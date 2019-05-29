Ежедневный гороскоп среда 29 мая 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке

Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений сегодня до полудня. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Оставайтесь на связи с Предупреждением о Луне, потому что это утро – сумасшедшее. Держитесь незаметно и за кадром. Однако, как только Луна войдет в ваш знак (полдень), тогда все системы сработают, и вы получите силу!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться и насладиться компанией друзей и групп. Не соглашайтесь ни на что важное, пока Лунная тревога не закончится. Сейчас вас привлекают люди, потому что, имея в своем знаке прекрасную Венеру, вы очаровательны и добры ко всем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы высоки, а именно этим утром. (Личные данные о вашей личной жизни могут быть общедоступными.) Однако сегодня утро – плохой день, чтобы соглашаться на что-то важное или принимать решения. Ничего не предлагайте. После полудня наслаждайтесь хорошими временами с другими

Рак (21 июня-22 июля)

Это утро полно нежных мечтаний и далеких желаний, особенно связанных с путешествиями и успехами в издательском деле. Тем не менее, сегодня утром оповещение о Луне, поэтому отложите важные решения и покупки до позднего дня. В это время вы можете оказаться в противоречии с авторитетной фигурой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня утром вы можете сосредоточиться на вопросах общего имущества, наследства и страхования, однако из-за предупреждения о Луне это плохое время для принятия решений в отношении этих областей. Дождитесь окончания оповещения о Луне (полдень). Тогда у вас есть зеленый свет для действий!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими сегодня утром, пока Луна находится напротив вашего знака. Это будет оповещение о Луне до полудня, так что не соглашайтесь ни на что важное. После этого сосредоточьтесь на финансовых вопросах, долевой собственности и наследстве.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодняшний день начинается с оповещения о Луне, что означает не соглашаться на что-либо важное и ограничивать свои расходы едой, газом и развлечениями. Однако, после полудня, когда Лунная тревога закончилась, вы можете действовать, но будьте готовы сотрудничать с другими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это утро – творческое время! Вам легко мыслить нестандартно. Это прекрасное время, чтобы пообщаться с другими. Это также прекрасное время, чтобы насладиться игрой с детьми. К полудню по вы готовы к работе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вы захотите сегодня сыграть сумасшедшего или поспать. Вам понравится отдыхать дома, однако отложите важные семейные обсуждения или покупки до полудня, когда Лунное оповещение закончится сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это слабый день из-за предупреждения о Луне до полудня. Просто плывите по течению и ограничивайте свои расходы едой, газом и развлечениями. После этого может состояться серьезная дискуссия с членом семьи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте важных финансовых решений или покупок чего-либо, кроме еды, газа и развлечений, до полудня сегодня, особенно если вы сосредоточены на финансовых вопросах. После этого все системы работают и вы будете заняты!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня начинается с Луны в вашем знаке (до полудня), однако, есть предупреждение о Луне, поэтому вы чувствуете расплывчатость и отсутствие направления. Тем не менее, это приятное, творческое время, особенно для искусства и общения с другими. Когда все закончится – займитесь делом.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Кайли Миноуг и актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю Шевелеву в фильме «Ирония судьбы или с легким паром» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы берете дела только тогда, когда вы готовы к ним. Вот почему вы защищаете свою конфиденциальность. В этом году вы закроете много дел, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.