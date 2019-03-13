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Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019
12.03.2019, 23:21
Светская хроника
Фотофакт
Якутский олигарх приценивается к яхте?
12.03.2019, 22:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
12.03.2019, 22:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
12.03.2019, 21:52
Официально
Теперь не только пенсионеры смогут требовать алименты у детей
12.03.2019, 21:23
Якутия
Погода в Якутии на завтра
12.03.2019, 20:59
Происшествия
Видео
Жесткое ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 20:39
Общество
Фотофакт
В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»
12.03.2019, 20:23
Культура & Образование
Instagram
Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу
12.03.2019, 19:55
Происшествия
Фотофакт
Серьезное ДТП в Якутске
12.03.2019, 19:18
Общество
Видео
Youtube
Учитель из Нигерии прославляет нашу Якутию
12.03.2019, 18:58
Экономика
Якутские предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент
12.03.2019, 18:42
Спорт
Якутянка стала первой в России чемпионкой турнира Arnold Classic
12.03.2019, 18:22
Путешествия
Королевский отдых в заливе Ялунвань
12.03.2019, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 13 марта
12.03.2019, 18:00
Культура & Образование
В галерее Ювелирного дома «Киэргэ» состоялась презентация уникального экспоната
12.03.2019, 17:43
Происшествия
В Якутии семейная пара напала на полицейского
12.03.2019, 17:28
Происшествия
В Якутии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нелегального такси
12.03.2019, 17:15
Спорт
Испанский велосипедист прибыл в Момский район
12.03.2019, 16:52
Происшествия
Экстра
Резонанс
Кошмар: В Якутске процветает продажа детей?
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
12.03.2019, 16:17
Происшествия
Экстра
В Якутске задержали хулигана, сообщившего о бомбе в аэропорту
12.03.2019, 16:02
Происшествия
В Якутии мужчины протаранили ворота экс-бутлегера
12.03.2019, 15:46
Политика
В Якутской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению
12.03.2019, 15:33
Судебная хроника
В Якутии выплатили компенсацию за детский сад после вмешательства прокуратуры
12.03.2019, 15:15
Спорт
Видео
Итальянец Паоло Вентурини выпустил фильм об экстремальном забеге в Якутии
12.03.2019, 14:58
Общество
Фотофакт
Эксклюзив
В Якутии ищут родственников погибшего солдата
12.03.2019, 14:45
Общество
Неделя добра: Алмазэргиэнбанк помог малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам
12.03.2019, 14:30
Судебная хроника
Вынесен приговор членам нарко-ОПГ
12.03.2019, 14:18
Якутск
Более 50 тысяч кубометров снега вывезено на полигон в марте
12.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Международное сотрудничество Монголии с Якутской ГСХА
12.03.2019, 13:30
Общество
Под колпаком: соцсети расскажут о вашей личной жизни
12.03.2019, 13:15
Культура & Образование
Код таланта первого президента Якутии
12.03.2019, 13:05
Происшествия
Бродячие собаки угрожают школьникам Якутска?
12.03.2019, 13:00
Происшествия
Жителей Якутии призывают проявить бдительность
12.03.2019, 12:52
Политика
Резонанс
Замминистр Якутии пошел на повышение
12.03.2019, 12:48
Судебная хроника
Резонанс
Дело Румянцева: выпил после ДТП?
12.03.2019, 12:44
Спорт
Удачный дебют якутского боксера в Финляндии
12.03.2019, 12:33
Экономика
Сергей Ларионов: Завоз угля в Амгинский улус – задача №1
12.03.2019, 12:29
Культура & Образование
Театральная школа в Якутске объявляет набор
12.03.2019, 12:23
Светская хроника
Instagram
Эволюция якутской красавицы
12.03.2019, 12:17
Общество
Памятка для жителей Якутии: Как хранить важные документы
12.03.2019, 12:02
Культура & Образование
Афиша
Майкл Джексон и Чайковский на балалайке
12.03.2019, 11:49
Политика
Ил Дархан проверил готовность Амгинского улуса к играм народов Якутии
12.03.2019, 11:48
Политика
Экстра
Кадровый указ главы Якутии
12.03.2019, 11:36
Финансы
Россельхозбанк первым в России внедрил сервис Mir Pay
12.03.2019, 11:21
Культура & Образование
Отбор в Международную Арктическую школу начнется в этом году
12.03.2019, 11:09
Происшествия
МЧС предупреждает якутян: осторожно, сосульки!
12.03.2019, 10:58
Политика
В Якутии началось выдвижение кандидатур на бизнес-омбудсмена
12.03.2019, 10:46
Красота & Здоровье
Грипп и ОРВИ в Якутии не сдаются
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
12.03.2019, 10:34
Происшествия
В Якутии огнем уничтожена частная пекарня
12.03.2019, 10:24
Политика
Депутаты обсудили исполнение бюджета Якутска
12.03.2019, 10:07
Происшествия
В Якутске совершенно злодеяние
12.03.2019, 9:53
Спорт
В столицу Якутии прибыли первые участники Кубка мира по вольной борьбе
12.03.2019, 9:40
Происшествия
В Якутске студент стал фигурантом уголовного дела
12.03.2019, 9:29
Происшествия
Резонанс
Последние новости из аэропорта Якутска
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Общество
Эвенки Якутии собираются на очередной Суглан
12.03.2019, 9:12
Политика
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Происшествия
Резонанс
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Происшествия
Видео
Экстра
Аэропорт Якутска эвакуируют после сообщения о бомбе
12.03.2019, 0:58
Общество
Сегодня день рождения депутата, артиста и кинодеятеля
12.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Вторник, 12 марта 2019
11.03.2019, 23:40
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Гороскоп
13 марта 2019, 0:01
79

Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваша способность исследовать что-либо, докопаться до чего-либо, исследовать данные или искать ответы на загадки сегодня невероятна! Вы будете сосредоточены и решительны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ищите способы изменить свои намерения с группой, чтобы вы могли сделать это беспроигрышной ситуацией. Вместо того, чтобы противостоять влиятельной группе – сделайте их цели своими целями или наоборот, чтобы вы могли работать вместе, чтобы добраться до сути проблемы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы навести порядок и сложившуюся ситуацию, особенно с родителями, начальниками или VIP. (Это включает в себя полицию.) Сегодня вы можете использовать свое собственное влияние или помощь и влияние кого-то у власти, чтобы сделать мир лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть глубокий интерес к глубоким предметам, таким как психология, оккультизм, метафизика, философия или любые реализуемые или повышающие сознание дисциплины. Вы хотите получить практические ответы на большие вопросы или хотя бы шанс их изучить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы являетесь сотрудником банка, страхового агентства или сотрудником полиции, вы будете продуктивными сегодня! Вы находитесь в правильном настроении, чтобы докопаться до чего-то, особенно в отношении налогов, долгов, собственности, мошенничества, растраты или кражи. (Боже мой.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы сесть и поговорить по душам с близким другом или партнером, чтобы разобраться в проблеме, которая у вас возникла с этим человеком. Время карт на столе! Секреты будут выходить, но это будет к лучшему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это классический день, чтобы представить реформы и улучшения. Тем не менее, убедитесь, что эти улучшения действительно улучшения для ваших коллег и работы – и не только для вас. Все, что вы делаете сегодня, должно помочь всем, иначе это кончится неудачей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтические проблемы сегодня можно решить с помощью откровенных, спокойных дискуссий. Точно так же, проблемы, с которыми вы столкнулись со своими детьми, могут быть решены, потому что это хороший день для исправления проблем, особенно таким образом, который приносит пользу всем. Поверьте в это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Посмотрите вокруг, где вы живете и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы сделать улучшения, особенно в областях, связанных с мусором, переработкой, стиркой и сантехникой (включая ванные комнаты). Это идеальный день для этого, потому что сегодня речь идет о совершенствовании и решении проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы находитесь в состоянии расследования сегодня, поэтому вы хотите докопаться до сути. Вы хотите понять тайну или решить проблему или раскрыть правду. Вы также можете поделиться идеей с другими, чтобы поощрить лучший способ сделать что-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете увидеть способы заработать деньги на стороне или совершенно новый способ заработать деньги, возможно, другую работу? Кроме того, вы можете увидеть новые применения или приложения для чего-то, что у вас уже есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Взгляните сегодня в зеркало реалистично и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить изображение, которое вы создаете в своем мире. Кроме того, как вы можете улучшить отношения, которые наиболее близки вам? Как вы можете сделать всех участников счастливее?

Если ваш день рождения сегодня

Актриса театра и кино Ирина Алфёрова, советский и русский писатель, автор текстов гимнов для Советского Союза и Российской Федерации Сергей Михалков, артист цирка, иллюзионист Игорь Кио, врач и телеведущая Елена Малышева родились в этот день. Вы умный, щедрый, обаятельный и независимый. Хорошие новости! Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните инвентаризацию, чтобы вы могли отпустить все, что больше не имеет отношения к вашей жизни. Это не потеря. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы вы могли двигаться дальше.

Источник: SAKHALIFE.RU
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