Ежедневный гороскоп среда 29 мая 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна
Луна в знаке
Овен ♈
Предупреждение о Луне
Избегайте покупок или важных решений сегодня до полудня. После этого Луна движется из Рыб в Овен.
Овен (21 марта-19 апреля)
Оставайтесь на связи с Предупреждением о Луне, потому что это утро – сумасшедшее. Держитесь незаметно и за кадром. Однако, как только Луна войдет в ваш знак (полдень), тогда все системы сработают, и вы получите силу!
Телец (20 апреля — 20 мая)
Это прекрасный день, чтобы пообщаться и насладиться компанией друзей и групп. Не соглашайтесь ни на что важное, пока Лунная тревога не закончится. Сейчас вас привлекают люди, потому что, имея в своем знаке прекрасную Венеру, вы очаровательны и добры ко всем.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Вы высоки, а именно этим утром. (Личные данные о вашей личной жизни могут быть общедоступными.) Однако сегодня утро – плохой день, чтобы соглашаться на что-то важное или принимать решения. Ничего не предлагайте. После полудня наслаждайтесь хорошими временами с другими
Рак (21 июня-22 июля)
Это утро полно нежных мечтаний и далеких желаний, особенно связанных с путешествиями и успехами в издательском деле. Тем не менее, сегодня утром оповещение о Луне, поэтому отложите важные решения и покупки до позднего дня. В это время вы можете оказаться в противоречии с авторитетной фигурой.
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня утром вы можете сосредоточиться на вопросах общего имущества, наследства и страхования, однако из-за предупреждения о Луне это плохое время для принятия решений в отношении этих областей. Дождитесь окончания оповещения о Луне (полдень). Тогда у вас есть зеленый свет для действий!
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими сегодня утром, пока Луна находится напротив вашего знака. Это будет оповещение о Луне до полудня, так что не соглашайтесь ни на что важное. После этого сосредоточьтесь на финансовых вопросах, долевой собственности и наследстве.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодняшний день начинается с оповещения о Луне, что означает не соглашаться на что-либо важное и ограничивать свои расходы едой, газом и развлечениями. Однако, после полудня, когда Лунная тревога закончилась, вы можете действовать, но будьте готовы сотрудничать с другими.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Это утро – творческое время! Вам легко мыслить нестандартно. Это прекрасное время, чтобы пообщаться с другими. Это также прекрасное время, чтобы насладиться игрой с детьми. К полудню по вы готовы к работе.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Возможно, вы захотите сегодня сыграть сумасшедшего или поспать. Вам понравится отдыхать дома, однако отложите важные семейные обсуждения или покупки до полудня, когда Лунное оповещение закончится сегодня.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Это слабый день из-за предупреждения о Луне до полудня. Просто плывите по течению и ограничивайте свои расходы едой, газом и развлечениями. После этого может состояться серьезная дискуссия с членом семьи.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Избегайте важных финансовых решений или покупок чего-либо, кроме еды, газа и развлечений, до полудня сегодня, особенно если вы сосредоточены на финансовых вопросах. После этого все системы работают и вы будете заняты!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня начинается с Луны в вашем знаке (до полудня), однако, есть предупреждение о Луне, поэтому вы чувствуете расплывчатость и отсутствие направления. Тем не менее, это приятное, творческое время, особенно для искусства и общения с другими. Когда все закончится – займитесь делом.
Если ваш день рождения сегодня
Певица Кайли Миноуг и актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю Шевелеву в фильме «Ирония судьбы или с легким паром» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы берете дела только тогда, когда вы готовы к ним. Вот почему вы защищаете свою конфиденциальность. В этом году вы закроете много дел, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.