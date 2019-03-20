Ежедневный гороскоп. Среда, 20 марта 2019

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 18:00 до 05:00. После этого Луна движется из Девы в Весы. Пик полнолуние в Весах достигает в 04:43.

Овен (21 марта-19 апреля)

Если вы можете использовать свое богатство или имущество, чтобы помочь кому-то еще – это идеальное время, чтобы сделать это, потому что ваши награды вернутся к вам приумноженными. Старая аксиома о том, что должно произойти, то происходит, всегда в игре – но иногда (как сегодня) оно усиливается!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сейчас есть мощная энергия. (Вы можете почувствовать это.) Это означает, что у вас есть шанс получить больше влияния в своей повседневной жизни и окружающей среде, особенно использовать эту силу для улучшения своего мира. Продолжайте в этом духе!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Остерегайтесь скрытой энергии, которая может быть отрицательной, например, кого-то, кто не заинтересован в ваших интересах в глубине души. Такого рода негативная энергия может быть усилена сейчас, что поможет вам обнаружить и избежать ее.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сейчас самое время определить долгосрочные цели. Подумайте о том, что вы хотите изменить в себе и своем мире и что вы должны сделать, чтобы эти изменения стали реальностью. Вы сможете поддерживать постоянные усилия в течение длительного времени. Это Бонус!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши амбиции пробуждаются! У вас есть большие идеи, и вы намерены их реализовать. Лучшими идеями для работы будут идеи, которые принесут пользу не только вам, но и другим, потому что тогда ваш успех действительно будет замечательным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Используйте свое влияние через средства массовой информации, публикации или высшее образование, чтобы сделать мир лучше. Например, можете ли вы помочь кому-то менее удачливому в другой стране или другой культуре? Если вы можете, вы будете вознаграждены и удовлетворены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть возможность вносить полезные изменения и улучшения в то, как обрабатывается общая сумма денег. Или, возможно, вы можете повлиять на то, как благосостояние партнера может принести пользу кому-то еще? Ищите способы сделать это сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня полнолуние и это отличный день для изучения того, как вы можете улучшить свои близкие отношения, особенно с партнерами и близкими друзьями. Какие бы улучшения вы ни вводили, они должны улучшать не только вашу ситуацию, но и жизнь других людей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для проведения реформ, где вы работаете. Тем не менее, убедитесь, что эти реформы приносят пользу как другим, так и вам. Это также хороший день, чтобы подумать о том, как вы можете улучшить свое здоровье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Можете ли вы сделать что-то, чтобы улучшить благосостояние детей в вашей жизни? Это идеальный день, чтобы искать способы сделать это. Эти дети могут быть вашими собственными детьми, это могут быть дети в вашей общине или дети, которые страдают в другой стране.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас много энергии, чтобы улучшить свой дом. Оглянитесь вокруг, чтобы увидеть, что вы можете сделать, чтобы оказать наибольшее влияние на благо всех. Кроме того, что вы можете сделать, чтобы улучшить семейные отношения?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мы стадные существа. Нам нужно общаться с другими. Как правило, наши коммуникации относительно просты, но удобны. Сегодня вы можете рассчитывать на общение таким образом, чтобы это приносило пользу другим – возможно, посредством обучения, рассказывания другим чего-либо или написания.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая Екатерина Стриженова сегодня делит ваш день рождения. У вас прекрасное воображение. Вы также смелый, общительный и чувствительный. Поздравляю, потому что у вас год урожая. Все основные достижения будут реализованы сейчас, когда вы пожнете плоды последнего десятилетия. Ожидайте наслаждаться властью и лидерством во всех ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха. Сделайте большинство из них!