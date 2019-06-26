Ежедневный гороскоп, среда 26 июня 2019

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно! (Это говорит о многом.) Однако, это также немного увеличит ваш фактор удачи. Это хорошо, потому что нам всем нужна удача, которую мы можем получить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это было трудное время для вас, поэтому сегодня вы ищете уединение в прекрасном окружении или, по крайней мере, возможность где-то перевести дух. (Желательно с чем-нибудь вкусным.) Может быть, вы желаете получить массаж?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете наслаждаться конфиденциальной беседой с подругой сегодня. Возможно, вы обсудите свои надежды и мечты на будущее? Или, может быть, у вас будет содержательная дискуссия с членом группы? Будьте открыты и доверчивы.

Рак (21 июня-22 июля)

Личные данные о вашей жизни могут быть сегодня публичными. Люди замечают вас! (Это относится и к полиции.) Будьте внимательны к тому, что вы делаете, на случай, если вам придется компенсировать ущерб. Между тем, вы уполномочены, потому что Солнце и огненный Марс в вашем знаке.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы готовы сегодня для приключений. Вы хотите сделать что-то другое, потому что вы хотите немного азарта и возможности узнать что-то новое. Суть в том, что вы хотите почувствовать, что вы каким-то образом расширяете свой мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы отслеживать детали, связанные со страховыми вопросами, общим имуществом, наследством и тому подобным. Вы можете сосредоточиться на банковских потребностях. К счастью, ваша способность общаться с боссами, родителями и авторитетными людьми превосходна, потому что Венера находится на вершине вашей диаграммы. Ура!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня, вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. Это будет легко, потому что больше, чем любой другой признак, вы радуете. Вы любите ладить, и вам не нравится раскачивать лодку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это напряженное время, потому что вы думаете о путешествиях и получении дополнительного образования. Сегодня вы могли бы рассмотреть практические детали этого, чтобы вы могли делать одно или другое или оба. Подарки и услуги от других помогут вам добиться успеха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ищите возможности играть и повеселиться сегодня, потому что это поднимет вам настроение. (Легко ужиться с другими, потому что Венера противоположна вашему знаку.) Вы стремитесь учиться, исследовать и знакомиться с новыми людьми, особенно с людьми, которые «другие» из-за размещения Меркурия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если у вас есть возможность сегодня отдохнуть дома или держать активность на низком уровне, приветствуете. Интенсивного взаимодействия с партнерами и близкими друзьями было много, чтобы иметь дело сегодня. К счастью, дела на работе идут гладко – условно говоря.

Водолей (20 января — 18 февраля)

По своей природе вы являетесь сетью по преимуществу и сегодня вы стремитесь поговорить с другими. То, что вы действительно хотите, это приступить к делу – вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню. Вы хотите знать, что происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это игривое, веселое время и сегодня вы можете почувствовать необходимость покупки терапии. Если так, сохраните свои квитанции (и коробку), потому что вы будете спонтанными и импульсивными. Если вы принимаете финансовые бизнес-решения – подумайте обо всем трезво.

Если ваш день рождения сегодня

Известный советский и российский политический деятель, бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов – сегодня разделяет ваш день рождения. У вас есть творческий талант и вам нужно это выразить. Вы знаете, как сбалансировать карьеру и дом. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.