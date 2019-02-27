АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-25
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.62
 74.49
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.02.2019, 0:48
Общество
Сегодня день рождения кинематографиста и журналистов
27.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 27 февраля 2019
26.02.2019, 23:32
Политика
Климент Иванов: Только усилие Ил Дархана может возродить алмазогранильную отрасль
26.02.2019, 22:21
Путешествия
Позитив
Поляки проехали всю Россию, чтобы покорить Момский хребет
26.02.2019, 21:48
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Великолепие костюмов Альбины Дегтяревой. Эволюция
26.02.2019, 21:13
Спорт
Семь якутских боксеров выступят на командном Кубке России
26.02.2019, 20:43
Происшествия
Пропавшая школьница из Якутска нашлась
26.02.2019, 20:23
Культура & Образование
IV республиканский Методический турнир учительских команд
26.02.2019, 20:04
Спорт
Контрольный старт сборной Республики по многоборью
26.02.2019, 19:44
Культура & Образование
Минобрнауки РФ о предварительной экспертизе учебников
26.02.2019, 19:26
Экономика
В Якутии приступили к рассмотрению новых видов нефтегазопереработки
26.02.2019, 19:08
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА задали вопросы Галине Данчиковой
26.02.2019, 18:55
Экономика
Новая телефонная линия СК России для бизнеса
26.02.2019, 18:41
Якутия
График работ энергетиков 27 февраля в Якутске и районах
26.02.2019, 18:26
Экономика
Предложения «ЛОРП» приняли на Всероссийской конференции
26.02.2019, 18:12
Культура & Образование
Седмица — масленичная неделя в Якутске и пригородах
26.02.2019, 17:45
Якутия
Чтобы следить за ходом реконструкции аэропортов Якутии, установят видеонаблюдение
26.02.2019, 17:30
Общество
Некролог
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Березин
26.02.2019, 17:20
Происшествия
В Нижне-Бестяхской школе проводятся противоэпидемические мероприятия
26.02.2019, 17:10
Экономика
Фотофакт
В АЛРОСА выложили бриллиантами имя блогера Варламова
26.02.2019, 17:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 27 февраля
26.02.2019, 16:45
Экономика
Сергей Ларионов: Усть-Майской больнице — комфорт и уют
26.02.2019, 16:35
Спорт
Бегунье Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта международного класса
26.02.2019, 16:22
Происшествия
Звонок из тундры: Потерявшийся в Анабарском улусе ждал помощи у маяка
26.02.2019, 16:20
Экономика
Объявление
АО Теплоэнергия обращается к собственникам квартир по адресу: Марха, ул. Заводская, дом 20/1
26.02.2019, 16:10
Экономика
Объявление
АО Теплоэнергия обращается к собственникам квартир по адресу: Сергеляхское шоссе 12 км, дом 7
26.02.2019, 16:00
Экономика
Покупай БОЛЬШЕ – плати МЕНЬШЕ!
26.02.2019, 15:50
Культура & Образование
Култуура+Үөрэх Уус-Алдаҥҥа тиийдэ
26.02.2019, 15:40
Культура & Образование
Театр Эстрады призывает своих поклонников «болеть» за спектакль «Киристэпиэл»
26.02.2019, 15:30
Политика
Михаил Эверстов настаивает на увольнении президента АЛРОСы
26.02.2019, 15:15
Экономика
Реконструированы магистральные сети в Октябрьском округе Якутска
26.02.2019, 15:00
Судебная хроника
Осуждены жители Мирнинского района, устроившие «маски-шоу» летом прошлого года
26.02.2019, 14:45
Происшествия
