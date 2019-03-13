Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваша способность исследовать что-либо, докопаться до чего-либо, исследовать данные или искать ответы на загадки сегодня невероятна! Вы будете сосредоточены и решительны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ищите способы изменить свои намерения с группой, чтобы вы могли сделать это беспроигрышной ситуацией. Вместо того, чтобы противостоять влиятельной группе – сделайте их цели своими целями или наоборот, чтобы вы могли работать вместе, чтобы добраться до сути проблемы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы навести порядок и сложившуюся ситуацию, особенно с родителями, начальниками или VIP. (Это включает в себя полицию.) Сегодня вы можете использовать свое собственное влияние или помощь и влияние кого-то у власти, чтобы сделать мир лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть глубокий интерес к глубоким предметам, таким как психология, оккультизм, метафизика, философия или любые реализуемые или повышающие сознание дисциплины. Вы хотите получить практические ответы на большие вопросы или хотя бы шанс их изучить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы являетесь сотрудником банка, страхового агентства или сотрудником полиции, вы будете продуктивными сегодня! Вы находитесь в правильном настроении, чтобы докопаться до чего-то, особенно в отношении налогов, долгов, собственности, мошенничества, растраты или кражи. (Боже мой.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы сесть и поговорить по душам с близким другом или партнером, чтобы разобраться в проблеме, которая у вас возникла с этим человеком. Время карт на столе! Секреты будут выходить, но это будет к лучшему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это классический день, чтобы представить реформы и улучшения. Тем не менее, убедитесь, что эти улучшения действительно улучшения для ваших коллег и работы – и не только для вас. Все, что вы делаете сегодня, должно помочь всем, иначе это кончится неудачей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтические проблемы сегодня можно решить с помощью откровенных, спокойных дискуссий. Точно так же, проблемы, с которыми вы столкнулись со своими детьми, могут быть решены, потому что это хороший день для исправления проблем, особенно таким образом, который приносит пользу всем. Поверьте в это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Посмотрите вокруг, где вы живете и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы сделать улучшения, особенно в областях, связанных с мусором, переработкой, стиркой и сантехникой (включая ванные комнаты). Это идеальный день для этого, потому что сегодня речь идет о совершенствовании и решении проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы находитесь в состоянии расследования сегодня, поэтому вы хотите докопаться до сути. Вы хотите понять тайну или решить проблему или раскрыть правду. Вы также можете поделиться идеей с другими, чтобы поощрить лучший способ сделать что-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете увидеть способы заработать деньги на стороне или совершенно новый способ заработать деньги, возможно, другую работу? Кроме того, вы можете увидеть новые применения или приложения для чего-то, что у вас уже есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Взгляните сегодня в зеркало реалистично и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить изображение, которое вы создаете в своем мире. Кроме того, как вы можете улучшить отношения, которые наиболее близки вам? Как вы можете сделать всех участников счастливее?

Если ваш день рождения сегодня

Актриса театра и кино Ирина Алфёрова, советский и русский писатель, автор текстов гимнов для Советского Союза и Российской Федерации Сергей Михалков, артист цирка, иллюзионист Игорь Кио, врач и телеведущая Елена Малышева родились в этот день. Вы умный, щедрый, обаятельный и независимый. Хорошие новости! Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните инвентаризацию, чтобы вы могли отпустить все, что больше не имеет отношения к вашей жизни. Это не потеря. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы вы могли двигаться дальше.