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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.07.2019, 0:02
Общество
Сегодня день рождения общественных деятелей, профессора и звезды эстрады
17.07.2019, 0:02
Экономика
Открылся инста-магазин «КАМЕЛЕК»!
17.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп — среда 17 июля 2019
16.07.2019, 23:52
Якутия
Айсен Николаев определил улусы, в которых в ближайшие годы состоятся Ысыахи Олонхо
16.07.2019, 22:09
Якутск
В Якутске проверили как ведется ремонт дорог в рамках нацпроекта
16.07.2019, 22:00
Якутия
Молодежь Таас-Юряха встретилась с молодгвардейцами
16.07.2019, 21:21
Культура & Образование
Фильм алданского режиссера стал победителем на международном кинофестивале
16.07.2019, 20:59
Футуролог
Сегодня в России Лунное затмение — где и когда можно увидеть
16.07.2019, 20:01
Общество
Молодогвардейцы Мирного раздали ленточки триколор
16.07.2019, 20:00
Якутия
Интервью
Художественный руководитель – кто он?
16.07.2019, 20:00
Происшествия
МВД прокомментировало инцидент с мэром Вилюйска и журналистами
16.07.2019, 19:12
Якутск
Фотофакт
В 203 микрорайоне уплотняют грунт
16.07.2019, 18:45
Происшествия
Дело привычки…
16.07.2019, 18:13
Якутск
17 июля в Якутске перекроют улицу Кирова
16.07.2019, 18:09
Якутия
В Якутии обсудили вопросы всеобщей диспансеризации населения
16.07.2019, 17:48
Политика
Коллективу управления автодорог Якутии представили нового руководителя
16.07.2019, 17:43
Происшествия
Пропавший в Мирнинском районе рыбак найден мертвым
16.07.2019, 17:39
Происшествия
В Вилюйске задержана съемочная группа
16.07.2019, 17:32
Происшествия
Мошенник уболтал жителя Якутска отдать ноутбук стоимостью 120 тысяч рублей
16.07.2019, 17:18
Спорт
Степанида Артахинова: Последний выстрел решал все
16.07.2019, 17:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 17 июля
16.07.2019, 17:00
Культура & Образование
Анонс
Фестиваль «Leto.Yakutia» стартует 20 июля на новой площади «Ворота Якутска»
16.07.2019, 16:51
Экономика
АЗС в селе Большой Хатыми Нерюнгринского района временно закрыта на ремонт
16.07.2019, 16:44
Происшествия
В Жиганский улус для контроля пожаров вылетела аэромобильная группировка МЧС
16.07.2019, 16:40
Общество
В Общественной приемной обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями
16.07.2019, 16:34
Погода
Прогноз погоды на завтра
16.07.2019, 16:28
Якутск
Приложение «Умный транспорт» не работает из-за технического сбоя
16.07.2019, 16:12
Общество
Елена Голомарева: Семь претензий к власти 
16.07.2019, 15:59
Некролог
Назначена гражданская панихида по Альберту Иванову
16.07.2019, 15:51
Происшествия
Резонанс
Среди погибших на реке Лене – брат известного якутского кик-боксера
16.07.2019, 15:38
Культура & Образование
В Якутии организовали круглый стол к 155-летию Феликса Кона
16.07.2019, 15:27
Якутск
В Якутске состоятся публичные слушания по оптимизации автобусных маршрутов
16.07.2019, 15:16
Происшествия
Туристка из Германии три дня прожила в тайге
16.07.2019, 15:10
Происшествия
Бывший сожитель воспользовался моментом
16.07.2019, 14:58
Происшествия
Командир «Ан-24» авиакомпании «Якутия» пойдет под суд
16.07.2019, 14:42
Происшествия
Раненый подросток прооперирован
16.07.2019, 14:39
Происшествия
Резонанс
Расследовать гибель людей на реке Лена будет группа из четырех следователей
16.07.2019, 14:30
Происшествия
Вернул долг «с процентами»
16.07.2019, 14:14
Судебная хроника
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В Якутском городском суде огласили приговор супругам Левадным
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16.07.2019, 12:00
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Сколько платят в Якутии?
16.07.2019, 11:47
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16.07.2019, 10:59
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Происшествия
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В Якутии встреча с медведем привела к несчастному случаю
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Кто получил «нагоняй» от мэра Якутска?
16.07.2019, 10:10
Экономика
«Ассоциация строителей «АЯМ» готовится к отопительному сезону
16.07.2019, 10:05
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Стали известны имена погибших в ЧП на реке Лене
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16.07.2019, 9:49
Происшествия
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Медицинская помощь пострадавшим в ДТП на трассе «Вилюй» была оказана своевременно
16.07.2019, 9:46
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17 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп — среда 17 июля 2019

