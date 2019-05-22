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Феодосия Габышева об отмене 202-го постановления
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Якутия впервые отметит День сайылыка
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Якутск
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В Якутске городские автобусные маршруты внедрили форму для водителей
21.05.2019, 18:03
Общество
Николин день 2019 — приметы и традиции 22 мая
21.05.2019, 18:00
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График плановых работ энергетиков на 22 мая
21.05.2019, 17:48
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Ищут родственников красноармейца Михаила Егорова, погибшего в бою
21.05.2019, 17:45
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21.05.2019, 17:25
Экология
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Якутская семья Татариновых встретила в лесу медвежью семью
21.05.2019, 17:15
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21.05.2019, 17:00
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Якутск
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Экономика
В заполярном селе Нычалах в Якутии построили новую ДЭС
21.05.2019, 16:10
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Приметы погоды на Николин день
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Гороскоп
22 мая 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Среда 22 мая 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Пристегните ремень безопасности, потому что в ближайшие четыре недели темп ваших дней ускорится, благодаря плотному расписанию коротких поездок, поручений, заданий, встреч, бесед с родственниками и братьями и сестрами, а также повышенному чтению, письму и учебе. Да, вы заняты!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие четыре недели у вас на уме деньги, когда вы обдумываете финансовые переговоры, зарплаты, движение денежных средств и крупные расходы. Вы полны идей по зарабатыванию денег, и вы тратите больше! Марс сделает вас прямым и сильным во всех ваших коммуникациях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что даст вам возможность перезарядить батареи в течение остальной части года. Вы будете чувствовать себя накачанным и энергичным! Вы легко привлечете к себе людей и благоприятные ситуации. Да, это ваш час!

Рак (21 июня-22 июля)

В течение следующих четырех недель вы будете вести себя сдержанно, работая в одиночку или за кулисами. (Некоторые из вас вовлечены в тайные любовные отношения.) Тем временем, Марс увеличит ваше желание зарабатывать деньги и тратить их, поэтому наличные деньги текут рекой!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете пользоваться повышенной популярностью в ближайшие четыре недели! Ожидайте видеть друзей и быть более вовлеченным в группы, клубы и организации. Это хорошее время для постановки целей, поэтому вы можете поделиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение следующих четырех недель Солнце находится наверху вашей диаграммы, освещая вас, как прожектор. Нужно знать, что этот прожектор льстит, поэтому боссы, родители и VIP-люди восхищаются вами! Да, хватайте эстафету и бегите с ней! Используйте преимущества!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Используйте все шансы путешествовать и исследовать больше мест в течение следующих четырех недель, потому что это сделает вас счастливыми. Вы хотите больше учиться и учиться, посещать курсы, посещать лекции и углублять свои знания и понимание мира.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие четыре недели страстны для вас! Вы будете не только сексуально увлечены, вы будете увлечены общим имуществом, наследством, вопросами страхования и всем, что влияет на благосостояние вашего партнера. Все эти вопросы имеют значение в настоящее время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам нужно больше спать в течение следующих четырех недель из-за размещения Солнца в вашем графике. Кроме того, вы обнаружите, что вам будет легче увидеть свою роль в ваших самых близких отношениях с партнерами и близкими друзьями. Это может быть важной кривой обучения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы хотите быть эффективными, продуктивными и умными в отношении своей работы в течение следующих четырех недель, поэтому вы будете составлять списки и начинать соблюдать свой стиль управления своей жизнью. Как вы можете сделать что-то лучше? Это ваш билет. Вы также можете улучшить свое здоровье.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Повезло вам! Следующие четыре недели – идеальное время для отдыха и возможности насладиться спортивными мероприятиями и играми с детьми. Романтика будет процветать. Это прекрасное время, чтобы насладиться искусством, фильмом, музыкальными представлениями и веселым отдыхом!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Вы можете быть связаны с родителями больше, чем обычно. Вы также будете рады любой возможности, чтобы спрятаться дома и отдохнуть среди знакомых окрестностей. Побалуйте себя невинными удовольствиями.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Жуков – солист группы «Руки вверх» сегодня разделяет ваш день рождения. Вы умный и обаятельный. Ваша беспокойная натура всегда подталкивает вас к поиску новых знаний и опыта. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.

Источник: SAKHALIFE.RU
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