: Нельзя рассматривать развитие Севморпути в отрыве от реки Лены
02.07.2019, 17:45
Якутия
ДДН им. А.Е. Кулаковского представил праздничный концерт на Ысыахе Туймаады 
02.07.2019, 17:43
Происшествия
Лесной пожар в Мирнинском районе подошел к газопроводу
02.07.2019, 17:34
Общество
Фотофакт
Ремонт в Ил Тумэне
02.07.2019, 17:30
Якутия
Более 15 тысяч человек съедутся на Спортивные игры народов республики в Амгу 
02.07.2019, 17:15
Красота & Здоровье
Федот Тумусов присутствовал на открытии Отделения традиционной медицины
02.07.2019, 17:00
Якутия
Якутяне в финале Национального чемпионата по стратегии и управлению
02.07.2019, 16:50
Якутия
«Соединим Литву в Якутии»: литовские делегации в северной республике
02.07.2019, 16:40
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
02.07.2019, 16:15
Погода
Что обещают синоптики?
02.07.2019, 16:00
Спорт
Интервью
Боотур из АО «Сахатранснефтегаз»: Алексей Иванов – постоянный участник Игр Дыгына
02.07.2019, 15:45
Происшествия
В Якутии директор строительной фирмы обманул дольщиков на 35 млн рублей
02.07.2019, 15:35
Происшествия
Фотофакт
Разрушительный ветер в Сунтарском улусе
02.07.2019, 15:30
Экономика
Идет завоз ГСМ в Верхнеколымский район  
02.07.2019, 15:20
Экономика
Анонс
До конца акции СК «Стерх» с розыгрышем призов осталось два дня
02.07.2019, 15:10
Происшествия
Прокуратура выявила нарушения при реконструкции ВПП в аэропорту Якутска
02.07.2019, 15:00
Экология
Резонанс
Базальтовый завод загрязняет реку Лену химикатами?
02.07.2019, 14:45
Экономика
Якутский филиал Почты России возглавил Петр Птицын
02.07.2019, 14:30
Экономика
ЯТЭК: Милости просим в наш тусулгэ!
02.07.2019, 14:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк и Намский улус заключили соглашение о сотрудничестве
02.07.2019, 13:00
Финансы
Интервью
Специальное предложение для пенсионеров: наличные без комиссии с любого банкомата
02.07.2019, 12:48
Происшествия
Бывший зек нашел телефон, теперь ему грозит 6 лет тюрьмы
02.07.2019, 12:36
Якутия
Цифровизация медицины – важнейшее направление работы правительства Якутии
02.07.2019, 12:25
Экономика
Реклама
Лимонады «Натахтари» в сети супермаркетов «Алмаз»
02.07.2019, 12:10
Происшествия
Сутки без интернета провели жители Маганского тракта
02.07.2019, 11:58
Экономика
Ограничения энергоснабжения происходят по вине водителей
02.07.2019, 11:47
Якутия
В Амгинском районе открывается музей-усадьба Николая Захарова
02.07.2019, 11:38
Финансы
Налоговая: В отпуск без долгов!
02.07.2019, 11:35
Судебная хроника
Бизнесмен обвиняется в продаже имущества администрации Ленска
02.07.2019, 11:27
Общество
Некролог
«Сахатранснефтегаз» выражает соболезнование Ивану Макарову
02.07.2019, 11:23
Финансы
«Туесок» — новый сезонный вклад от Алмазэргиэнбанка!
02.07.2019, 11:23
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Якутии
02.07.2019, 11:11
Происшествия
Мужчина похитил смартфон у якутянки, пока провожал её до дома
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
02.07.2019, 10:59
Экономика
Якутскэнерго заключило с рядом управляющих компаний договора цессии
02.07.2019, 10:50
Якутск
Сардана Авксентьева обеспокоена
02.07.2019, 10:45
Общество
Некролог
«Водоканал» выражает соболезнования
02.07.2019, 10:38
Общество
Работникам «Якутцемента» зарплата выплачена в срок
02.07.2019, 10:32
Происшествия
Фотофакт
В Якутии по вине отца пострадал годовалый ребенок
02.07.2019, 10:26
Якутия
Космонавт «приземлился» в якутском селе
02.07.2019, 10:14
Происшествия
В республике горели двухэтажки
02.07.2019, 10:07
Культура & Образование
ЯГСХА приглашает на ярмарку «Профориентация-2019»
02.07.2019, 9:57
Якутия
Международная конференция по сохранению языков народов мира проходит в Якутске
02.07.2019, 9:46
Якутск
Объявление
В столице Якутии улицу закрыли на месяц
02.07.2019, 9:34
Судебная хроника
Больные с открытой формой туберкулеза свободно гуляли по Нюрбе
02.07.2019, 9:22
Экономика
Объявление
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
02.07.2019, 9:11
Судебная хроника
В Якутске направили в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства
02.07.2019, 9:04
Происшествия
Видео
Резонанс
В Якутии силовики задержали главу наслега: как это было
02.07.2019, 9:00
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 2 июля
02.07.2019, 0:06
Общество
Сегодня день рождения мэров, проректора, артистов и журналиста
02.07.2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, вторник 2 июля 2019
01.07.2019, 23:08
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01.07.2019, 22:44
Культура & Образование
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Андрей Борисов: Музыкой должны заниматься все люди планеты!
01.07.2019, 19:00
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О сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе
01.07.2019, 18:59
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Медведев объявил курс на перемены «Единой России»
01.07.2019, 18:12
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01.07.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутии вышла книга о каюрах-алмазных проводниках
01.07.2019, 17:48
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Фотографии смертельного ДТП в Якутии
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
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В Нерюнгри наркополицейские задержали пятерых человек
Гороскоп
3 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, среда 3 июля 2019

