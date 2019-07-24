Ежедневный гороскоп, среда 24 июля 2019

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будем надеяться, что положительные чувства, которые вы испытываете этим утром, продлятся в течение дня и преодолеют трудности, которые могут возникнуть позже при работе с авторитетными фигурами — боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией. По сути, эти трудности – просто битвы эго.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы путешествий выглядят захватывающими сегодня утром. Аналогичным образом, вопросы, связанные с высшим образованием, издательской деятельностью, средствами массовой информации, медициной и законодательством, также выглядят многообещающими. Однако с течением дня может возникнуть борьба за власть, особенно в сфере политики, религии и национальных проблем. Будьте в здравом уме и зрелыми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Первоначально переговоры с другими и взаимодействие с партнерами и близкими друзьями сегодня очень позитивно. Однако, по мере того, как проходит день, может возникнуть борьба за власть над общим имуществом, наследством и вопросами страхования. Используйте умелые средства, чтобы справиться с этим.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы чувствуете себя воодушевленными тем, как все происходит сегодня утром на работе. Групповые усилия положительны. Путешествие, связанное с работой, является полезным. Тем не менее, трудности с партнерами и близкими друзьями возникнут позже в тот же день, возможно, из-за ссор из-за чего-либо, потому что это в основном борьба за власть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, особенно для тех, кто сегодня в отпуске или отдыхает. Занятия с детьми этим утром будут позитивными и полезными. Однако позже в тот же день могут возникнуть трудности на работе, особенно связанные с зарубежными странами и другими культурами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Первоначально, это утро – хорошее время для обсуждения наследства и собственности, потому что вы будете пахнуть розой. Однако позже вы можете столкнуться с романтическим партнером или иметь дело с детьми. Даже социальные события могут стать игрой. Удачи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку сегодня утром вы находитесь в хорошем настроении, ваши разговоры с другими людьми оптимистичны. Не позволяйте проблемам с авторитетной фигурой дома вас расстроить. Подайте эти разочарования в яркой упаковке и продолжайте улыбаться до конца дня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня утром ваше здоровье бодро, поэтому вы будете заниматься своей работой энергией и мотивацией. «Давайте сделаем что-нибудь!» Делайте все возможное, чтобы сохранить этот позитивный настрой, когда позже в течение дня вы столкнетесь с некоторым спадом скорости, возможно, в разговоре с братьями и сестрами, соседями или родственниками.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день! Наслаждайтесь отдыхом, искусством, игривыми развлечениями с детьми и социальными выходами. По общему признанию, будут некоторые финансовые проблемы или ссоры о чем-то, что у вас есть. Разберитесь с этими отвлекающими факторами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные отношения позитивны сегодня утром. Фактически, семейная встреча или время завтрака будут приятны. Постарайтесь сохранить это позитивное пространство позже в тот же день, когда вы столкнетесь с авторитетными фигурами, которые являются грубыми, критическими или не сочувствующими. И так далее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы начинаете этот день, чувствуя себя счастливым – без вопросов. Внутренний мир и счастье происходят. Это также хороший день для бизнеса. Однако позже вы можете столкнуться с грубостью, критикой или негативным мышлением. Не позволяй этому расстроить вас. Требуются все виды, чтобы создать мир, тусоваться с позитивными людьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Твои финансы выглядят позитивно сегодня утром. На самом деле, вы можете увеличить свой доход или получить повышение! Позднее в тот же день отношения с другом или членом группы могут пойти на ваш парад. Не позволяйте этому случиться. Вы отвечаете за свое собственное настроение.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Мирошниченко сегодня делится с вами с днем рождения. Вы, естественно, дружелюбны. Люди видят в вас уверенность, лояльность, щедрость и готовность помочь. В этом году служение другим станет вашей темой с точки зрения ответственности перед семьей и перед самим собой. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы вы могли быть сильным ресурсом для других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.