Ежедневный гороскоп. Среда, 27 февраля 2019

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете агрессивны в финансовых сделках сегодня. Это относится как к тому, как вы зарабатываете свои деньги, особенно в конкурентной борьбе, так и к тому, как вы хотите их тратить. По сути, вы будете отождествлять себя с тем, что у вас есть сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много драйва и энергии – без вопросов. Поскольку вы идете напролом, знайте об этом. Конечно, вы можете использовать эту агрессивную энергию, если вам нужно защитить себя или взять на себя ответственность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите глаза открытыми сегодня! Боссы и ВИПы восхищаются вами – это само собой разумеющееся. Вы должны больше, чем обычно, сотрудничать с партнерами и близкими друзьями, потому что Луна находится напротив вашего знака. Это тоже данность. Но подлое влияние намекает на то, что кто-то может работать против ваших интересов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете сплотить свои войска и заставить их маршировать, потому что вы обладаете огромной харизмой и влиянием на других, особенно в неожиданных ситуациях. Серьезно, вы можете использовать этот навык для достижения своих целей.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время ваши амбиции пробудились! Смотрите в мир! Поскольку вы сосредоточены на собственности, наследствах и завещаниях, если вы столкнетесь со спорами в этих областях, ваши намерения воплотятся в жизнь. Это также жаркий, сексуальный день! О да.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня такие сильные чувства по поводу проблем, особенно связанных с политикой, религией или национальными вопросами. Тем не менее, вы также можете направить эту энергию на изучение и написание или юридических дебатов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете эффективно защищать собственность или права кого-либо еще сегодня. Аналогичным образом, если вам придется защищать свою справедливую долю наследства или оспариваемый объем имущества – вы сделаете это успешно. (В частном порядке ваше сексуальное влечение повышено. Хм.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте споров с партнерами и близкими друзьями, потому что в чем может быть преимущество? Гнев только делает всех несчастными – это его единственная цель. Другими словами, все проигрывают. Избегайте людей или ситуаций, которые вас раздражают. Награда за хорошее поведение

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы проделаете огромную работу сегодня, потому что вы фанатичны и энергичны! Тем не менее, имейте в виду, что ваш энергетический уровень настолько высок, что вы можете быть властными в передаче работы другим. Изучите вещи в перспективе. Не у всех есть ваша энергия сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя креативным, независимым и своевольным! Вы будете хотеть своего пути во всем, с чем вы связаны, потому что сейчас вы не в самоотречении. О нет. Ваши романтические и физические желания также сильны. Да, вы имеете в виду бизнес! Сильный день для актеров и учителей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В это время вам приходится бороться с возросшим хаосом, активностью и напряженностью дома. Там нет выхода. Но у вас есть выбор, как вы решите эту ситуацию. Остерегайтесь вести себя навязчиво или неуместно из-за нервов. Будьте взрослым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете убеждены, когда говорите с другими сегодня, потому что вы вложите так много себя во все, что говорите. У вас много умственной энергии, поэтому вы готовы защищать свои идеи. Сильный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством и писательством!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Догилева и телеведущая Эвелина Хромченко разделяют ваш день ​​рождения. Вы идеалистический мечтатель. Вы сострадательны и искренне заботитесь о благополучии других. Это будет динамичный год, будьте готовы к действию. Ожидайте свежего волнения! Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Будьте открыты для принятия изменений и новых возможностей. Ваша личная свобода – одна из ваших целей в этом году.