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Новолуние сегодня в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее новолуние – идеальный день, чтобы подумать, как улучшить ваши отношения с членами семьи, а также, что вы можете сделать, чтобы улучшить место где вы живете? Это единственное новолуние за весь год, которое поддерживает эти резолюции.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Каждое новолуние – это возможность принимать решения. Сегодняшнее новолуние призывает вас соблюдать свой стиль общения. Вы понятный коммуникатор? Люди вас понимают? Когда другие говорят, вы действительно их слушаете?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее новолуние – это ваше отношение к деньгам. Ваше отношение: «Легко приходит, легко уходит?» Как вы думаете, деньги являются корнем всего зла? Наше отношение к чему-либо влияет на то, как оно проявляется в нашей жизни. Думайте об этом.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке за весь год, а это значит, что сейчас самое время спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить образ, который вы создаете в своем мире. Покупки для гардероба? Прическа? Очки? Идеи?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее новолуние происходит в скрытой части вашего графика, поэтому вы можете задуматься. Это хороший день, чтобы спросить себя, как вы можете подорвать себя. В чем вы свой злейший враг? Какие у вас есть образцы поведения, которые являются саморазрушительными? (У всех нас есть они.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня «Новолуние» – это  ваш шанс подумать о роли, которую друзья, клубы и организации играют в вашей жизни. Довольны ли вы своими друзьями? Вы обращаетесь к другим или ожидаете, что они придут к вам? Люди, с которыми вы проводите время – это люди, с которыми вы хотите быть?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новолуние сегодня находится наверху вашей диаграммы, и это единственный день в течение всего года, когда это происходит. Это означает, что пришло время подвести итоги и обдумать направление своей жизни. Проверьте свое отношение к авторитетным фигурам, таким как ваш начальник, полиция, суды, правительство или ваши родители.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Какое дальнейшее образование обогатит вашу жизнь и улучшит ваши рабочие навыки? Точно так же, какое путешествие вы могли бы сделать, чтобы вы могли чувствовать себя счастливее и чувствовать себя более довольными? Как вы можете расширить свой мир?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это один из лучших дней в году, чтобы думать о сокращении вашего долга; и как вы можете наилучшим образом справляться с богатством и ресурсами других людей – это включает задолженность по кредитной карте, общее имущество, налоги, вопросы страхования и наследства. Есть идеи?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новолуние сегодня происходит в вашем Доме Партнерств и Отношений, поэтому это идеальный день, чтобы подумать об этом. Подсознательно мы ищем тех людей, которые подтверждают наши убеждения об отношениях. Каковы ваши убеждения? Что происходит, когда вы находитесь в отношениях?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это один из лучших дней в году, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою работу и как вы делаете свою работу, а также, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье. Это две важные области вашей жизни. Это новолуние может также вызвать идеи о домашних животных.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Важно сочетать работу дома и на работе с элементами игры и отдыха. Считаете ли вы, что у вас здоровый баланс работы и игры в вашей жизни? Сегодняшнее новолуние — лучший день, чтобы подумать об этом. Как часто вы выражаете свое творчество?

Если ваш день рождения сегодня

Певец Родион Газманов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы заботливы, благотворительны и спонтанны. У вас есть остроумие и юмор, и вы очень креативны. Это веселый год! Вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Естественно, вы будете пользоваться повышенной популярностью и теплыми дружескими отношениями. Вы также сделаете важный выбор – выбирайте мудро.

Источник: SAKHALIFE.RU
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02.07.2019

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Некролог
Общество
02.07.2019

Союз строителей Якутии соболезнует

Якутск
02.07.2019

Ысыах Якутской городской Думы встретил гостей

Светская хроника
02.07.2019

Сардана Авксентьева празднует день рождения

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02.07.2019

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02.07.2019

Боотур из АО «Сахатранснефтегаз»: Алексей Иванов – постоянный участник Игр Дыгына

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02.07.2019

В Якутии директор строительной фирмы обманул дольщиков на 35 млн рублей

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02.07.2019

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