Пьяный посетитель больницы стащил чужие унты
26.02.2019, 14:30
Экономика
В Якутии планируется увеличить объём инвестиционной программы республики
26.02.2019, 14:15
Общество
Женщины автолюбители Якутии отправляются в гуманитарный автопробег до Таймылыра
26.02.2019, 14:00
Происшествия
Якутянке грозит 3 года тюрьмы за фиктивную прописку
26.02.2019, 13:46
Желток
Фотофакт
Instagram
Ноу-хау в Якутске!
26.02.2019, 13:30
Общество
5 неудобных вопросов от окружающих и как на них отвечать
26.02.2019, 13:08
Экономика
Финальная РАСПРОДАЖА в BASCONI!
26.02.2019, 13:00
Общество
Осторожно, гололед!
26.02.2019, 12:51
Происшествия
Ночной пожар в Якутске
26.02.2019, 12:38
Спорт
Успех якутских вольников
26.02.2019, 12:25
Судебная хроника
Маски-шоу: В Якутии бандиты, угрожая убийством, ограбили мирного жителя
26.02.2019, 12:10
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» встречает детей Арктики
26.02.2019, 11:57
Происшествия
В банке Якутска обнаружены фальшивые купюры
26.02.2019, 11:48
Желток
Instagram
Известный якутянин расстался с российской поп-звездой
26.02.2019, 11:33
Спорт
Названы сильнейшие лучники Якутии
26.02.2019, 11:24
Культура & Образование
Концерт «Служить России!» в Якутске собрал аншлаг
26.02.2019, 11:11
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Департамент финансов Москвы
26.02.2019, 11:01
Происшествия
Жительница Якутска сделала подарок самой себе, украв духи
26.02.2019, 10:50
Экономика
«Унция» дарит весну! И весенние подарки!
26.02.2019, 10:48
Культура & Образование
Афиша
Мюзикл о трагической судьбе рядового Уйбаанчыка представят в Якутске
26.02.2019, 10:34
Судебная хроника
В Якутии мать-алиментщица получила условный срок
26.02.2019, 10:22
Культура & Образование
Назначен директор РРЦ «Юные якутяне»
26.02.2019, 10:07
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 26 февраля
26.02.2019, 9:59
Общество
Земля многодетным семьям Якутии
26.02.2019, 9:46
Культура & Образование
Видео
Экзотичная Якутия в фильме «Великий северный путь»
26.02.2019, 9:33
Спорт
Якутянка стала чемпионкой России в лыжных гонках!
26.02.2019, 9:21
Якутия
Наболевшие вопросы якутских фермеров
26.02.2019, 9:11
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: Необходимо ужесточить контроль над сферой техобслуживания газового оборудования
26.02.2019, 8:59
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Румянцева: был ли второй свидетель на месте ДТП?
26.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Вторник, 26 февраля 2019
25.02.2019, 21:57
Экология
В Вилюйской группе улусов исследуют экологическое состояние
25.02.2019, 21:40
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
25.02.2019, 21:34
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
25.02.2019, 21:23
Происшествия
Резонанс
Instagram
Глава Якутии о спасении пропавших мужчин в Анабаре
25.02.2019, 21:08
Экология
В Якутию направят средства на ликвидацию свалок
25.02.2019, 20:44
Красота & Здоровье
Видео
Instagram
Премьер Якутии обещал разобраться с лекарствами для онкобольных
25.02.2019, 20:19
Культура & Образование
АГИКИ приглашает на подготовительные курсы живописи
25.02.2019, 20:00
Общество
Якутяне просят ужесточить требования к промышленным предприятиям
25.02.2019, 19:39
Экономика
В бюджет Якутии внесли корректировки
25.02.2019, 19:20
Происшествия
Житель Якутска лишился полмиллиона
Архив новостей
Гороскоп
27 февраля 2019, 0:01
134

