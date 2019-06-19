Ежедневный гороскоп, среда 19 июня 2019

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас много умственной энергии, которую вы можете использовать для реорганизации своей домашней базы. Возможно, вы захотите начать расставлять мебель вокруг или заниматься ремонтом. Не поддавайтесь желанию бросить вызов члену семьи. Вместо этого используйте эту энергию для работы и достижения чего-либо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас огромное количество умственной энергии, а это значит, что вы можете многое сделать. Вы будете работать часами и принять напряженный график. Тем не менее, не отвлекайтесь на споры с кем-либо, потому что это будут битвы эго, которые займут ваше драгоценное время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Денежные споры вероятны сегодня. Не думайте, что вам нужно что-то защищать. И не спешите атаковать кого-либо еще. Намного лучше использовать сегодняшнее умственное стремление, чтобы выяснить, как улучшить свои финансы или увеличить свой заработок.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня и Меркурий и огненный Марс выстроены в линию в вашем знаке, что дает вам удивительную умственную энергию! Вы можете использовать свой ум, чтобы работать намного дольше, чем обычно и тем самым многого добиться. Однако вы можете отвлечься от аргументов и желания высказать свою точку зрения. Не делайте этого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня запутанная вещь – определить, нужно ли вам защищать себя, чтобы поддерживать свою целостность в чем-то. Прежде чем приступить к этому, проверьте свою позицию, потому что вам, вероятно, не нужно ничего говорить. Остерегайтесь от рефлекторных реакций.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть властным, имея дело с группами сегодня или с другом. Вполне вероятно, что вы этого не намерены, но поскольку ваша энергия, энтузиазм и идеи объединены вместе, вы идете, уверенно! Помните об этом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действуйте осторожно, когда говорите с боссами, родителями и высокопоставленными лицами сегодня (в том числе с полицией), потому что это слишком легко. Вы можете сделать это по двум причинам: во-первых, вы думаете, что правы и хотите, чтобы все знали. Или вы чувствуете себя защищенным, возможно, атакованным? В любом случае – оставайтесь холодным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что все взволнованы и готовы спорить. Они одинаково стремятся защищать. Это плохой день для логического, рационального обсуждения (предрассудки никогда не логичны).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не зацикливайтесь на обсуждениях наследства и общей собственности сегодня, потому что они, вероятно, будут обломом. Люди будут вцепляться друг другу в глотку. Вместо этого используйте сегодняшнюю умственную энергию, чтобы сделать свою домашнюю работу. Затем выберите другой день для этого обсуждения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то, кто слишком агрессивен или настолько защищен, что с ним невозможно иметь дело. (По общему признанию, вы могли бы проявить те же качества.) Это потому, что Меркурий сегодня выстроен в линию с Марсом, и это заставляет всех интеллектуально расширяться!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы получите огромную сумму на работе сегодня, потому что ваш разум заряжен и вы стремитесь идти вперед. Используйте эту сильную энергию, чтобы добиться цели! Не тратьте время на отвлечение внимания и соблазнение, на споры с кем-либо еще. Используйте это время для своего же блага.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не будьте властными с детьми сегодня и не будьте властными с вашим основным занятием. Я говорю это потому, что легко попасть в эту ловушку. Тем не менее, вы можете быть дико креативными сегодня, потому что ваш ум находится в перегрузке и вы полны оригинальных, умных идей!

Если ваш день рождения сегодня

Певец, актер, визажист и стилист Сергей Зверев разделяет ваш день рождения сегодня. Вы преданы тому, что вы делаете. Вы простой, честный и рискующий. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.