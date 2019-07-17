Ежедневный гороскоп — среда 17 июля 2019

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений. Полнолуние, Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это тяжелый день для борьбы с авторитетными фигурами, боссами, родителями, VIP-персонами. Полнолуние ставит вас в противоречие с другими. Держите голову опущенной. Никогда не стоит недооценивать силу вежливости.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это подверженный несчастным случаям день из-за энергии Полнолуния. Поэтому избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и социальные вопросы, потому что вы просто будете в ссоре.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это плохой день для разрешения споров по вопросам наследства, имущества или страхования, потому что полнолуние создает естественную оппозицию между людьми. Вещи приходят в голову, но оппозиционная энергия остается. Подождите день или два, и вы можете быть успешными.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня в течение всего года происходит единственное полнолуние напротив вашего знака. Это ставит вас в разногласия с партнерами и близкими друзьями. Вы чувствуете себя отключенным, неправильно понятым и одиноким. Но это иллюзия. Сохраняйте веру, потому что этот стресс быстро пройдет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы с коллегами вероятны сегодня из-за энергии Полнолуния. Трудно иметь дело с руководителями и начальниками. Поток информации будет прерван или заблокирован. Не спрашивайте разрешения или одобрения. Держите сдержанный курс.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ведите себя как можно лучше, потому что энергия Полнолуния сегодня стрессовая для всех. Люди чувствуют себя отрезанными друг от друга и изолированными. Обними кого-нибудь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя зажатыми между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашего босса или вашей карьеры. Вы не можете держать всех счастливыми. Вы можете испытывать чувство неодобрения со стороны кого-то. Если так, не позволяйте этому расстраивать вас, потому что все выглядит хуже, чем на самом деле. Расслабьтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это полный случайностей день из-за энергии Полнолуния. (Во время каждого полнолуния люди возбудимы и слишком эмоциональны.) Отношения с другими людьми кажутся напряженными и неловкими. Ничего не толкай и пусть так будет, потому что это пройдет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые споры о собственности, доходах, имуществе — о чем угодно — могут возникнуть сегодня из-за полнолуния. Некоторые полнолуние легче других, но это не один из них. Не будите спящего дракона. Отложите обсуждения на другой день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в вашем знаке полнолуние выстроено в линию с Сатурном и Плутоном. Кроме того, прекрасная Венера сегодня также находится напротив Сатурна, что означает, что этот день не является социально благоприятным для всех! Просто подождите, пока эта энергия полнолуния не исчезнет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с коллегами сегодня могут быть напряженными из-за энергии Полнолуния. Зная это, отложите важные встречи на день или два, чтобы все работало в вашу пользу. Почему грести против течения?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с друзьями и группами сегодня напряжены, но это в первую очередь из-за энергии Полнолуния. Люди чувствуют себя отрезанными друг от друга. Они также чувствуют, что их неправильно понимают и, возможно, даже не любят. Это потому, что все выглядит хуже, чем оно действительно является. Расслабьтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Алексей Рыбников сегодня разделяет ваш день рождения. Вы интуитивно понятный человек. Вы теплы и общительны, и вам нравится помогать другим. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.