Ежедневный гороскоп. Среда, 27 февраля 2019

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете агрессивны в финансовых сделках сегодня. Это относится как к тому, как вы зарабатываете свои деньги, особенно в конкурентной борьбе, так и к тому, как вы хотите их тратить. По сути, вы будете отождествлять себя с тем, что у вас есть сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много драйва и энергии – без вопросов. Поскольку вы идете напролом, знайте об этом. Конечно, вы можете использовать эту агрессивную энергию, если вам нужно защитить себя или взять на себя ответственность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите глаза открытыми сегодня! Боссы и ВИПы восхищаются вами – это само собой разумеющееся. Вы должны больше, чем обычно, сотрудничать с партнерами и близкими друзьями, потому что Луна находится напротив вашего знака. Это тоже данность. Но подлое влияние намекает на то, что кто-то может работать против ваших интересов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете сплотить свои войска и заставить их маршировать, потому что вы обладаете огромной харизмой и влиянием на других, особенно в неожиданных ситуациях. Серьезно, вы можете использовать этот навык для достижения своих целей.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время ваши амбиции пробудились! Смотрите в мир! Поскольку вы сосредоточены на собственности, наследствах и завещаниях, если вы столкнетесь со спорами в этих областях, ваши намерения воплотятся в жизнь. Это также жаркий, сексуальный день! О да.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня такие сильные чувства по поводу проблем, особенно связанных с политикой, религией или национальными вопросами. Тем не менее, вы также можете направить эту энергию на изучение и написание или юридических дебатов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете эффективно защищать собственность или права кого-либо еще сегодня. Аналогичным образом, если вам придется защищать свою справедливую долю наследства или оспариваемый объем имущества – вы сделаете это успешно. (В частном порядке ваше сексуальное влечение повышено. Хм.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте споров с партнерами и близкими друзьями, потому что в чем может быть преимущество? Гнев только делает всех несчастными – это его единственная цель. Другими словами, все проигрывают. Избегайте людей или ситуаций, которые вас раздражают. Награда за хорошее поведение

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы проделаете огромную работу сегодня, потому что вы фанатичны и энергичны! Тем не менее, имейте в виду, что ваш энергетический уровень настолько высок, что вы можете быть властными в передаче работы другим. Изучите вещи в перспективе. Не у всех есть ваша энергия сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя креативным, независимым и своевольным! Вы будете хотеть своего пути во всем, с чем вы связаны, потому что сейчас вы не в самоотречении. О нет. Ваши романтические и физические желания также сильны. Да, вы имеете в виду бизнес! Сильный день для актеров и учителей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В это время вам приходится бороться с возросшим хаосом, активностью и напряженностью дома. Там нет выхода. Но у вас есть выбор, как вы решите эту ситуацию. Остерегайтесь вести себя навязчиво или неуместно из-за нервов. Будьте взрослым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете убеждены, когда говорите с другими сегодня, потому что вы вложите так много себя во все, что говорите. У вас много умственной энергии, поэтому вы готовы защищать свои идеи. Сильный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством и писательством!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Догилева и телеведущая Эвелина Хромченко разделяют ваш день ​​рождения. Вы идеалистический мечтатель. Вы сострадательны и искренне заботитесь о благополучии других. Это будет динамичный год, будьте готовы к действию. Ожидайте свежего волнения! Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Будьте открыты для принятия изменений и новых возможностей. Ваша личная свобода – одна из ваших целей в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.02.2019, 11:35
Опрос
Интересно
Жизнь
Народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?
21.02.2019, 11:33
Культура & Образование
«Петя и волк» впервые на якутском языке
23.02.2019, 10:33
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло страшное ДТП
21.02.2019, 11:22
Происшествия
Жительница Якутии лишилась лишилась около 550 000 рублей, поддавшись на уловки мошенников
23.02.2019, 10:12
Общество
Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества
24.02.2019, 14:19
Происшествия
Сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей
21.02.2019, 11:17
Спорт
Эрдоган и Эрдин возглавят сборную Турции на Кубок мира-2019
24.02.2019, 13:54
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда решила стать русалкой
21.02.2019, 12:23
Колонка
Некролог
Ушла из жизни артистка Саха театра
25.02.2019, 16:50
Якутск
Мэрия продала очередной «Лэнд Крузер»
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
21.02.2019, 12:13
Спорт
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
26.02.2019

Климент Иванов: Только усилие Ил Дархана может возродить алмазогранильную отрасль

Культура & Образование
26.02.2019

IV республиканский Методический турнир учительских команд

Экономика
26.02.2019

Предложения «ЛОРП» приняли на Всероссийской конференции

Некролог
Общество
26.02.2019

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Березин

Фотофакт
Экономика
26.02.2019

В АЛРОСА выложили бриллиантами имя блогера Варламова

Происшествия
26.02.2019

Звонок из тундры: Потерявшийся в Анабарском улусе ждал помощи у маяка

Объявление
Экономика
26.02.2019

АО Теплоэнергия обращается к собственникам квартир по адресу: Марха, ул. Заводская, дом 20/1

Объявление
Экономика
26.02.2019

АО Теплоэнергия обращается к собственникам квартир по адресу: Сергеляхское шоссе 12 км, дом 7