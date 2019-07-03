Ежедневный гороскоп, среда 3 июля 2019

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Новолуние сегодня в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее новолуние – идеальный день, чтобы подумать, как улучшить ваши отношения с членами семьи, а также, что вы можете сделать, чтобы улучшить место где вы живете? Это единственное новолуние за весь год, которое поддерживает эти резолюции.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Каждое новолуние – это возможность принимать решения. Сегодняшнее новолуние призывает вас соблюдать свой стиль общения. Вы понятный коммуникатор? Люди вас понимают? Когда другие говорят, вы действительно их слушаете?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее новолуние – это ваше отношение к деньгам. Ваше отношение: «Легко приходит, легко уходит?» Как вы думаете, деньги являются корнем всего зла? Наше отношение к чему-либо влияет на то, как оно проявляется в нашей жизни. Думайте об этом.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке за весь год, а это значит, что сейчас самое время спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить образ, который вы создаете в своем мире. Покупки для гардероба? Прическа? Очки? Идеи?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее новолуние происходит в скрытой части вашего графика, поэтому вы можете задуматься. Это хороший день, чтобы спросить себя, как вы можете подорвать себя. В чем вы свой злейший враг? Какие у вас есть образцы поведения, которые являются саморазрушительными? (У всех нас есть они.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня «Новолуние» – это ваш шанс подумать о роли, которую друзья, клубы и организации играют в вашей жизни. Довольны ли вы своими друзьями? Вы обращаетесь к другим или ожидаете, что они придут к вам? Люди, с которыми вы проводите время – это люди, с которыми вы хотите быть?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новолуние сегодня находится наверху вашей диаграммы, и это единственный день в течение всего года, когда это происходит. Это означает, что пришло время подвести итоги и обдумать направление своей жизни. Проверьте свое отношение к авторитетным фигурам, таким как ваш начальник, полиция, суды, правительство или ваши родители.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Какое дальнейшее образование обогатит вашу жизнь и улучшит ваши рабочие навыки? Точно так же, какое путешествие вы могли бы сделать, чтобы вы могли чувствовать себя счастливее и чувствовать себя более довольными? Как вы можете расширить свой мир?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это один из лучших дней в году, чтобы думать о сокращении вашего долга; и как вы можете наилучшим образом справляться с богатством и ресурсами других людей – это включает задолженность по кредитной карте, общее имущество, налоги, вопросы страхования и наследства. Есть идеи?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новолуние сегодня происходит в вашем Доме Партнерств и Отношений, поэтому это идеальный день, чтобы подумать об этом. Подсознательно мы ищем тех людей, которые подтверждают наши убеждения об отношениях. Каковы ваши убеждения? Что происходит, когда вы находитесь в отношениях?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это один из лучших дней в году, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою работу и как вы делаете свою работу, а также, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье. Это две важные области вашей жизни. Это новолуние может также вызвать идеи о домашних животных.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Важно сочетать работу дома и на работе с элементами игры и отдыха. Считаете ли вы, что у вас здоровый баланс работы и игры в вашей жизни? Сегодняшнее новолуние — лучший день, чтобы подумать об этом. Как часто вы выражаете свое творчество?

Если ваш день рождения сегодня

Певец Родион Газманов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы заботливы, благотворительны и спонтанны. У вас есть остроумие и юмор, и вы очень креативны. Это веселый год! Вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Естественно, вы будете пользоваться повышенной популярностью и теплыми дружескими отношениями. Вы также сделаете важный выбор – выбирайте мудро.