Ежедневный гороскоп. Среда, 20 февраля 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 20:30. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это продуктивный день на работе, потому что вы находитесь в здравом уме. Кроме того, вы очаровательны и дипломатичны, особенно с начальниками и руководителями, что позволяет вам работать с легкостью. Сегодня днем ​​будет светлее с потенциалом новых открытий!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для составления будущих планов поездок или изучения возможностей в области публикаций, средств массовой информации, медицины, законодательства или любых дел, связанных с высшим образованием. Если вы участвуете в обучении детей, это также хороший день. Сегодня вы будете чувствовать себя богаче!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Семейные дискуссии пройдут сегодня хорошо, особенно сегодня утром, потому что вы сосредоточены и у вас много здравого смысла. Вы можете увидеть способы использования общей собственности или богатства других людей на благо всех. По ходу дня вы чувствуете себя более общительным и готовым к участию!

Рак (21 июня — 22 июля)

Преимущества придут к вам сегодня благодаря вашему добровольному принятию долга. Вы не будете возражать против этого, потому что вы хотите, чтобы все было практичным и упорядоченным сегодня. Фактически, вы поставите свои собственные удобства на второе место для выполнения работы. К полудню все может измениться, потому что вы захотите расслабиться!

Лев (23 июля — 22 августа)

Доверьтесь своим идеям зарабатывания денег этим утром, потому что вы твердые, разумные и расчетливые. Если вы делаете покупки, вы будете покупать практичные, долговечные вещи. (Если вы совершаете покупки — обратите внимание на временные ограничения, указанные в предупреждении о луне выше). Предостережение о том, чтобы в этот день не выйти за борт в финансовом отношении.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с шестью планетами! По сути, ваши творческие потребности сегодня будут течь как практическими, так и интуитивными, изобретательными способами. Это также чудесный день, чтобы пообщаться, насладиться спортивными мероприятиями и весело провести время с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня исследования пойдут хорошо, потому что вы предпочитаете работать за кулисами или работать самостоятельно, чтобы добиться максимальной отдачи. В последнее время вы находились в практическом настроении, которое позволило вам лучше организовать свою жизнь. Это хорошая вещь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение с кем-то старше или более опытным принесет пользу вам сегодня, особенно сегодня утром. У них может быть совет для вас. Тем не менее, будьте осторожны с финансовыми вопросами сегодня днем, потому что у вас может возникнуть соблазн выйти за край. Легко это сделаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Данные о вашей личной жизни сегодня кажутся публичными. К счастью, люди восхищаются вами, потому что считают вас твердыми, надежными и добросовестными. По общему признанию, позже в тот же день, они могут также увидеть вас на праздничном мероприятии. Да – вы работаете усердно и развлекаетесь усердно!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится учиться этим утром и узнавать что-то новое. У вас есть твердый, практический подход к таким вопросам, как публикации в средствах массовой информации или что-либо, связанное с медициной и законом. Доверьтесь себе в этом. Днем все поменяется. Придет время отдохнуть!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для обсуждения общих ресурсов и богатства других. Вы также можете изучить пути в области налогов, задолженности и наследства. Однако будьте осторожны позже в тот же день (проверьте предупреждение о Луне), потому что вы можете отдать ферму! Нехорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут практичными и разумными сегодня утром. Они также будут приятными и вежливыми, поэтому вы многое сделаете. Будьте осторожны во второй половине дня, потому что ваше финансовое суждение будет отключено. Помните об этом, если вы делаете рекомендации или предлагаете идеи начальству.

Если ваш день рождения сегодня

Певицы Наталья Гулькина и Юлия Волкова, актер Дмитрий Хрусталев и ведущий Александр Гордон разделяют ваш день рождения сегодня. Вы интуитивны и чутки и у вас отличная память. Это ваш год преподавания и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году. Это отличный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.