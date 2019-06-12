Ежедневный гороскоп, среда 12 июня 2019

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Астрологическая карта похожа на пиццу, разрезанную на 12 частей, и сегодня Луна находится на 180 градусов напротив вашего знака – Солнца в Овне. Это означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими, потому что вы должны быть любезны и готовы идти на компромисс.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы должны поставить свои эмоциональные соображения на второй план по сравнению с потребностями кого-то еще. Вы можете быть вовлечены в домашний уход или какую-то общую реорганизацию некоторых личных аспектов вашей жизни. Вы не мученик. Просто так надо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сильный день для романтики и вы не можете скрыть свои чувства! Флирты, романтические встречи и игривые развлечения – вершины вашего меню сегодня. Вы также можете быть больше связаны с детьми, чем обычно. Это хороший день для веселья!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы сможете насладиться отдыхом дома, если сможете это сделать. Это потому, что вы бы предпочли уйти на время и быть самим собой сегодня. Вы не антисоциальны. Просто вам нужно некоторое время, чтобы собраться, прежде чем отправиться в путь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Говоря сегодня с другими, вы хотите, чтобы разговоры были реальными и значимыми. Вы хотите участвовать в инстинктивном, интуитивном уровне разговора. Это означает, что вы не хотите тратить время на поверхностные разговоры на пустые темы. Не сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы думаете о деньгах, заработке, имуществе и даже ваших ценностях. Важно знать, каковы ваши ценности. Например, что действительно важно для вас в жизни? Некоторые люди не понимают этого, пока не стало слишком поздно! Каковы ваши ценности?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. (Это происходит с каждым из нас в течение двух дней каждый месяц.) Однако, хорошая новость заключается в том, что когда Луна находится в вашем знаке, вы немного счастливее, чем все остальные знаки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы предпочитаете быть сдержанным или работать за кулисами, потому что вы чувствуете необходимость отозвать и защитить свою конфиденциальность. Это неудивительно, потому что, несмотря на то, что вы игривый человек, Скорпион – самый частный знак из всех. А если вы знаете секрет – вы отнесете его в могилу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это социальный день! Вы чувствуете себя дружелюбно. У вас может быть содержательный разговор с коллегой-женщиной, возможно, чтобы обсудить ваши надежды и мечты на будущее. Вы любите строить планы, потому что будущее – такой большой, захватывающий знак вопроса. Все может случиться!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку вы дорожите своей хорошей репутацией, вот небольшой совет. Сегодня у вас высокий рост, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно, особенно боссы, VIP-персоны и полиция. Тем временем вас может раздражать партнер или близкий друг. Постарайтесь быть терпеливым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы, потому что споры легко возникают. Очевидно, это нестабильные проблемы и вы современный мыслитель, который родился на 50 лет раньше вашего времени! Будьте добры к маленьким людям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте споров о собственности, налогах, долгах и страховых вопросах сегодня, потому что кому это нужно? Не вам. Тем не менее, вы можете сделать свою домашнюю работу и собрать некоторые факты. Вам также понравится развлекаться дома и делать ваши раскопки.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса и ведущая Алиса Гребенщикова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы думаете быстро и действуете быстро, поэтому вы можете справляться с самыми сложными жизненными ситуациями. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.