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений. Полнолуние, Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это тяжелый день для борьбы с авторитетными фигурами, боссами, родителями, VIP-персонами. Полнолуние ставит вас в противоречие с другими. Держите голову опущенной. Никогда не стоит недооценивать силу вежливости.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это подверженный несчастным случаям день из-за энергии Полнолуния. Поэтому избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и социальные вопросы, потому что вы просто будете в ссоре.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это плохой день для разрешения споров по вопросам наследства, имущества или страхования, потому что полнолуние создает естественную оппозицию между людьми. Вещи приходят в голову, но оппозиционная энергия остается. Подождите день или два, и вы можете быть успешными.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня в течение всего года происходит единственное полнолуние напротив вашего знака. Это ставит вас в разногласия с партнерами и близкими друзьями. Вы чувствуете себя отключенным, неправильно понятым и одиноким. Но это иллюзия. Сохраняйте веру, потому что этот стресс быстро пройдет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы с коллегами вероятны сегодня из-за энергии Полнолуния. Трудно иметь дело с руководителями и начальниками. Поток информации будет прерван или заблокирован. Не спрашивайте разрешения или одобрения. Держите сдержанный курс.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ведите себя как можно лучше, потому что энергия Полнолуния сегодня стрессовая для всех. Люди чувствуют себя отрезанными друг от друга и изолированными. Обними кого-нибудь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя зажатыми между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашего босса или вашей карьеры. Вы не можете держать всех счастливыми. Вы можете испытывать чувство неодобрения со стороны кого-то. Если так, не позволяйте этому расстраивать вас, потому что все выглядит хуже, чем на самом деле. Расслабьтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это полный случайностей день из-за энергии Полнолуния. (Во время каждого полнолуния люди возбудимы и слишком эмоциональны.) Отношения с другими людьми кажутся напряженными и неловкими. Ничего не толкай и пусть так будет, потому что это пройдет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые споры о собственности, доходах, имуществе — о чем угодно — могут возникнуть сегодня из-за полнолуния. Некоторые полнолуние легче других, но это не один из них. Не будите спящего дракона. Отложите обсуждения на другой день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в вашем знаке полнолуние выстроено в линию с Сатурном и Плутоном. Кроме того, прекрасная Венера сегодня также находится напротив Сатурна, что означает, что этот день не является социально благоприятным для всех! Просто подождите, пока эта энергия полнолуния не исчезнет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с коллегами сегодня могут быть напряженными из-за энергии Полнолуния. Зная это, отложите важные встречи на день или два, чтобы все работало в вашу пользу. Почему грести против течения?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с друзьями и группами сегодня напряжены, но это в первую очередь из-за энергии Полнолуния. Люди чувствуют себя отрезанными друг от друга. Они также чувствуют, что их неправильно понимают и, возможно, даже не любят. Это потому, что все выглядит хуже, чем оно действительно является. Расслабьтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Алексей Рыбников сегодня разделяет ваш день рождения. Вы интуитивно понятный человек. Вы теплы и общительны, и вам нравится помогать другим. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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16.07.2019

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16.07.2019

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16.07.2019

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16.07.2019

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